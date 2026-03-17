Cómo Escocia puso fin a los siete años de ausencia del WRC en Gran Bretaña

Tras varios intentos, el Campeonato del Mundo de Rallys regresará finalmente a Gran Bretaña el próximo año, y todo se debe a una nueva estrategia, según el presidente de Motorsport UK, David Richards.

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Durante los últimos siete años ha habido candidaturas para recuperar una prueba del WRC en Gales e incluso llevar el campeonato a Irlanda del Norte, pero todas las propuestas no lograron salir adelante, siendo la obtención de financiación gubernamental el principal obstáculo.

El anuncio del lunes de que un nuevo rally de tierra con base en Aberdeen (Escocia) ha conseguido un acuerdo de tres años para acoger una prueba del WRC entre 2027 y 2029, con financiación del Gobierno escocés, el Ayuntamiento de Aberdeen y el Consejo de Aberdeenshire, supone un momento significativo no solo para el rally británico, sino para el automovilismo del país.

Entonces, ¿por qué tuvo éxito la candidatura del Rally de Escocia?

"No es el trabajo de un momento. Se remonta a siete años atrás, desde que tuvimos el Rally de Gales GB", explica Richards a Motorsport.com.

"Intentamos mantenerlo en Gales durante un tiempo. Hicimos todo lo que pudimos allí, pero lamentablemente sin éxito. También hemos explorado sin éxito la opción de Irlanda del Norte durante un tiempo. Pero, siendo sinceros, Escocia siempre ha sido muy entusiasta y muy solidaria, tanto a nivel de gobierno local como regional, el Ayuntamiento de Aberdeen… todos han sido excepcionales en su entusiasmo".

"Creo que hemos encontrado un entorno receptivo [en el Gobierno escocés] que ha analizado de forma muy abierta el impacto económico".

Richards, exjefe de Subaru en el WRC y campeón de copilotos en 1981, afirma que los estudios de viabilidad realizados por Motorsport UK para el proyecto Rally de Escocia indicaban que Aberdeen como sede de una prueba del WRC podría generar hasta 100 millones de euros para la economía regional.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero ha sido un enfoque global, que garantiza que el Rally de Escocia tenga un impacto positivo en múltiples ámbitos de las comunidades locales y la región, y no sea simplemente "un evento de motor", lo que ha resultado clave para obtener la aprobación.

"No hay duda de que la financiación en el automovilismo nunca es sencilla. Con los años se ha vuelto incluso más difícil", dijo. "Pero una de las cosas que hemos dejado muy claras es que esto no es solo un evento de motor. Aporta toda una serie de beneficios a la región".

"Hemos hecho mucho hincapié en nuestras credenciales de sostenibilidad en el automovilismo. Tenemos que comportarnos correctamente y, si queremos entrar en los bosques y hacer este tipo de cosas en el futuro, tendremos que ser más conscientes de estos aspectos".

"Tenemos que aportar otras cosas a la región. Debemos generar un impacto económico en los entornos rurales. Es fundamental. Traes gente que llena hoteles, y también analizas lo que podemos hacer en educación y materias STEM. Por tanto, va más allá, no puedes simplemente venir y decir que traes el mundial de rallys. Es un enfoque integral, y hay que dar mucho crédito a todo el equipo de Motorsport UK, chicos y chicas, porque lo han abordado de esa manera y han hecho un gran trabajo".

La ubicación e infraestructuras de Aberdeen, incluido su aeropuerto internacional, también han sido clave para el regreso del WRC a suelo británico. El complejo P&J Live en TECA, valorado en 300 millones de libras y orientado a los aficionados, actuará como sede del rally, con el parque de asistencia completamente cubierto. También existe la posibilidad de que el recinto albergue un tramo espectáculo, además de los tramos de tierra cercanos.

"Las carreteras allí son ideales y están muy cerca de Aberdeen. Además, es una comunidad con una gran tradición en rallys", afirmó Richards.

"No estamos pensando solo en tres años, esperamos que este sea el comienzo de una nueva etapa para el Campeonato del Mundo de Rallys en el Reino Unido".

El WRC ha echado de menos el mercado británico desde 2019

Britain was last on the WRC calendar in 2019 Photo by: Sutton Images

El creciente interés de países que desean acoger pruebas del WRC ha generado un "problema positivo" para el campeonato en su expansión global.

El año pasado, el WRC incorporó tres nuevos rallies, con las Islas Canarias ascendiendo desde el Campeonato Europeo de Rallys, mientras que nuevos eventos en Paraguay y Arabia Saudí se sumaron al calendario.

El WRC ha dejado clara su intención de organizar una prueba en Estados Unidos, con un evento previsto para incorporarse al calendario de 2027, mientras que Irlanda e Indonesia también han mostrado recientemente su interés en formar parte de futuros calendarios.

Sin embargo, desde que el Rally de Gales GB salió del calendario, no es ningún secreto que el WRC ha querido volver a Gran Bretaña, dada su tradición en rallys y su importancia como mercado clave para el campeonato. Pero no iba a volver solo por cumplir, tenía que ser algo especial, y el WRC está convencido de que el proyecto Rally de Escocia lo es.

"No tengo más que elogios para el equipo de Motorsport UK por su determinación y ambición, y por lo que han conseguido reunir en el Reino Unido, donde tradicionalmente es muy difícil obtener financiación gubernamental para eventos", afirmó Simon Larkin, director senior de eventos del promotor del WRC.

"Lo hemos visto con Silverstone y con muchos otros casos, donde nunca han recibido dinero público. Así que el hecho de que hayan sido capaces de crear una propuesta tan sólida y atractiva —en la que nosotros hemos contribuido en todo lo posible, pero ellos han hecho el trabajo más duro— es realmente emocionante".

"Es uno de esos mercados que creo que el WRC ha echado de menos desde 2019. Tenemos a M-Sport, a Elfyn Evans y a Elliott Edmondson. Es un mercado europeo clave y lo hemos echado de menos".

"En una ciudad como Aberdeen, es un tamaño ideal, una gran oportunidad, con una excelente base de aficionados y carreteras increíbles".

"No estamos recuperando el Reino Unido por el simple hecho de hacerlo, lo estamos haciendo con una oportunidad de evento realmente espectacular".

Se espera que el Rally de Escocia ocupe una fecha otoñal en el calendario del WRC de 2027.

The 2026 WRC standings is currently led by Welshman Elfyn Evans Photo by: Toyota Racing