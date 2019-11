Ogier fichará por Toyota y Citroen deja el WRC para 2020

La firma francesa ya había dejado claro su decisión de no estar en el WRC cuando el campeonato fuera híbrido en 2022, pero este miércoles ha confirmado que tampoco será parte del mundial en 2020.

A Ogier y su compañero de equipo Esapekka Lappi les quedaba un año de contrato, pero la decisión del francés de irse después de una temporada difícil al volante del C3 WRC dejó a Citroën sin piloto principal.

El comunicado de Citroen Racing decía: "Citroen decide abandonar su programa en el WRC en 2020 debido a la ausencia de un piloto de primera clase disponible para la próxima temporada".

El próximo lunes Toyota anunciará a Ogier junto con Elfyn Evans y Kalle Rovanpera.

Para Lappi, el futuro está menos claro. El anuncio de Citroen reduce seriamente la cantidad de asientos disponibles en el WRC. El Ford Fiesta WRC que deja libre Evans es ahora mismo el único volante oficial de nivel y a tiempo completo que queda en el mundial.

En la confirmación de esa decisión, la directora ejecutiva de Citroen, Linda Jackson, dijo: "Nuestra decisión de retirarnos del WRC a finales de 2019 sigue a la decisión de Sebastien Ogier de dejar Citroen Racing".

"Obviamente no queríamos esta situación, pero no nos imaginábamos la temporada 2020 sin Sebastien. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo Citroen Racing por su pasión y compromiso. Una parte del ADN de Citroën está íntimamente relacionada con los rallies y estamos orgullosos de ser una de las marcas con más títulos en la historia del WRC, con 102 victorias y ocho títulos de fabricante".

Ogier y Toyota no han comentado todavía nada acerca de sus planes para 2020.

Salir del WRC no es nada nuevo para Citroen. Los famosos chevrones aparecieron por primera vez en el nivel más alto del automovilismo con el BX 4TC en 1986: ese coche ni siquiera duró una temporada antes de que Citroën se retirara.

Más recientemente, el equipo con sede en Versalles abandonó la categoría en 2005 y 2016, pero en esas ocasiones fue para desarrollar un nuevo coche con vistas a la siguiente temporada. Esta vez no habrá un retorno a corto plazo para Citroën, ya que PSA Motorsport le confirmó a Motorsport.com que Citroën no participará en el movimiento del WRC a híbrido en 2022, y que estará en el WEC con Peugeot y en la Fórmula E con la marca premium del Grupo, DS.

El primer World Rally Car de Citroën llegó al WRC en 2001, logrando su primer título de fabricantes dos años después. La década que siguió fue la más exitosa de cualquier binomio equipo-piloto en la historia del mundial de rallies, con Sebastien Loeb sumando nueve títulos consecutivos de pilotos y Citroen ganando ocho campeonatos en total.

