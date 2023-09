Los cambios en el WRC, claves para el futuro de M-Sport

La participación del equipo M-Sport en el WRC se puso en duda durante el Rally Acrópolis, que se disputó a principios de este mes. El fundador de la escuadra, Malcolm Wilson, ha reiterado desde entonces que no tienen intención de detener su programa de Rally1 y que harán "todo lo posible para encontrar una manera de permanecer en el más alto nivel".

El equipo apoyado por Ford ha vivido una temporada 2023 llena de retos, con una victoria en Suecia y un segundo puesto en Croacia como únicos resultados en el podio hasta la fecha. Para agravar su desgracia, su modelo de negocio principal se basa en la venta de coches a los clientes, y actualmente sólo ha vendido dos coches de Rally1 (sólo uno de ellos a un competidor como tal, Jourdan Serderidis).

Así, están trabajando para asegurar los presupuestos para 2024 y aún no han anunciado sus planes para la próxima temporada, aunque esta no es una situación inusual. M-Sport, junto con sus rivales Toyota y Hyundai, se han unido en un impulso para mejorar el atractivo general del WRC, después las críticas de Thierry Neuville a la categoría a principios de este año.

Desde entonces, la FIA y el promotor del WRC han recopilado una serie de propuestas, entre las que se incluyen ajustes en el formato de las pruebas, para mejorar el campeonato, algunas de las cuales se espera que se introduzcan en la próxima campaña. Estas medidas se debatieron en la reunión de la Comisión del WRC de la semana pasada, aunque cualquier cambio potencial requerirá la aprobación de la FIA.

Cuando se le preguntó si había alguna novedad sobre el futuro del equipo antes del Rally de Chile de este fin de semana, el director del equipo, Richard Millener, dijo: "No tenemos nada emocionante que decir en este momento y, obviamente, es lo mismo de lo que normalmente hablamos en esta época del año, todavía estamos tratando de juntar las cosas para estar aquí [en el futuro]".

"Sigo pensando que estamos esperando noticias del promotor del WRC para ser honestos sobre lo que va a cambiar y lo que se va a mejorar. Creo que todo el mundo está un poco frustrado porque no hay muchas noticias, se habla mucho, pero no tanto", siguió.

"Pero tenemos que ver la realidad de que no podemos atraer patrocinadores con facilidad, ya sea [porque] necesitamos mejores resultados, que se podría argumentar. Pero, en general, en este momento [y] en este deporte no hay suficiente entusiasmo y tenemos que cambiar eso rápidamente. Si no lo hacemos, nuestra capacidad para estar aquí se verá afectada".

No obstante, Millener confía en que la esperada decisión del campeonato de mantener su actual plataforma híbrida de Rally1 hasta 2026, antes de pasar a un nuevo reglamento técnico en 2027, ofrezca la estabilidad que tanto necesita.

El dirigente cree que esta decisión positiva dará tiempo al campeonato para mejorar su promoción, lo que a su vez podría ayudar a atraer a más fabricantes a la categoría antes de los cambios de reglamento. Como ya se informó, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reveló que Subaru está considerando la posibilidad de reincorporarse al campeonato.

"Creo que si quitamos las dificultades que todos los equipos han tenido con los proveedores [de híbridos], la tecnología real y lo que está haciendo siguen siendo [algo] bueno", añadió Millener. "Creo que la revolución eléctrica en general está pasando por momentos difíciles, y en el Reino Unido el plan por el que la gente debe comprar un coche híbrido o eléctrico se ha retrasado hasta 2035".

"Creo que eso demuestra que el motor de combustión seguirá existiendo durante un tiempo y que el rally ha encontrado una buena mezcla entre esa tecnología y lo que tenemos ahora, para mantener el sonido y la experiencia [del WRC]. De hecho, ahora que más fabricantes parecen estar de nuevo abiertos a los motores de combustión, tenemos una buena oportunidad", continuó.

"Mantener esta estabilidad desde ahora hasta 2026 es bueno. Ahora tenemos este periodo de tiempo con los nuevos coches que llegarán en 2027. Concentrémonos en construir la promoción durante los próximos años para que, con suerte, cuando lleguemos a 2027, podamos conseguir un par de fabricantes más", finalizó.