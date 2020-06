El WRC 2020 aún conserva la esperanza

El WRC 2020 ha cancelado ya cuatro eventos desde que en marzo tuvo que recortar el Rally de México, tercera prueba del Mundial. Así, sus organizadores se encuentran ante una complicada tesitura, después de tener previstas 14 pruebas inicialmente.

El Rally de Finlandia fue el tercero que se canceló el miércoles pasado debido a la incertidumbre de los viajes ante la pandemia. Luego, el jueves, el Rally de Nueva Zelanda también confirmó que tendrá que esperar para regresar al Mundial.

Esto implica que el Rally de Turquía, a finales de septiembre, sería la actualmente la fecha de regreso a la competición. Pero la ciudad que albergará la cita, Marmaris, sigue en confinamiento.

El director de rallies de la FIA, Yves Matton, dice que está "trabajando más duro que nunca", con el Promotor del WRC y los equipos "para darnos la mejor opciones de celebrar los restantes eventos como estaba planeado".

El francés confirmó que reubicar eventos pospuestos como el de Italia (Cerdeña) en una fecha posterior era una de las "consideraciones clave", y añadió: "Con la información que tenemos ahora, esperamos celebrar entre 4 y 5 rallies antes de finales de año".

"Todavía hay mucha incertidumbre en torno a la COVID-19 y sus consecuencias. Seguimos monitorizando de cerca la situación cambiante mientras tenemos en cuenta las recomendaciones de la OMS y las decisiones de los gobiernos locales, así como de los organizadores".

Tras las cancelaciones de dos eventos míticos sobre tierra, Richard Millener, jefe de equipo de M-Sport, dijo a Motorsport.com que los protagonistas del WRC deben redoblar sus esfuerzos para seguir hacia delante.

"Todavía es demasiado pronto para renunciar a la temporada 2020 del WRC", dijo Millener. "Debemos trabajar juntos para asegurarnos que hacemos todo lo que podamos para ayudar a los organizadores de los eventos".

"Es importante recordar que pensamos inicialmente que 7 era el número de eventos necesarios para hacer un Mundial de rallies, pero siempre supimos que podríamos necesitar revisar esa cifra".

"No creo que nadie quiera menos de eso, pero estamos afrontando cada vez más obstáculos y, por ello, podríamos tener que reconsiderar nuestra posición. Si podemos tener seis eventos este año, no podríamos decir que no podemos tener un campeonato porque no son suerte".

"Personalmente, diría que seis aún sigue siendo viable, considerando todos los retos que afrontamos".