Breen lidera el viernes en Finlandia tras una dramática noche

Breen consiguió reducir la distancia con Tanak a lo largo de las tres etapas nocturnas antes de alcanzar la máxima oscuridad y abrió una ventaja de 2,8 segundos sobre su compañero de equipo.

Tanak comenzó la tarde ganando la cuarta etapa, pero Breen respondió al imponerse en la siguiente y reducir la diferencia a 1,5s, antes de terminar con el tercer mejor tiempo en la etapa nocturna que ganó Elfyn Evans.

La primera etapa nocturna del evento desde 1994 supuso un reto importante. Solo 7,9 segundos separan a los cinco primeros, mientras que Evans, gracias a su victoria, se colocó tercero en la general, a 6,1s del liderato.

Esapekka Lappi dio un vuelco en su regreso al WRC y terminó el día a 0,6s de Evans, mientras que el favorito del rally y su compañero en Toyota, Rovanpera, sufrió para completar el bucle en la quinta posición de la general.

Thierry Neuville se situó a más de medio minuto de distancia después de perder confianza por la noche, con el líder del campeonato Sébastien Ogier, séptimo. El dúo de M-Sport Ford, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux, completó el top 10 por detrás de Takamoto Katsuta.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Tanak continuó donde lo dejó después del bucle de la mañana y fue incluso más rápido después de un ajuste de la configuración de su i20 antes de las etapas de la tarde y la noche.

El campeón del mundo de 2019 se adjudicó su segunda victoria de etapa del evento en la cuarta especial, la segunda pasada por Ässämäki, para ampliar aún más su ventaja.

"He cambiado un poco el equilibrio del coche y se está comportando un poco mejor", comentó Tanak. "Las sensaciones están llegando paso a paso y estamos aprendiendo, así que está mejorando".

Después de tener problemas con su puesta a punto, Rovanpera respondió para marcar el segundo mejor tiempo, a 1,8s de Tanak.

Rovanpera parecía que conseguiría su primera victoria de especial en la siguiente etapa, pero Breen se lo impidió, superando al finlandés por un segundo.

Sin embargo, Rovanpera pasó a ser tercero en la general tras arañar 1,3s al líder del rally, Tanak, que fue el tercero más veloz, mientras que la ventaja del estonio sobre Breen en la general se redujo a 1,5s.

Lappi, una vez más, mejoró y se quedó a 2,9 segundos del líder, siendo más rápido que algunos pilotos titulares como Evans, Neuville, Katsuta y Ogier.

Calificada como la etapa más dura del rally, el paso nocturno por Oittila hizo honor a ese apodo. Evans fue uno de los pilotos que más luz tuvo y lo aprovechó al máximo para marcar el mejor tiempo. Sin embargo, se vio seriamente amenazado por Lappi, que sobrevivió a un momento salvaje cerca de la meta para terminar a solo 1,6s como el segundo más rápido.

A diferencia del equipo Toyota, que realizó un test nocturno antes de la prueba, los pilotos de Hyundai llegaron a ciegas. Sin embargo, eso no impidió que Breen lograra el tercer mejor tiempo, lo que le aseguraría el liderato de la general a sus 31 años.

"Es increíble. Siempre me pregunté cómo sería Finlandia en la oscuridad y ahora lo hemos sentido y presenciado", dijo Breen. "Es absolutamente increíble. Mis luces no estaban al 100% para ser sincero, tengo que trabajar un poco en ellas, pero es simplemente increíble".

Rovanpera consiguió acercarse al liderato al marcar el cuarto mejor tiempo, por delante de Ogier, mientras que Tanak fue el sexto más rápido.

Neuville admitió que la oscuridad mermó su confianza, lo que le hizo descolgarse.

"No tuve confianza y la visibilidad era bastante pobre", dijo Neuville. "Mis luces no eran buenas y no quería cometer un error porque habría sido estúpido".

En WRC2, el expiloto de M-Sport WRC Teemu Suninen aventajó a Emil Lindholm en 7,4s.

El Rally de Finlandia continuará el sábado, el día más largo de la prueba, con la disputa de nueve especiales.

Rally de Finlandia 2021 - Clasificación después de la 6ta etapa

Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo/Dist. 1 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC 43'51”5 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +2"8 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6"1 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +6"7 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +7"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +31"3 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +33"6 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +46"9 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +1'20"6 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +1'48"9