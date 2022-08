Vídeo: bandera roja en Bélgica tras un fuerte accidente de Breen

Cargar el reproductor de audio

El piloto de M-Sport había marcando un ritmo vertiginoso en la etapa de Dikkebus, la segunda del día, colocándose por delante de los tiempos establecidos por Kalle Rovanpera tras una reconstrucción de su Toyota durante la noche.

Sin embargo, Craig Breen sufrió un accidente en una curva a izquierdas y cayó en una profunda zanja a los 11,2 km de la etapa que tenía un total de 14,2 km. El impacto catapultó a su Ford Puma y le hizo dar varias vueltas de campana, aterrizando finalmente sobre su techo. Afortunadamente, tanto Breen y su copiloto Paul Nagle consiguieron salir del vehículo por sí mismos.

A continuación se produjo un pequeño incendio junto al coche, que fue apagado por Breen, Nagle y un grupo de aficionados que ayudaron al dúo de M-Sport.

Los espectadores también ayudaron empujando el Puma para colocarlo de sobre sus cuatro ruedas, mientras que los comisarios se vieron obligados a detener la etapa.

El compañero de equipo de Breen, Gus Greensmith, que iba detrás de él, no dudó en parar su coche para ayudar a Breen, que iba quinto antes del accidente.

"Parece que se ha caído en una de estas zanjas y, obviamente, el coche ha volcado", dijo el director del equipo M-Sport, Richard Millener.

"Es decepcionante para todos nosotros, por desgracia, porque el ritmo era muy bueno esta mañana. Pero es algo que te puede pasar y así ha sido en esta ocasión".

El incidente continuó así con la racha de mala suerte de Breen, con otro accidente después de los abandonos en el Rally de Estonia y el Rally de Finlandia.

En resumen, fue una etapa de pesadilla para el equipo M-Sport, ya que antes del accidente de Breen, Greensmith había juzgado mal una curva a izquierdas y atravesó el campo, dañando una rueda de su coche. El británico logró salir, pero se vio obligado a parar y cambiar el neumático tras sufrir un pinchazo.

"Me he pasado de frenada", dijo Greensmith. "Llevaba demasiada velocidad en la entrada de una curva y no pude frenar a tiempo; obviamente fue culpa mía".

"Más tarde solo nos detuvimos para aseguramos de que el coche de Craig no se incendiara, pero por suerte lo apagaron todo rápidamente".

El otro coche de M-Sport, pilotado por Adrien Fourmaux, también cayó en una zanja en la misma curva en la que se estrelló Breen, pero en esta ocasión consiguió salir airoso.

Ott Tanak, de Hyundai, lidera el rally con 0,1 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Thierry Neuville después de remontar la ventaja de 2,5s durante la etapa de apertura del sábado.