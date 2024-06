Así está desarrollando el WRC una cámara en los cascos

Los promotores del Mundial de Rallies están considerando introducir cámaras en los cascos, que ya está presente en la Fórmula 1 y en otras categorías regidas por la FIA, para mejorar la oferta televisiva. Stilo, una empresa que fabrica y suministra cascos, ha creado uno con una cámara incorporada, muy similar a la que ya vemos en los cascos de la F1, para intentar ofrecer a los espectadores del WRC una visión muy similar a la que tienen los pilotos durante los tramos.

Stilo y Bell, otro fabricante de cascos, están colaborando con los promotores del Mundial para desarrollar una cámara de casco que pueda probarse. El diseño y las pruebas iniciales están avanzando, pero la implementación aún llevará algo de tiempo, y de paciencia.

"Estamos trabajando en el diseño de una cámara junto al promotor del WRC. Estamos probando algo con ellos", dijo Paolo Bonetalli, CEO de Stilo, a Motorsport.com. "La idea es tener la percepción del coche [que tiene] el piloto, de forma que podamos ver exactamente lo que ve él. Especialmente en los rallies, es difícil colocar la cámara en el coche. Hay muchas, pero cuando hay curvas y derrapes es difícil tener la visión del ojo del conductor. Es algo en lo que estamos trabajando".

"La diferencia entre esto y las carreras en los circuitos es que la cámara de los rallies tiene que ser de alta calidad. En la Fórmula 1, ves que la cámara tiembla mucho, y no puedes ver lo que está pasando. En los rallies hay que tener la máxima calidad", siguió explicando.

"La idea es encontrar una cámara que pueda emitir durante un minuto, pero en este caso tiene que ser estable y de alta calidad. Esta es la dificultad y por lo que estamos trabajando con los promotores, para encontrar la solución adecuada".

Aunque las pruebas del dispositivo se están llevando a cabo, el casco tendrá que cumplir las normas de seguridad de la FIA antes de que pueda ser homologado y luego utilizado en el Mundial de Rallies. "Es un gran reto porque no puedes tener un accesorio que no esté homologado, porque la seguridad tiene que ser lo primero. Tienes que demostrar que el casco, con este accesorio, la cámara en este caso, es seguro y cumple con las normas vigentes. No puedes tener algo demasiado grande o peligroso para el piloto", añadió Bonetalli.

"Hemos diseñado algo, estamos trabajando para probarlo y el siguiente paso es obtener la certificación", comentó Florian Ruth, director de contenidos y comunicaciones de la empresa promotora del WRC. "WRC Promoter está trabajando estrechamente con Stilo para desarrollar un sistema de cámaras diseñado específicamente para los cascos abiertos que suelen llevar los pilotos y copilotos en la élite de los rallyes".

"Para este proyecto, es crucial garantizar una calidad de imagen de primera. Por lo tanto, cuando se homologue esta cámara, queremos estar seguros de que proporcionará a los aficionados una visión casi perfecta del ojo del piloto desde el cockpit más emocionante del mundo", finalizó.