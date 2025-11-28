WRC Arabia Saudí: Sesks hereda el liderato tras una sanción a Fourmaux

Martins Sesks ha heredado el liderato del Rally de Arabia Saudí 2025 después de que Adrien Fourmaux recibiera una penalización de un minuto por presentarse en un control antes de tiempo, mientras que Sébastien Ogier mantiene la ventaja en la lucha por el título mundial de rallyes.

Fourmaux había salido de un viernes caótico con una ventaja de 2,4s sobre Sesks, de M-Sport, pero se registró en el control un minuto antes de tiempo y los comisarios han penalizado al de Hyundai con un minuto, con lo que el francés ha caído a la cuarta posición, a 57,6 segundos.

Sesks lidera ahora el rally con 3,4s de ventaja sobre Thierry Neuville, de Hyundai, y Takamoto Katsuta, de Toyota, es tercero a 41,5s.

Este es el último giro en lo que ha sido uno de los días más dramáticos de la temporada, después de que Fourmaux se encontrara entre los seis coches que tuvieron problemas con los neumáticos en una alocada etapa final.

Fourmaux empezó el viernes a la cabeza de una lucha a cuatro bandas por la victoria con Sesks, de M-Sport-Ford, Sami Pajari, de Toyota, y Ott Tanak, de Hyundai. Con una ventaja de seis segundos, vio cómo se reducía a 2,9s respecto a Sesks a lo largo del bucle matinal, en el que tuvo que gestionar la rotura de un brazo de la suspensión trasera.

Las etapas de la mañana fueron duras y se volvieron aún más extremas en la segunda pasada, lo que provocó dramatismo arriba y abajo en la clasificación.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai Motorsport

El ataque de Sesks no mostró signos de detenerse, ya que el letón le sacó otro segundo a Fourmaux en la etapa 12 antes de que la batalla por el liderato diera un giro dramático en la etapa 13, Um Al Jerem 2.

Tanak y Pajari se habían acercado a 6,3s del liderato, compartiendo la tercera posición, pero ambos sufrieron pinchazos, que se produjeron al principio de la especial, lo que obligó a los dos pilotos a detenerse y cambiar las ruedas, lo que les apartó de la lucha por la victoria.

Pajari se reincorporó a la etapa por delante de Fourmaux, pero el polvo dejado por el de Toyota resultó ser una distracción y Fourmaux se saltó un cruce, lo que provocó que Sesks le sacase 22.1s.

Pero hubo un giro final en lo que se recordará como una de las etapas más locas de la historia reciente del WRC.

En la etapa 14, Sesks sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda al principio de la etapa, pero optó por seguir adelante, llegando al final de la etapa con una desventaja de 54,1s. Parecía que Fourmaux conseguiría una ventaja significativa, pero el piloto de Hyundai también sufrió un pinchazo en la parte delantera izquierda.

Fourmaux también optó por no parar a cambiar la rueda, perdiendo 29,6s en total, pero fue suficiente para volver a colocarse en cabeza antes de que la penalización reorganizara la clasificación.

Kalle Rovanpera, de Toyota, fue uno de los afortunados que no tuvo problemas con los neumáticos en la última prueba del día. El finlandés ganó la etapa y se colocó quinto en la general.

Ogier fue uno de los que sufrió un pinchazo en la última etapa del día, pero consiguió llegar al parque de asistencia en la sexta posición [+1:12.8s], 0.2s por detrás de Rovanpera, pero por delante de Pajari y del líder del campeonato Elfyn Evans.

Así las cosas, Evans llega a la última jornada con un punto de desventaja sobre Ogier en la lucha por el campeonato. También habrá 10 puntos más por los que luchar en las tres etapas del sábado.

Tanak terminó el viernes en 16ª posición tras sufrir un total de cuatro pinchazos a lo largo del día, lo que le hizo llegar tarde al último control, algo que le hizo sufrir una penalización de 2m30s.

Mira los horarios para mañana: WRC Horarios del Rally de Arabia Saudí del WRC 2025: ¡pelea de tres por el título!

La clasificación del Rally de Arabia Saudí 2025 actualizada

Pos. Piloto Auto Tiempo/brecha 1 Señor Sesks M-Sport Ford 2h43'20"1 2 T. Neuville Hyundai +3"4 3 T. Katsuta Toyota +41"5 4 A. Fourmaux Hyundai +57"6 5 K. Rovanperä Toyota +1'12"6 6 S. Ogier Toyota +1'12"8 7 S. Pajari Toyota +1'34"8 8 E. Evans Toyota +3'52"6 9 G. Munster M-Sport Ford +6'13"4 10 O. Solberg Toyota (WRC2) +7'26"7