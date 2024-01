Análisis: los equipos del WRC, sobre cambiar Rally1 por Rally2

Se entiende que un nivel superior alternativo pero basado en el Rally2, que ha sido bautizado como Rally2 Plus, se encuentra entre una serie de opciones que hay sobre la mesa y que están siendo debatidas por el nuevo grupo de trabajo de la FIA. Encabezado por el Vicepresidente de la FIA Robert Reid, copiloto ganador del título del WRC en 2001, y el copiloto campeón del WRC en 1981 David Richards, el grupo se creó a finales del año pasado para evaluar y recomendar la futura dirección de los rallies.

El mes pasado se celebró en Londres una reunión con los actuales equipos del WRC, Toyota, Hyundai y M-Sport-Ford, para estudiar la futura dirección de la categoría reina del mundial.

La actual normativa híbrida del Rally1 se encuentra sólo en el tercer año de un ciclo de homologación que suele abarcar un periodo de cinco temporadas. La FIA destacó el año pasado que esperaba continuar con una forma evolucionada del Rally1 hasta una revisión más significativa de la normativa prevista para la temporada 2027.

Sin embargo, parece haber un impulso a favor de un cambio rápido en la normativa. Un informe de Italia ha llegado a afirmar que el Rally1 podría desaparecer en 2025. Motorsport.com considera que eso es poco probable, pero no se puede descartar por completo.

¿Cómo ha llegado el WRC a este punto?

La introducción del reglamento híbrido Rally1 marcó un nuevo comienzo para el WRC en 2022. El reglamento supuso un avance hacia un futuro más sostenible con coches totalmente nuevos diseñados desde cero con unidades híbridas de control de 100 kW y propulsados por combustible 100% sostenible.

Los coches de Rally1 han cumplido en varios sentidos. Son mucho más seguros que sus predecesores con especificaciones de 2017, gracias a un nuevo chasis espacial más resistente, y son un paso más rápidos gracias a la potencia híbrida que desarrolla 500 CV en ráfagas cortas. El nuevo chasis ha demostrado ser versátil, lo que permite a los fabricantes utilizar distintas clases de coches de carretera. Por ejemplo, M-Sport ha optado por utilizar un SUV crossover como plataforma, utilizando el Ford Puma, mientras que Hyundai y Toyota han elegido un utilitario tradicional con el i20 N y el GR Yaris. Los coches de Rally1 también tienen un aspecto y un sonido espectaculares, pero al final el reglamento -ideado para atraer a un nuevo fabricante- ha fracasado hasta ahora. Sin embargo, ha mantenido el interés de los fabricantes actuales, que no es poco.

Pero a los ojos de muchos su mayor defecto es el coste, que la FIA ha admitido que es demasiado caro, ya que los coches de Rally1 están a un precio no muy lejano de la marca de 1 millón de euros , cuando un coche de Rally2 se puede comprar por aproximadamente 200.000 o 300.000 euros. El coste es uno de los factores clave por los que sólo hay ocho coches de Rally1 en la lista de inscritos para el inicio de la temporada 2024 esta semana con el Rally de Montecarlo esta semana, y ha provocado un gran debate entre el grupo de trabajo y los actuales equipos del WRC.

Se están debatiendo varias opciones. Entre ellas está la de continuar con los coches Rally1 hasta 2026, antes de que se produzca un cambio importante en 2027. Curiosamente, la FIA también ha permitido que los coches de Rally1 corran en el WRC sin kits híbridos este año, con la advertencia de que no contarán para el mundial de fabricantes. Eso podría mantener la tecnología actual en la que los equipos ya han invertido millones y elimina el coste de la tecnología híbrida. También permite que los Rally1 se utilicen en competiciones nacionales y, por lo tanto, podría hacer que los coches fueran más viables y accesibles para los jóvenes pilotos y los pilotos privados.

Luego está el paso a Rally2/Rally2 Plus, que abordaría el factor coste de forma significativa y, en teoría, sería una solución rápida para reforzar la lista de inscritos, dado que la categoría ya está prosperando. Todos los equipos actuales de Rally1 han desarrollado coches de Rally2 para este escenario de rallies para clientes: Toyota se une a la fiesta este año con el GR Yaris Rally2. Skoda y Citroën también compiten actualmente en ese nivel de los rallies, lo que podría abrir las puertas a más marcas, dada la posibilidad de un mayor retorno de la inversión. Autosprint en Italia informa de que Lancia está interesada en unirse a la escena Rally2, lo que sería un golpe de efecto para el WRC. Pero como todo en la vida, hay aspectos positivos y negativos. Los coches actuales de Rally2 no son tan rápidos ni tienen un aspecto o sonido tan espectacular, lo que podría dificultar la captación de un nuevo público, algo que el WRC está deseando explorar. Por supuesto, siempre hay soluciones, por ejemplo, un kit de modificación del coche de Rally2 para aumentar ligeramente la velocidad y la estética podría ayudar a resolver este problema.

Pero también está el hecho de que la industria del automóvil está dejando de desarrollar y vender los coches de producción del segmento B que históricamente han proporcionado la plataforma para el Rally2. El año pasado, Ford puso fin a la producción de su Fiesta de carretera, en el que se basa su coche de Rally2, a medida que continúa el auge de los crossovers y los SUV.

¿Cuál es el veredicto de los equipos del WRC?

Es un problema complejo que la FIA y el WRC deben abordar, pero vital para garantizar un futuro saludable para los rallies de alto nivel. Así que, ¿qué piensan los actuales fabricantes y equipos del Rally1 sobre el futuro del WRC?

Toyota está abierta tanto a seguir con el Rally1 hasta finales de 2026 como a un cambio al Rally2/Rally2 Plus.

"En este momento, desde la perspectiva de Toyota, estamos básicamente de acuerdo con las dos opciones, Rally1 o Rally2", dijo el director del equipo Toyota WRC, Jari-Matti Latvala, a Motorsport.com.

"Estos coches [de Rally1] son grandes máquinas, yo diría que son rápidos, seguros y tienen buen aspecto y buen sonido, pero son muy, muy caros. No tenemos pilotos privados como solíamos tener en los viejos tiempos. Pasar al Rally2 o, digamos, al Rally2 Plus resolvería muchos de los problemas, especialmente en cuanto a costes, lo que permitiría a los pilotos privados correr en la categoría reina".

"No creo necesariamente que los cambios se produzcan en 2025, pero creo que si todos los equipos confían ahora en continuar con estos coches [Rally1] para 2025 y 2026, entonces espero que sea en 2027 cuando haya cambios".

Latvala también tiene una opinión personal sobre cómo cree que debería ser el futuro del WRC.

"Esa no es la idea de Toyota sino mi idea personal. Tenemos la categoría Rally3, así que ¿por qué no convertirla en la categoría Rally2 y hacer que la actual Rally2 sea la categoría superior y hacer un kit de modificación [a los coches]?", añadió.

"Lo que necesitamos básicamente es un alerón trasero un poco más grande y un poco más de sonido. Los coches no tienen que ser más rápidos, en cuanto a velocidad necesitan tener un aspecto y un sonido un poco más agresivos. No hace falta que sean más rápidos, porque los coches han sido cada vez más rápidos a lo largo de los años. Si queremos más velocidad, podemos subir un milímetro el limitador. Si queremos coches más rápidos, tienen que cumplir los requisitos de seguridad, así que nos preguntamos si podemos correr con coches de producción normal o tienen que tener un chasis tubular. Es una dificultad, por eso debemos intentar mantener la velocidad un poco baja en ese sentido".

"Estos coches de Rally1 son una gran maquinaria, y en cierto modo estaría bien seguir con estos coches, pero si no conseguimos más fabricantes, no sé cómo podremos lograrlo. Entonces para mí la solución rápida y fácil es saltar a Rally2".

El director del equipo Hyundai, Cyril Abiteboul, cree que entender exactamente qué representa el WRC con su visión de futuro es fundamental antes de decidir si el Rally2 es la respuesta al futuro del campeonato.

"Hubo discusiones y debates abiertos y lo que invité al grupo [en la reunión de Londres] a reflexionar fue pensar qué representa el rally en el mundo actual, donde las cosas se mueven rápido y el segmento B de la industria del automóvil está cambiando y la electrificación está llegando y el apetito por la seguridad y un medio ambiente sostenible es absolutamente clave y lo que representamos", dijo Abiteboul a Motorsport.com.

"Qué queremos decir a los aficionados, a los patrocinadores y a los medios de comunicación. Creo que es importante tener ese enfoque teórico del deporte para que tengamos directrices, porque creo que eso es lo que ha faltado".

"Fue el Rally2 uno de los aspectos que efectivamente se discutió y se puso sobre la mesa y por eso he mencionado lo que he mencionado. ¿Qué defendemos? Si decimos que somos un campeonato puramente de carreras de clientes, y es 100% un campeonato de pilotos, por lo que la contribución de los fabricantes y los equipos es más limitada, ¿por qué no? Creo que sólo cuestionándonos lo que representamos y cuál es nuestra misión y visión podremos decidir sobre una cuestión tan importante como el Rally1 y el Rally2. Puede que el Rally2 sea una solución, pero ¿una solución a qué problema?".

"Tenemos que tener claro el problema para obtener la solución adecuada. No quiero decir que el Rally2 sea bueno o malo. El Rally2 podría ser una buena solución al problema adecuado, pero asegurémonos de que todos estamos de acuerdo en el problema. Como fabricante, está claro que nos entristecería mucho ver desaparecer antes del final de su ciclo de homologación previsto una categoría en la que hemos invertido enormemente y en la que seguimos creyendo".

"Estamos tratando de abordar principalmente la cuestión de los costes y estamos tratando de comprometernos con los aficionados, podría ser una solución, pero ¿es el Rally2 la solución adecuada para que los fabricantes sigan invirtiendo y comercializando lo mejor de nuestra tecnología automovilística? Entonces el Rally2 no es la solución".

Curiosamente, el director del equipo M-Sport, Richard Millener, tiene una visión diferente de la situación. Cree que hacer que la categoría sea más atractiva para los fabricantes debería ser el objetivo actual en lugar de simplemente instalar el Rally2 como el nivel superior.

"Estamos discutiendo todas las opciones [para el futuro], pero cualquier cambio drástico para 2025 me sorprendería", dijo Millener a Motorport.com.



"Tenemos que ser realistas en cuanto al tiempo que se tarda en desarrollar un coche y creo que, en cuanto a costes, tenemos que tener cuidado cuando la gente comenta que el Rally2 es el futuro, porque si tienes un gran presupuesto, entonces seguirás gastando un gran presupuesto en Rally2 o Rally1 a pesar de todo".



"Para mí, personalmente, necesitamos un pináculo, una cima. La financiación es una parte muy importante del deporte, pero si tenemos seguidores, el interés de los medios de comunicación y la gente alrededor del deporte, entonces el dinero viene con ese elemento y eso es tal vez lo que nos falta en este momento. Creo que tenemos que pensar en cómo hacerlo más atractivo y entretenido para la gente y cómo podemos conseguir que más gente vea este deporte".

"Rally2 es una categoría fantástica para lo que fue diseñada, que es para semiprofesionales y pilotos privados. Rally1 debería ser la meta en la cima y si la quitas de repente los privados que buscan llegar a la cima se dan cuenta de que ya están en la cima. La gente que va a ver estos coches en los tramos no querrá deshacerse de ellos a largo plazo".

"Creo que el coste es importante, pero cualquier deporte de motor no es barato. Creo que tenemos que entender por qué los fabricantes de equipos originales no creen que gastar el coste en la categoría sea justificable en este momento, que es una cosa más grande, y qué metas fáciles podemos lograr para ayudar. Todos hemos desarrollado e invertido en estos coches en este momento, y creo que la introducción de una variedad no híbrida es interesante".