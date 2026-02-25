El Rally Acrópolis de Grecia revela su nuevo recorrido y un exclusivo parque cerrado

El Rally Acrópolis de Grecia contará con una nueva base y un exclusivo parque cerrado flotante para la edición de este año del Campeonato Mundial de Rally, una prueba siempre muy exigente sobre grava.

Los organizadores han dado a conocer hoy el itinerario de la octava cita de la campaña 2026 (25-28 de junio), en la que el parque de asistencia del rally se trasladará 240 kilómetros al sur, desde la ciudad de Lamia a Loutraki, 80 km al este de la capital, Atenas.

Como resultado de este traslado, el rally constará de 17 etapas que abarcarán las regiones del Ática, el Peloponeso y Grecia Central, y contará con una combinación de etapas antiguas y nuevas, con un recorrido total de más de 320 km.

El evento también incluirá una característica inusual. Tras la etapa superespecial inaugural del jueves por la noche en Atenas, las tripulaciones embarcarán en un ferry desde el puerto de Corinto a Itea para comenzar la etapa del viernes.

El barco se convertirá en el parque cerrado oficial y las tripulaciones tendrán la opción de permanecer a bordo durante la noche. Se espera que este método de transporte de los coches ahorre tiempo y facilite la logística a los equipos.

La jornada del viernes contará con la etapa de Bauxites, la favorita de los aficionados, antes de dirigirse al monte Parnaso, que será la más larga. Los primeros 19,28 km siguen formando parte de la etapa de Drosohori, utilizada por última vez en 2009, pero el tramo restante de 10,77 km es nuevo.

Bandera de Grecia Foto: Toyota Racing

La etapa de Ghymno también hará su primera aparición desde 2013, mientras que la prueba de Loutraki, con un nuevo aspecto y el doble de longitud que la configuración anterior, se disputará dos veces el domingo y acogerá la Power Stage que pone fin al rally.

"El Rally Acrópolis es un evento con una fuerte presencia internacional, que destaca a Grecia como destino para grandes eventos deportivos", afirmó Giannis Vroutsis, viceministro de Deportes.

"El diseño de este año, con nuevas etapas especiales y el innovador traslado marítimo de las tripulaciones, aprovecha las características únicas de nuestro país y refuerza el vínculo entre las diferentes regiones a través de un evento de visibilidad mundial. Seguimos apoyando activamente un evento que aúna deporte, tecnología, turismo e identidad griega".

El nuevo recorrido del Rally Acrópolis de Grecia es uno de los numerosos cambios anunciados recientemente para varios rallies de este año. A principios de este mes, el Rally de Finlandia anunció cambios importntes en su itinerario, entre los que destaca la decisión de eliminar la emblemática etapa de Ouninpohja, considerada una de las más veneradas del WRC.

Esta semana, el Rally de Japón (28-31 de mayo) ha anunciado que incorporará nuevas etapas sobre asfalto a su itinerario de 2026. Esto sigue al anuncio del Rally de Italia-Cerdeña (1-4 de octubre), que ha confirmado que su base volverá a la ciudad de Alghero para lo que será la última edición del evento en el WRC, ya que Roma tiene previsto acoger la prueba italiana del WRC a partir de 2027.

Por otra parte, la visita en abril a las Islas Canarias incluirá una etapa superespecial que se celebrará en el Circuito Islas Canarias, sede de la legendaria Race of Champions entre 1992 y 2003.