Abiteboul lleva las técnicas de la F1 a Hyundai en el WRC

El exdirector de Renault en la Fórmula 1 está ante su segundo evento en el WRC como director de equipo tras dirigirles en MonteCarlo el pasado mes de enero y ya ha identificado áreas de mejora.

Uno de los primeros objetivos de Abiteboul es mejorar la forma en que el equipo se comunica con sus pilotos y su proceso de toma de decisiones. Con la experiencia que trae de la F1 en Caterham y Renault, el francés cree que un enfoque al estilo F1 beneficiará al equipo en el WRC.

Si bien los cambios para este fin de semana no son una "revolución", su meta a largo plazo para el equipo es centrarse más en la ingeniería, mientras evalúan el futuro general de Hyundai en el automovilismo.

"Como siempre, trabajamos con dos líneas de tiempo en paralelo, una a corto plazo y otra más a largo plazo, así que a partir de este fin de semana vamos a hacer algunos cambios aquí y allá en nuestra forma de correr", dijo Abiteboul a Motorsport.com.

"No es una revolución porque este equipo no necesita eso, y sinceramente puedo decir que no hay ninguna manera de que yo pueda hacer una revolución útil aquí debido a mi corta experiencia".

"Hay pequeños cambios aquí y allá en la forma en que hacemos las cosas, la forma en que nos comunicamos y la estructura del proceso de toma de decisiones".

"Ahí es donde la Fórmula 1 es impresionante, con su cadena de mando y la cantidad de información que tenemos que digerir en muy poco tiempo. Creo que aquí es diferente, pero hay algunas cosas que podemos transferir de la F1 a este mundo, así que eso es lo que voy a hacer".

"Puede significar que ahora los pilotos tengan un poco más de tareas de ingeniería. En los rallies, los días son largos y hay muy poca interacción con los pilotos, luchamos con los reglajes y aun así terminamos el rally sin estar totalmente convencidos de lo que hemos hecho".

"En mi opinión, tenemos que ser más fuertes desde el punto de vista de la ingeniería. Quiero tener una forma un poco más sistemática de hacer las cosas".

"Luego está el largo plazo, donde tenemos que pensar en el futuro de Hyundai Motorsport. Hemos tenido una serie de discusiones sobre lo que queremos hacer, pero es pronto para hablar de eso".

Además de esos cambios, Hyundai también tendrá un nuevo director de equipo al frente en este Rally de Suecia, con Tolga Ozakinci cogiendo el timón. El nombramiento de Ozakinci, sustituto de Pablo Marcos, ya estaba previsto antes de que Abiteboul se convirtiera en director. Ozakinci estuvo como simple observador en MonteCarlo, pero ya estará al frente del equipo este fin de semana, aunque Marcos todavía estará presente para supervisar y apoyar la transición.

Abiteboul también ha confirmado que Julien Moncet, volverá a dirigir el apartado de motores: "El motor y el sistema de propulsión en general era una de las ventajas más grandes de este equipo el año pasado y parece que ya no lo son", dijo el director francés.

"Pero me gustaría saber por qué un poco mejor, ya que tenemos que crear una nueva estrategia de desarrollo y utilizar nuestros comodines [de homologación], eso es algo que aún no se ha hecho".

"Para gastar el comodín, tenemos que entender dónde estamos sufriendo más y esa es la información que me falta en este momento".

"Julien dijo antes que teníamos una ventaja competitiva en el motor y él fue clave en eso, así que claramente me quito el sombrero ante él por hacerlo. Esto es automovilismo y todos se están poniendo al día, así que tenemos que estar al tanto de estas cosas".

"Julien tiene que seguir liderando el grupo en lo que respecta al apartado de la unidad de potencia, además de otras cosas de las que estamos hablando", concluyó Abiteboul.

