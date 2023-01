Abiteboul explica las razones de su fichaje por Hyundai WRC

Cargar el reproductor de audio

Hyundai anunció oficialmente esta semana el nombramiento de Cyril Abiteboul, exjefe de Renault en la Fórmula 1, como nuevo director de equipo. El dirigente francés pasará a hacerse cargo de la estructura surcoreana en el WRC, en la que será su primera incursión en el mundo de los rallies.

En una entrevista publicada por la propia Hyundai, Abiteboul explica los motivos que le llevaron a decantarse por la oferta del equipo.

"Hyundai es el fabricante más innovador y de mayor crecimiento entre las principales marcas del mundo", afirma Abiteboul.

"Mucho antes de que entabláramos conversaciones, estaba muy impresionado por los logros de la empresa, y este puesto me interesó desde el primer momento".

"Creo que es bien sabido que dejé el automovilismo después de 15 años en el sector por diferentes razones. Pero aunque necesitaba distanciarme un poco de la industria automovilística y de los deportes de motor, el apetito por la emoción de las carreras seguía siendo muy fuerte en mi sangre".

"Tenía conexiones con Hyundai Motorsport y sabía que estaban buscando un nuevo director de equipo. Me puse en contacto con ellos y descubrimos que había una buena sintonía entre lo que buscaba ambas partes".

"Había una voluntad natural de ir más allá, pero no llegamos a un acuerdo hasta hace unas semanas. Aún es todo muy nuevo, y todavía tengo que aprender mucho, pero estoy muy ilusionado con el reto. Creo que Hyundai ha mejorado mucho gracias a su presencia en las carreras, y ahora es mi responsabilidad continuar e impulsar ese crecimiento".

Foto: Hyundai Motorsport

Después de haber pasado la mayor parte de su carrera trabajando en la F1 como director de equipo, primero en Caterham y más tarde en Renault, donde permaneció hasta su refundación en Alpine, no se hace ilusiones en cuanto a los desafíos de trabajar en el WRC.

Aunque está emocionado por aprender los secretos de una nueva disciplina, el director de 45 años es consciente de que debe ser paciente, y cree que el equipo no requiere de una reconstrucción, después de un período turbulento tras la salida de Andrea Adamo en diciembre de 2021.

La temporada pasada, bajo el liderazgo del subdirector del equipo, Julien Moncet, a quien se le ha ofrecido un nuevo papel dentro de Hyundai, logró cinco victorias, en un curso en el que fueron de menos a más.

"Afronto esto como todos los retos por los que he pasado en mi vida: con mucha humildad, pero ilusionado y paciente con lo que se puede y se debe hacer", añadió Abitboul.

"A diferencia de donde he estado anteriormente, donde he tenido que construir un equipo, este no necesita ser reconstruido. Está asentado, funciona y es capaz de ofrecer muy buenos resultados".

"El reto estará más en mí mismo, con el aprendizaje que tengo que hacer, y rápido. No solo hay expectativas, sino también obligaciones".

"Eso es lo que me espera, pero estoy preparado. Hasta cierto punto, puedo ver que los objetivos, los procesos y la atención al detalle son muy similares; la dedicación implacable al trabajo y considerar el corto, medio y largo plazo al mismo tiempo. Por otro lado, también puedo ver que esto es totalmente diferente a lo que he experimentado antes".

"Desde el punto de vista profesional, esta será mi primera incursión en los rallies, pero he sido un seguidor del campeonato a lo largo de los años".

"En el automovilismo, cuando trabajas en una categoría, tienes que estar muy concentrado y especializarte mucho, así que, en virtud de lo que hacía, me especialicé en la Fórmula 1".

"Ahora tengo que hacer lo mismo en los rallies, lo que llevará tiempo, pero me entusiasma el ADN y la herencia de este deporte".

La primera tarea de Abiteboul como director del equipo será el inicio de la temporada del WRC la próxima semana, en Montecarlo.

