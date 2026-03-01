El WEC se pronuncia tras los ataques militares que han afectado a Qatar

Con el inicio de la temporada del WEC programado en dos fases en Qatar, en el Circuito Internacional de Losail, con el Prólogo previsto los días 22 y 23 de marzo y los 1812 KM de Qatar —prueba inaugural de la campaña— programados del 26 al 28 de marzo, las tensiones internacionales provocadas por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este último dejan, evidentemente, el futuro en suspenso, incluso en la reducida escala del automovilismo.

Al día siguiente de la cancelación de los test de neumáticos organizados por Pirelli con Mercedes y McLaren en el circuito de Sakhir, en Bahrein—después de que uno de los ataques del régimen iraní contra intereses estadounidenses e israelíes tuviera como objetivo una base de la US Navy situada en Manama, capital del pequeño Estado del Golfo—, el WEC se pronunció sobre la situación mediante un comunicado. Qatar forma, de hecho, parte de los numerosos países señalados por Irán en su represalia.

En su comunicado, el campeonato —el primero entre las grandes disciplinas del automovilismo que debe desplazarse a Oriente Medio— señala:

"El Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA sigue con la máxima atención la evolución de la situación en Oriente Medio desde hace varias semanas".

"La seguridad de los competidores, colaboradores, de todos nuestros socios y de los espectadores sigue siendo nuestra prioridad absoluta. En este sentido, la dirección del FIA WEC mantiene un diálogo permanente con las autoridades competentes del Estado de Qatar respecto al Prólogo y a los 1812 KM de Qatar, cuya celebración está prevista respectivamente los días 22 y 23 de marzo, y del 26 al 28 de marzo."

"Seguiremos evaluando la situación a diario. Se comunicarán nuevas informaciones más adelante."

La F1 también sigue la situación

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A la espera de una evolución significativa de la situación, cabe recordar que, además del WEC, MotoGP está previsto en Losail el fin de semana del 10 al 12 de abril para el Gran Premio de Qatar, al mismo tiempo que la Fórmula 1 debe disputar el Gran Premio de Bahrein en el trazado de Sakhir. Una semana después, el paddock de la F1 deberá desplazarse a Yeda, en Arabia Saudí, otro país que ha sido objetivo de misiles iraníes tras el ataque de este sábado.

A través de un portavoz, la categoría reina del automovilismo explicó también este sábado que está siguiendo de cerca la evolución de la situación, recordando al mismo tiempo que el inicio de la temporada no se desarrolla en la región del mundo que se ha visto afectada por la escalada.

"Nuestras tres próximas carreras tendrán lugar en Australia, China y Japón, y no en Oriente Medio. No se celebrarán hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación de este tipo y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades competentes."

No obstante, conviene subrayar que Oriente Medio es un destino habitual de escala para la mayoría del personal implicado en las distintas disciplinas, especialmente cuando se trata de viajar a Oceanía o Asia. Sin embargo, la mayoría de los espacios aéreos que se utilizan habitualmente están actualmente cerrados, lo que ha provocado la cancelación de numerosos vuelos.