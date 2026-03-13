El WEC fija nueva fecha para Qatar tras el aplazamiento por el conflicto en Oriente Medio

La ronda de Qatar del Campeonato del Mundo de Resistencia ha sido reprogramada para el 22-24 de octubre, convirtiéndose en la nueva penúltima cita de la temporada 2026.

El WEC aplazó el inicio de la temporada en Qatar debido al conflicto en Oriente Medio, que generó preocupaciones de seguridad después de que Irán lanzara drones y misiles contra sus vecinos en respuesta a los países del Golfo que albergan bases militares de Estados Unidos. El conflicto se agravó y derivó en una crisis tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, dirigidos a infraestructuras de misiles, bases militares y líderes, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

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La carrera de 1.812 km, que también tiene una duración máxima de 10 horas, estaba originalmente programada del 26 al 28 de marzo, con el test de pretemporada previsto previamente para el 22 y 23 de marzo, pero a principios de este mes se decidió aplazar tanto las pruebas como la carrera por motivos de seguridad y para tener en cuenta los plazos logísticos necesarios.

Los organizadores han anunciado ahora que la ronda de Qatar se disputará del 22 al 24 de octubre, convirtiéndose en la penúltima cita de la temporada antes de que el WEC viaje a Bahrein para su final del 5 al 7 de noviembre. El resto del calendario de 2026 permanece sin cambios.

"La seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de máxima importancia para QMMF, LIC, la FIA y la organización del FIA WEC, y todas las partes continuarán monitorizando la evolución de la situación en la región", añadió un comunicado del WEC.

Foto de: JEP / Motorsport Images

La temporada 2026 del WEC comenzará con las 6 Horas de Imola, del 17 al 19 de abril, con el circuito programado también para acoger un test de un día el 14 de abril antes del fin de semana de carrera.

Otros eventos del motor en Oriente Medio también podrían enfrentarse a aplazamientos o cancelaciones, ya que la Fórmula 1 está evaluando sus opciones para el GP de Bahréin (10-12 de abril) y el GP de Arabia Saudí (17-19 de abril).

La FIA, la F1 y los organismos organizadores de estos eventos están monitorizando el conflicto, pero afrontan una cuenta atrás para tomar una decisión final debido a las exigencias logísticas.

MotoGP afronta una situación similar con su GP de Qatar, previsto del 10 al 12 de abril, con altas probabilidades de ser aplazado.