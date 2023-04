WEC | Dalla Lana se retira, Heart of Racing se une a Aston Martin El histórico piloto canadiense Paul Dalla Lana ha decidido dejar la competición. Ahora la inscripción de su equipo con el Aston Martin Vantage #98 será para Heart of Racing LMGTE AM.

Por: Francesco Corghi El mítico piloto Paul Dalla Lana ha decidido poner fin a su carrera deportiva en el Campeonato del Mundo de Resistencia y será sustituido por Heart of Racing para representar a Aston Martin. El veterano canadiense había inscrito el Aston Martin #98 de su equipo NorthWest AMR en la clase LMGTE AM también para esta temporada, pero este lunes llegó el anuncio de su decisión de colgar definitivamente el casco. Para ocupar su lugar, el fabricante británico ha elegido al equipo Heart of Racing para que le apoye a partir de las 6h de Spa-Francorchamps del próximo fin de semana, y el Vantage ahora pasarán a pilotarlo Ian James, el español Alex Riberas y Daniel Mancinelli. Con la entrada del equipo americano, protagonistas del Campeonato IMSA SportsCar y vigentes campeones en la Clase GTD, termina por ahora la aventura mundialista para Nicki Thiim y Axcil Jefferies, que eran compañeros de equipo de Dalla Lana. #98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am de Paul Dalla Lana, Nicki Thiim, David Pittard "Correr para Aston Martin, competir en Le Mans y ganar un título de Campeón del Mundo ha sido una de las mayores aventuras de mi vida y me ha dado muchos recuerdos que atesoraré el resto de mis días", dijo el piloto de 57 años, Paul Dalla Lana. "Pero las carreras tarde o temprano sabes que llegan a su fin y para mí ese momento había llegado hace tiempo". "Cada vez es más difícil encontrar tiempo suficiente para prepararse y competir al más alto nivel; para luchar en un Campeonato del Mundo tienes que ser capaz de darlo todo. He tenido la suerte de correr al lado de grandes pilotos y amigos y de competir contra los mejores". "He sido testigo del crecimiento del WEC y he podido conducir los potentes V12, V8 y ahora el V8 Vantage turboalimentado en lugares como Daytona, Sebring y Le Mans. Ha sido un viaje increíble y estoy muy agradecido de haber podido hacer todo esto en un Aston Martin. Doy las gracias a todos los increíbles aficionados que han venido a vernos durante estos años y deseo a Aston Martin buena suerte para el futuro. Lo voy a echar de menos". #23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas Ahora es el turno de Heart of Racing, que mantendrá el #98 como número en el Vantage GTE en su debut en el campeonato y en las 24 Horas de Le Mans en junio. "Hace tiempo que tenemos la ambición de participar en las 24 Horas de Le Mans y en el WEC. Eso es lo que somos y añadir ese programa a lo que hemos tenido la suerte de conseguir en los otros programas en los últimos tres años es un honor", dijo James, director del equipo y piloto: "Correr las 24 Horas de Daytona y Le Mans intentando hacer un doblete es muy emocionante". "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desear a Paul todo lo mejor para el futuro y darle las gracias por darnos la oportunidad de asumir su inscripción para el resto de 2023. Será un bautismo de fuego en Spa, pero esperamos continuar con el exitoso legado del #98 en el WEC." #98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Axcil Jefferies, Nicki Thiim. Huw Tasker, jefe de carreras cliente de Aston Martin Racing, añadió: "Lo que Paul ha logrado en su carrera con Aston Martin es simplemente excepcional. Es un piloto legendario de AMR y Campeón del Mundo, y lo que ha logrado como piloto Bronze en 10 años de carreras en el WEC es increíble". "Es poco probable que vuelva a ocurrir algo similar", afirma. "Ganar el 25% de las carreras disputadas en el WEC es un gran récord, y terminar en el podio 37 veces es igualmente asombroso. Aston Martin tiene una gran deuda de gratitud con Paul y echaremos de menos su empuje y su indudable espíritu dentro del garaje. En nombre de todos nosotros le damos las gracias y le felicitamos por su fantástica carrera, nos ha hecho sentir orgullosos". "También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a Heart of Racing al paddock del WEC. El equipo lleva tiempo haciendo un trabajo estelar en IMSA, como demuestra claramente la victoria en Daytona y el título IMSA GTD, y confiamos plenamente en que pueda crecer y desarrollarse para reflejar estos resultados en el campeonato a nivel mundial".