Valentino Rossi debutará en el WEC 2024 con BMW en LMGT3

El siete veces campeón de MotoGP y piloto oficial de BMW estará en uno de los dos M4 GT3 que gestionará WRT, después de que se publicase la lista de inscripción de la temporada 2024 del WEC. El piloto de 44 años probará suerte en el mundial de resistencia después de dos años completos en la GT World Challenge Europe, primero en un Audi R8 LMS GT3 Evo y luego en el M4 del mismo equipo.

Valentino Rossi no ocultó su deseo de competir en el WEC y su carrera más importante, las 24 Horas de Le Mans, a lo largo de esta temporada, y participó en su prueba soporte, la Road to Le Mans: "Estoy muy emocionado por competir en el WEC. Es el siguiente paso para mí participar en un campeonato del mundo, no solo en Europa, sino volver a correr a nivel mundial".

Su camino para estar en el conjunto de WRT para el WEC se vio facilitado por un descenso de categoría de oro a plata en el sistema de categorización de pilotos de la FIA, puesto que en LMGT3, al igual que en GTE Am a la que ha sustituido, solo permite un piloto profesional, de categoría platino u oro.

Tener a un piloto de bronce es obligatorio, y el tercero suele ser un plata, por lo que Valentino Rossi y su compañero de equipo estarán probablemente acompañados por alguien oficial de BMW en el WRT. El veterano Augusto Farfus, que pertenece al grupo de los platino, es el único designado en el otro de los vehículos germanos.

BMW es uno de los nueve fabricantes, cada uno con dos coches, que estarán presentes en LMGT3 en el WEC el próximo año. Le acompañarán Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, Lamborghini, Ford, McLaren y Lexus.

Se confirmaron las propuestas de McLaren con United Autosports y la de Lexus con Auto Sports Promotion, mientras que los equipos AF Corse e Iron Lynx serán los abanderados de Ferrari y Lamborghini, como era de esperar. Por su parte, Heart Of Racing y D'station representarán a Aston Martin, y sus respectivos equipos estarán dirigidos por Aston Martin Racing de Prodrive, socio de la marca en las carreras de GT.

Los dos Porsche del Manthey llevarán los nombres EMA y PureRXcing, que son respectivamente australiano y lituano, mientras que Kelvin van der Linde, antiguo piloto oficial de Audi, correrá con uno de los Lexus RC F GT3 del ASP. El sudafricano fue nombrado junto con José María López, quien ha pasado a formar parte de la alineación en los GT en el programa de Toyota después del fichaje de Nyck de Vries en su plantilla de Hypercar.

Richard Lietz y Klaus Bachler son los pilotos oficiales de Porsche inscritos en los dos 911 GT3-R de Manthey, mientras que Marino Sato se pondrá a los mandos de uno de los McLaren 720S GT3 Evos de United tras debutar con el equipo en las European Le Mans Series de 2023, con Gregoire Saucy, como compañero.

Otros pilotos de fábrica en LMGT3 son Davide Rigon y Alessio Rovera, para AF Corse en el Ferrari 296 GT3, y Marco Sorensen en el D'Station con un Aston Martin Vantage GT3. Los nuevos fichajes de Chevrolet, Charlie Eastwood y Dani Juncadella, será los que intenten poner a los estadounidenses en lo más alto con el Corvette Z06 GT3.R del equipo TF Sport.

Además, Ben Barker y Ryan Hardwick tendrán a su disposición un Ford Mustang GT3 de Proton Competition.