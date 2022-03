Toyota reconoce sus problemas antes del inicio del WEC de 2022

Cargar el reproductor de audio

El Toyota más rápido se quedó a poco más de un segundo del ritmo marcado por un coche de LMP2 y a seis décimas del Alpine A480 que lideró la clase de Hypercar del WEC.

La velocidad a la que se puede utilizar el Toyota Le Mans Hypercar en modo de tracción a las cuatro ruedas en condiciones de seco se ha incrementado de 120km/h en el año pasado a 190km/h para Sebring después de que la llamada "Regla de los 120" pasara a formar parte del Balance de Rendimiento para 2022.

"Es cierto que a 190 km/h la funcionalidad de la tracción a las cuatro ruedas se ve perjudicada", dijo el director técnicos de los japoneses, Pascal Vasselon a Motorsport.com. "Es un gran golpe en términos de rendimiento, tiene un gran efecto"

El directivo confirmó que las únicas curvas en las que el GR010 despliega ahora la potencia híbrida a través de su eje delantero son las rápidas curvas 1 y 17 a la derecha, al principio y al final de la vuelta de Sebring: "Es fácil llegar a esa conclusión porque sólo hay que fijarse en las velocidades de los vértices".

Vasselon no quiso decir cuánto le costó a los Toyota el aumento de la velocidad de despliegue de los híbridos en los poco más de 6 kilómetros del circuito de Sebring: "Si empiezo a dar cifras, me veo obligado a comentar del BoP, por lo que me gustaría evitarlo".

El francés dio una respuesta similar cuando se le preguntó si el BoP publicado antes de la celebración Prólogo podría cambiar para el evento, que comienza el miércoles con dos sesiones de entrenamientos libres.

"El actual sistema de BoP está más allá de los grupos de presión porque es totalmente objetivo. Considero que no tiene sentido hablar de ello", argumentó. "Los coches están muy complementados, y todo es visible y está disponible, no soy quién para comentar cómo se utilizan esos datos".

El BoP se rige por un documento que no es de dominio público, y las tablas publicadas la semana pasada se titulaban "BoP de la categoría de hipercoches para la competición de Sebring", en lugar de referirse específicamente al Prólogo.

Toyota ha recibido dos golpes más en el balance de desempeño, además del aumento de la velocidad de despliegue del híbrido a 190 km/h tanto en seco como en mojado, cuando antes era de 150 km/h.

El peso mínimo del GR010 se ha elevado a 1.070 kg, es decir, 4 kg más que en las 24 Horas de Le Mans del pasado mes de agosto, cuando el Glickenhaus LMH estuvo presente, y 30 kg más que en la doble cita de Bahrein.

La potencia permitida a los Toyota también se ha reducido en los niveles de Sakhir a través del rango de revoluciones. Vasselon admitió que temía porque el último BoP podría hacer que los GR010 volvieran a caer en el pelotón: "No puedo decir que lo esperáramos, pero temíamos que pudiera ocurrir".

Explicó que sí sabía el tiempo que habían perdido los LMP2 después de haber pasado a ser más lentos con una pequeña reducción de potencia y revisiones aerodinámicas. Los cronos después de las cuatro sesiones del Prólogo del sábado y el domingo pasado fueron dominados por los dos coches Oreca 07 LMP2, que corren con WRT.

Ferdinand Habsburg terminó siendo el más rápido en el coche de Realteam by WRT, con un 1:48.089, justo por delante de su compañero de equipo René Rast, que hizo un 1:48.372.

Nicolas Lapierre fue el cuarto más rápido con el Alpine, gracias a un 1:48.497, mientras que Brendon Hartley fue el piloto más veloz de Toyota con un 1:49.101, en la novena posición en los tiempos combinados. Kamui Kobayashi fue 15º con una vuelta de 1:49.465 en el coche #7 del fabricante del país del sol naciente.