WEC Barcelona

Toyota cree que BMW tendrá ventaja en la cita del WEC en Barcelona tras un test privado

A medida que la categoría Hypercar del WEC se adentra en territorio desconocido, Toyota cree que BMW, su rival por el título, tendrá ventaja en las 6 Horas de Barcelona.

Rachit Thukral

Editado: 13 oct 2026, 15:01

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#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor

Foto de: JEP

Toyota prevé que BMW cuente con una "ventaja en cuanto a rendimiento" en la primera visita del Mundial de Resistencia a Barcelona, después de que el fabricante alemán realizara un test privado en Montmeló como preparación para la carrera.

El WEC 2026 concluirá con dos carreras de seis horas en Europa, después de que las pruebas inicialmente previstas en Qatar y Bahréin tuvieran que cancelarse debido a la guerra en Oriente Medio.

Si bien los equipos de Hypercar ya conocen bien Monza —que formó parte del calendario hasta 2023 y vuelve como cita final de temporada el 8 de noviembre—, la prueba de este fin de semana en Barcelona supone un gran paso hacia lo desconocido. A excepción de una sesión de test 'Prologo' previa a la campaña 2019/20, el WEC nunca se ha aventurado en el circuito español.

Sin embargo, BMW, Cadillac y Genesis reservaron el Circuit de Barcelona-Catalunya el 27 de agosto y pusieron a prueba sus prototipos LMDh para prepararse para la penúltima prueba del curso.

Toyota no pudo planificar un ensayo similar en el intervalo de dos meses entre las carreras de São Paulo y Austin, y cree que ahora se encuentra en desventaja frente a su rival por el título.

"Cuando se anunció que Barcelona estaría en el calendario, fue difícil organizar un test allí porque ya teníamos toda la logística en Brasil, de camino hacia aquí [a Fuji]", explicó el director técnico de Toyota, David Floury. "Así que fue un poco complicado. No pudimos organizar una prueba allí".

"Haremos todo lo posible. Trabajaremos en el simulador antes de la carrera para prepararnos. Tenemos que aprovechar al máximo los entrenamientos libres para ser más fuertes. Sin duda, ellos [BMW] deberían tener una ventaja en cuanto a rendimiento".

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: JEP

Nyck de Vries, que ganó este año las 24 Horas de Le Mans junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi en el Toyota TR010 Hybrid #7, se hizo eco de la opinión de Floury de que la falta de pruebas distaba mucho de ser ideal para los preparativos del fabricante japonés.

"La mayoría de los competidores han podido realizar algunas pruebas en esos circuitos concretos [Barcelona y Monza] y nosotros no, lo cual diría que no es lo ideal. Creo que es un poco desfavorable que sepamos que nuestros rivales han tenido la oportunidad de rodar en esos circuitos y nosotros, por alguna razón, no. Nunca es sencillo en cuanto a logística, calendario, disponibilidad de los circuitos, etc.".

BMW responde

Andreas Roos, responsable de BMW Motorsport, reconoció que la marca con sede en Múnich se benefició de sus ensayos en Montmeló, pero espera que la competición siga estando muy reñida este fin de semana.

"Estuvimos probando en Barcelona, así que tenemos una referencia bastante buena", afirmó. "Cuando quedó claro que este año habría una carrera, conseguimos ir allí a probar. Pero, además de nosotros, había otros equipos realizando pruebas".

"No es un circuito desconocido, diría yo. Sin duda, para la categoría Hypercar es algo nuevo, pero como fabricante ya has estado en Barcelona con bastante frecuencia [ya sea con Hypercars o con coches GT3]. Así que, al final, la pelea estará muy reñida".

El piloto oficial de BMW, Sheldon van der Linde, que estuvo presente en la presentación inicial y en la posterior jornada de test en Barcelona, afirma que estas primeras vueltas permitieron al equipo oficial WRT analizar cómo se comportaba el coche en el circuito español, caracterizado por su alta carga aerodinámica.

"Me alegro de que hayamos ido a probar allí", afirmó. "Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para dar lo mejor de nosotros mismos durante el fin de semana de carrera. Sabemos qué esperar, en qué tenemos que trabajar, cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes específicamente para ese circuito. Así que, sin duda, hemos hecho los deberes y seguiremos haciéndolos hasta ese fin de semana. Pero estamos seguros de que contamos con las herramientas adecuadas".

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