Porsche no descarta a Vettel en Le Mans en el futuro tras su ausencia en 2024

Vettel se convirtió en uno de los últimos aspirantes a pilotar el tercer 963 LMDh de Porsche Penske Motorsport en La Sarthe, tras un exitoso test en Aragón en marzo, en el que completó unos 600 km.

El fabricante alemán retrasó el anuncio de su alineación completa para Le Mans, inicialmente previsto para finales de marzo, mientras evaluaba a Sebastian Vettel para uno de los dos asientos restantes en su programa de tres coches oficiales.

Pero tras una larga deliberación, dejó pasar la oportunidad de fichar a Vettel, reteniendo en su lugar a Felipe Nasr y Nick Tandy para acompañar al anteriormente nominado Mathieu Jaminet en el #4 que gestionará el equipo de PPM del Campeonato IMSA SportsCar.

Aunque Vettel no tendrá la oportunidad de debutar en Le Mans en 2024, Porsche mantiene la puerta abierta para que el piloto de 36 años represente a la marca en la clásica carrera de resistencia francesa en los próximos años.

"Para un fabricante como Porsche, para una empresa como Porsche, tiene que seguir siendo un tema, eso no hace falta decirlo", dijo el director de Porsche LMDh, Urs Kuratle, a Motorsport-Total.com, hermana de Motorsport.com.

"Y para Sebastian también. Creo que está preparado, él mismo lo dijo después del test".

"Eso será un tema, pero cuándo y de qué forma se concretará, está por ver. De momento no hay nada cerrado".

Anteriormente, Porsche se había mostrado tímido sobre las posibilidades de que Vettel corriera con su LMDh en la prueba reina del Campeonato del Mundo de Resistencia, limitándose a decir que por el momento no se había tomado ninguna decisión.

Sebastian Vettel, Porsche 963

Cuando se le preguntó antes de la ronda de las 6 Horas de Spa del pasado fin de semana sobre por qué no dieron la oportunidad a Vettel, Kuratle dijo: "La situación no se ha planteado. No hay ningún culpable en esta cuestión. Creo que en realidad es así, no ocurrió. Y ya está, no ocurrió".

Durante la era LMP1 del WEC, Porsche fichó a otro piloto alemán, Nico Hulkenberg, para su tercer coche en Le Mans cuando aún estaba en activo en la Fórmula 1 con Force India.

Hulkenberg consiguió una memorable victoria para Porsche en 2016 en el 919 Hybrid que compartía con Tandy y Earl Bamber, la primera para la marca con sede en Stuttgart desde su regreso al WEC el año anterior y la 17ª en la general.

Sin embargo, los LMDh actuales que compiten en la clase Hypercar son mucho más lentos que sus predecesores LMP1, cuyas prestaciones no distaban mucho de las de los F1 de la época.

Kuratle explicó que es mucho más difícil para los pilotos de F1 adaptarse al WEC en 2024 que hace una década, ya que los coches LMDh y LMH actuales pesan más de 1.000 kg.

"La mayor diferencia en este momento es probablemente el peso", dijo".

"Los dos coches son muy complejos, simplemente son diferentes en términos de diseño. Creo que la mayor diferencia es esa".

"Y está es el peso puro del coche. Una gran diferencia es también que pilotamos de noche, que tenemos grandes diferencias de velocidad con respecto a todas las clases que te encuentras en la pista".

"Esas son probablemente las mayores diferencias".

"Simplemente no creo que antes fuera tan así. Eso significa que él [Vettel] necesita algo más de tiempo para acostumbrarse en que en el pasado".