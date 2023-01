Porsche pide la unificación de los reglamentos LMH y LMDh

Cargar el reproductor de audio

El de 2023 será el primer año en el que el nuevo reglamento LMDh de la IMSA entre en vigor en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), lo que permitirá al Porsche 963 competir en ambos lados del Atlántico.

En Europa, competirán contra coches creados bajo el reglamento Le Mans Hypercar (LMH) de otros gigantes de la automoción como Ferrari, Peugeot y Toyota, unas reglas diferentes que permiten sistemas híbridos a medida, así como propulsar el eje delantero. El sistema LMDh es un híbrido eléctrico común que se alimenta y se despliega únicamente en el eje trasero.

Laudenbach cree que unir estos dos reglamentos en los próximos años evitaría la necesidad de equilibrar el rendimiento entre dos conjuntos de normas que no están tan lejanas, lo que sería el camino más lógico a seguir.

"A largo plazo, deberíamos pensar en unificar esas dos categorías", dijo a Motorsport.com. "Ya es muy buena noticia que hayamos tenido una convergencia que nos permita correr con nuestro coche en IMSA y WEC, pero necesitamos otro paso más".

"En el WEC todavía se tiene que equilibrar el rendimiento entre las dos categorías. Eso hace que todo sea mucho más complicado en comparación con si tuvieras el mismo reglamento para todos. Esa es la realidad".

"La convergencia se produjo después de que se crearan los dos reglamentos, así que nadie tiene la culpa en especial. Es positivo que se hayan unido y hasta cierto punto equilibrado pero, a largo plazo, me gustaría que no existiesen dos reglamentos diferentes".

Cuando se le preguntó cómo se podrían unir los dos reglamentos, Laudenbach dijo que aumentar el potencial del sistema híbrido de los LMDh sería el camino más sensato, pero es consciente también de que el mundo del automóvil podría exigirles la electrificación en algún momento.

"Si se toma el LMDh como punto de partida, creo que siempre se puede aumentar el potencial de la parte eléctrica de la cadena cinemática", afirmó. "El siguiente paso podría ser dar más libertad, así como ampliar la potencia y el sistema de almacenamiento para dar más importancia a la parte eléctrica".

"Algún día, y no será mañana, puede que lleguemos a una situación en la que tengamos que decidir si pasamos a los vehículos eléctricos de batería o no. Por supuesto, el punto más crucial es la autonomía, así que probablemente las carreras de larga distancia no sean las primeras en electrificarse por completo. Ahora tenemos los híbridos y a partir de ahí podemos ver".

"Luego, en un futuro, pensando a largo plazo, quizás necesitemos dar ese gran paso... nunca se sabe. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este sistema", concluyó el de Porsche.