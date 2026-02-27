Por qué Peugeot tiene motivos para creer en ganar en el WEC 2026

París.- Peugeot Sport presentó en la capital francesa el aspecto de su coche para la temporada 2026 del WEC, el Hypercar 9X8, y allí hablaron de los objetivos y ambiciones para el nuevo curso, que arrancará con el Prólogo en el Circuito Internacional de Losail el 23 de marzo y la primera carrera, una semana después, los 1812 km de Qatar.

De momento es evidente que Peugeot no ha logrado lo que quería en su regreso a la categoría más alta de la resistencia, bajando cada año una posición en fabricantes (cuarto de cuatro en 2022, quinto en 2023, sexto en 2024 y séptimo en 2025), y con pocos resultados destacados.

De cara a 2026, además del radical cambio de decoración con ese diseño 'cebra' en el 9X8, han cambiado al director técnico del equipo, ahora Emmanuel Esnault como director del equipo y con Olivier Jansonnie al frente de Stellantis Motorsport.

Precisamente Esnault fue una de las personas con las que pudo hablar Motorsport.com en el evento de París, donde explicó por qué puede ser el momento de dar un paso adelante. Respecto a los cambios que han hecho en el coche y la organización, el francés explicó: "Yo empecé el 12 de enero, así que no implementé ningún cambio. Quiero decir que, para mí, la misión consiste simplemente en comprender primero cuál es el ecosistema, cómo funciona y aprovechar lo que funcionaba".

"Pero creo que, como sabes, estos coches de carreras son extremadamente complejos y se necesita un cierto nivel de madurez en términos de funcionamiento, en términos del aspecto técnico del coche, la fiabilidad, etc. Así que se ha construido a lo largo de los últimos cuatro años y ahora creemos que estamos preparados. He tenido la oportunidad de verlo desde fuera de la organización Peugeot. Así que descubrí una organización que no está alineada con los resultados esperados, con los resultados obtenidos, diría yo.

Por lo tanto, la calidad del trabajo de la organización y la experiencia técnica aún no se han traducido en resultados".

Para 2026, Peugeot ha decidido mantener el 9X8 2024 prácticamente idéntico al del año pasado, a pesar de su rehomologación en el túnel de viento Windshear de Carolina del Norte, en lugar del de Sauber en Suiza. "No es un coche nuevo. Hay algunos pequeños ajustes debido al cambio de homologación", admitió. "Hay algunos consejos estéticos en cuanto a la aerodinámica, pero siguen estando dentro de la ventana de homologación. Y el resto es puramente un ajuste de la configuración para liberar el rendimiento del coche".

Esas pequeñas mejoras las probarán la semana que viene en un test en Portimao, pero explican que los cambios son tan poco importantes que no se ha requerido ningún cambio de homologación: "Solo intentamos liberar el rendimiento del coche".

Cuando se le preguntó si esas soluciones se referían a la suspensión y la mecánica o más al sistema híbrido, no se quiso mojar, pero confirmó: "Es una combinación de cosas que, obviamente, no voy a revelar. Pero sí, tenemos algunas cosas en la lista para probar, y para aprobar. Porque el proceso es que, cuando pruebas algo, puede funcionar durante cinco vueltas, pero debes asegurarte de que funciona durante seis horas, diez horas, veinticuatro horas".

Esnault restó importancia al hecho de que ciertos elementos del coche Peugeot no los habría elegido si el Equilibrio de Rendimiento (BOP) hubiera tomado otro rumbo desde el principio: "Sí, pero es como todo. En un campeonato o en un proyecto de coche de carreras de resistencia, hay que converger, hay que madurar, se necesita tiempo para que las cosas funcionen correctamente y estén totalmente alineadas. Hay tantos parámetros y tantos aspectos diferentes a tener en cuenta que no es un tema fácil".

Y defendió que aunque el 2027 es un gran reto con los futuros coches, están centrados en 2026. Por ahora, Peugeot se centra en un "buen comienzo" de la temporada y en "aprovechar el impulso que tuvimos al final del año pasado", enfatizó Esnault. "Y asegurarnos de comenzar la temporada con buen pie, por el ambiente del equipo y para demostrar al mundo exterior que los resultados hasta ahora no han estado a la altura del compromiso y la experiencia que he visto internamente", añadió el director del equipo. "Así que ahora se trata de cumplir".

"Queremos empezar la temporada con buen pie para mantener el impulso que tuvimos al final de la temporada del año pasado. El equipo demostró que, en términos de operaciones, funcionaba, en términos de preparación de paradas en boxes, gestión deportiva de una carrera... Así que tenemos que consolidar eso".

Presentación del Peugeot 9X8, Emmanuel Esnault Foto de: Peugeot Sport

Sin embargo, Esnault no se compromete a promesas: "No tenemos un objetivo cuantificado. Nos alegraría no cometer errores, entregar siempre el coche con las especificaciones adecuadas a nuestros pilotos y no perder estúpidamente buenas oportunidades, tanto en lo deportivo como en lo estratégico y en la gestión de los pilotos durante la carrera".

"No voy a daros un número, una posición o una clasificación. Obviamente, quedar mejor que séptimos en el campeonato es el objetivo final, porque sin duda no es el lugar en el que queremos acabar. Estaremos contentos si terminamos el año sin cometer errores estúpidos ni desperdiciar oportunidades".

"Si no cometemos errores, el resultado debería llegar".

A pesar de esta decepcionante clasificación, el final de la temporada 2025 dejó entrever motivos para la esperanza. Con dos podios obtenidos en Austin y en las 6 Horas de Fuji, Peugeot considera que ha dado un paso adelante y ahora cree en su primera victoria en la categoría.

"Creo que ya éramos muy competitivos al final de la temporada pasada", declaró Alain Favey, director general de Peugeot Sport también en esta presentación. "Si recuerdan las últimas carreras, conseguimos dos podios y también tuvimos un poco de mala suerte con algunos incidentes, como siempre ocurre. Por lo tanto, creo que la victoria ya podría haber sido posible el año pasado y estoy convencido de que también lo será este año".

Favey también reafirmó el compromiso de Peugeot con un campeonato que ha perdido algunos participantes en los últimos dos años: "El programa es muy, muy importante para nosotros. Es una gran inversión. Entiendo que otros fabricantes a veces se pregunten si la inversión está justificada. Para nosotros, está 100 % justificada. Al menos esa es mi opinión y la de la marca. Porque el Campeonato de Resistencia encaja perfectamente con los valores que queremos transmitir sobre la marca en términos de durabilidad de nuestros productos, en términos de sensaciones de conducción, en términos de diseño, con ese estilo tan característico de nuestros coches. Así que, sí, creo que por todas esas razones, el WEC tiene mucho sentido para nosotros".

"Y aunque algunas marcas se están retirando, otras van a llegar. De hecho, si nos fijamos en la parrilla de salida en 2027, será más grande, habrá más competidores en la parrilla que ahora. Así que sigue siendo un campeonato muy competitivo".

Peugeot 9X8 Foto de: Peugeot Sport

Por último, el CEO se decantó por mantener el híbrido como solución para el futuro ante la propuesta del hidrógeno o de otros conceptos: "Preferiría mantener el híbrido. Me gusta el sonido del Aston Martin, obviamente. Pero también hay que ser creíble. En cuanto a la dirección que está tomando el mundo, especialmente en Europa, hay que demostrar que vamos por la vía híbrida".

"Y como marca, somos los segundos en híbridos en Europa. Estamos muy orgullosos de vender híbridos también. Cualquier conexión que podamos establecer entre lo que hacemos en la pista y lo que vendemos cada día es buena. Para nosotros, decir que este coche es híbrido es una forma de demostrar que nos tomamos en serio los híbridos".