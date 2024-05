Peugeot explica su decisión de no usar al piloto reserva en Spa

El director técnico, Oliver Jansonnie, citó el deseo de maximizar el tiempo de los titulares en el asiento de su 9X8 Le Mans Hypercar de 2024, que está en solo su segunda carrera antes de las 24 Horas de Le Mans del próximo mes, como justificación de no darle a su reserva, Malthe Jakobsen, el estreno en la categoría. "Estamos buscando estabilidad en nuestro equipo, tratando de asegurarnos de que maximizamos el tiempo de pilotaje para los pilotos que van a Le Mans después, eso era lo único para nosotros", dijo a Motorsport.com. "Hemos estado dando tiempo de pilotaje en las pruebas a Malthe [Jakobsen], creo que todo ha sido muy positivo". "Ahora que venimos a Le Mans, a preparar la carrera, era bueno para nosotros tener ese tipo de repetición, aunque sea con solo dos pilotos", continuó cuando se le pidió que explicara su enfoque. Peugeot competirá con dos pilotos en cada uno de sus coches en Spa-Francorchamps, con Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne en el ePrix de Berlín. Mikkel Jensen y Nico Muller compartirán el #93, mientras que Paul di Resta a bordo del #94. Y Oliver Jansonnie rechazó la idea de que no utilizar al campeón de las Asian Le Mans Series podría significar que no está preparado si se le necesita para las 24 Horas de Le Mans, donde está previsto que compita con el Cool Racing en LMP2.

"Personalmente, creo que está preparado para casi todas las carreras", expresó, mientras que el piloto indicó que aceptaba la decisión. "Soy un piloto y prefiero estar sentado en un coche con el volante entre las manos, pero entiendo la importancia para el equipo de mantener el espíritu y prepararse lo mejor posible para las 24 Horas de Le Mans, que es el gran objetivo para todos en este deporte, y especialmente para el equipo".

"Todavía siento que estoy preparado, de lo contrario, no creo que me hubieran dado la oportunidad de ser el piloto reserva, porque eso significa que un día, si uno de los titulares no está listo, yo tendría que intervenir, afirmó Malthe Jakobsen.

la cita en Bélgica sería "interesante" para experimentar ese tipo de situación con dos pilotos, ya que prevé que habrá más escenarios en el futuro en el que dos categorías coincidan porque "cada vez hay más carreras". Cree que imitar el enfoque adoptado por el El director técnico dijo que, ya que prevé que habrá más escenarios en el futuro en el que dos categorías coincidan porque "cada vez hay más carreras". Cree que imitar el enfoque adoptado por el Cadillac Racing V-Series.R LMDh dirigido por Ganassi, que también está en línea con lo que el Porsche 963 LMDh #12 del Jota está haciendo con Norman Nato en la Fórmula E, "hará la vida mucho más fácil en los entrenamientos libres", y permitirá una mejor puesta a punto.

"Aumentan las variables con las que tienes que jugar [al tener] tres pilotos, así que debería ser un poco más sencillo", dijo. "Y en la carrera, ya veremos, depende del número de stins que tengamos. Si mantenemos la carrera en seis, quizá sea fácil, si son siete, tendremos que rascarnos la cabeza y ver cómo lo hacemos con los pilotos".

Tras un aumento de peso de cuatro kilos y una reducción de dos kW en la potencia máxima con el BoP, Oliver Jansonnie aseguró que no esperaba estar en la "parte delantera" en Spa-Francorchamps.

