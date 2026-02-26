Peugeot presenta una rompedora decoración para su Hypercar 9X8 de WEC y Le Mans

Paris.- El equipo Peugeot TotalEnergies ha dado a conocer en el prestigioso Atelier Vendôme de París el aspecto de sus hypercar Peugeot 9x8 para el campeonato del mundo de resistencia (WEC) 2026, que presenta una llamativa decoración en blanco y negro con detalles rojos.

Creado por Peugeot Design y Peugeot Sport, el blanco y el negro de los nuevos coches han sido denominados "hipergráficos" con los que la firma francesa pretende representar su "lenguaje de rendimiento", y a su vez hace un guiño a sus icónicas garras. Peugeot ha explicado que la combinación de colores rinde homenaje a los Peugeot GTi del pasado y celebra "un futuro emocionante en el horizonte para GTi".

Este es el coche que utilizarán sus dos alineaciones de pilotos, la del #94 con Nick Cassidy, Paul Di Resta y Stoffel Vandoorne y la del #93 con Loic Duval, Malthe Jakobsen y Théo Pourchaire.

Con esas rayas degradadas, Peugeot quiere evocar la velocidad y el movimiento constante de los coches de carreras, y a su vez el flujo continuo de millones de puntos de datos clave para encontrar la competitividad en el mundial. Por supuesto, es un diseño que se traslada a la última incorporación de la gama, el nuevo Peugeot E208 GTi, ya que por un lado los tres colores combinados del coche del WEC son los históricos del Peugeot GTi, vistos por vez primera en 1984 en el 205 GTi y por otro, ese blanco, el Okenite White, es el color de lanzamiento del mencionado E208 GTi, presentado en Le Mans 2025, en junio del año pasado.

Ese diseño que tendrá el coche también se verá en los monos de los pilotos, la ropa del equipo y mucho más de Peugeot en el WEC 2026.

Peugeot 9X8 2026 Foto de: Francesco Corghi

Los Peugeot 9X8 con su nueva decoración se estrenarán en la apertura del WEC 2026, los 1812 km de Qatar del 28 de marzo.

"La nueva decoración del Peugeot 9X8 es, ante todo, una prueba más de la excepcional calidad de la colaboración entre Peugeot Design y Peugeot Sport. Los hipergráficos que representan las legendarias tres garras y su expresión de rendimiento, y modernidad con una combinación de colores que representa el legendario espíritu Peugeot GTi. Nuestro objetivo es aportar una dosis extra de emoción y disfrute a cada vuelta completada por el PEUGEOT 9X8", dijo Matthias Hossann, director de diseño de Peugeot.

Por su parte, Alain Favey, director general de Peugeot, comentó: "La nueva decoración del Peugeot 9X8 ilustra a la perfección la ambición de la marca de perpetuar la leyenda del Peugeot GTi: una elegante fusión de un legado único, vanguardia y excelencia tecnológica. La decoración expresa la sinergia entre el rendimiento del equipo en la pista y, pronto, en la carretera. Con un objetivo común: ofrecer a nuestros clientes y al público el mejor placer de conducción según Peugeot".

Para rematar, Emmanuel Esnault, director del equipo Peugeot, declaró: "La presentación de una nueva decoración es siempre un momento clave para la marca y para el equipo Peugeot TotalEnergies. Simboliza el inicio de una nueva temporada y una nueva dinámica impulsada por ambiciones renovadas, al tiempo que sigue firmemente arraigada en el legado y la identidad de Peugeot".

"Esta decoración encarna plenamente el espíritu del proyecto y el estrecho vínculo entre la competición y la marca. También es una valiosa oportunidad para reunir a nuestros socios y compartir este importante momento que da inicio a la temporada 2026. Estamos deseando verla en acción en la pista de Qatar, en la primera prueba del campeonato".