Novedades en WEC e IMSA: ¿Quiénes cambiarán sus coches en 2026 y quiénes no?

Sólo falta un mes para que comience la temporada 2026 de carreras de resistencia, y las 24 Horas de Daytona serán el primer evento en el que participarán prototipos de gama alta, como viene siendo habitual. La mayoría de los fabricantes que compiten en el Mundial de Resistencia y en la IMSA han optado por actualizar sus coches para 2026, lo que significa que las parrillas de Hypercar y GTP van a tener un aspecto notablemente diferente el año que viene.

Estos cambios han sido provocados por la decisión de la FIA, el ACO y la IMSA de obligar a todos los fabricantes a volver a certificar sus vehículos en el túnel de viento WindShear, de Carolina del Norte. Anteriormente, los fabricantes de LMH que competían en la categoría Hypercar podían homologar sus coches en las instalaciones de Sauber, en Hinwil, mientras que las marcas de LMDh estaban obligadas a utilizar ambos túneles, independientemente de si competían en la IMSA americana.

A partir de 2026, el túnel de viento de Sauber dejará de estar disponible, y todos los coches -independientemente del reglamento o del campeonato- deberán homologarse en Estados Unidos. Como resultado, varios fabricantes han aprovechado la oportunidad para introducir cambios relacionados con la aerodinámica en sus unidades Hypercar y GTP.

La nueva temporada también verá la llegada de Genesis, que competirá en el WEC en 2026 antes de su esperado debut en la IMSA en 2027. Sin embargo, Lamborghini no estará presente en la máxima categoría de coches deportivos, tras interrumpir su programa del LMDh SC63. Así, esta es la lista completa de todos los fabricantes que compiten en las categorías Hypercar y GTP, y sus planes para 2026

Toyota (WEC)

Teaser de Toyota

Toyota actualizará el GR010 Hybrid por primera vez en tres años, tras una campaña 2025 desigual, en la que no consiguió subir al podio (ni ganar una carrera) hasta el final de la temporada, en Bahréin. Además, esto supone el mayor cambio visual para un coche que debutó en 2021, ya que los ingenieros de Colonia han encontrado una forma de acercar el estilo a la identidad de los coches de calle de la firma nipona. Todo el frontal parece haber sido rediseñado, con un nuevo diseño de la cabecera, que da al LMH una nueva identidad distintiva.

El fabricante japonés confía en que la renovación le permita ser competitivo en el WEC, aunque se le asigne la potencia más baja y el peso máximo, según el sistema Balance of Performance. No está claro cuántos evo jokers utilizará Toyota como parte de su actualización de 2026, o cuántos ha gastado ya.

Cadillac (WEC e IMSA)

#31 Cadillac Action Express Cadillac V- Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

La actualización de Cadillac para 2026 es la más llamativa visualmente de todos los fabricantes. La marca estadounidense ha revisado significativamente la aerodinámica del V-Series.R, con la incorporación de un nuevo splitter delantero y un alerón trasero rediseñado que se sitúa mucho más bajo que la versión anterior. Otros cambios incluyen un cambio completo al sistema de frenos Brembo.

Cadillac utilizó dos evo jokers como parte del paquete de mejoras, elevando su cuenta a tres desde los cinco que le permitía el ciclo reglamentario inicial, de cinco años. La marca desplegó su primer comodín de evolución a principios de 2025, para actualizar la electrónica de su prototipo LMDh.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Fotografía de: James Moy Photography vía Getty Images

Alpine revisará la aerodinámica del A424 como parte de una importante actualización para 2026. El fabricante francés abandonará su filosofía de baja carga, un cambio impulsado por la introducción de un nuevo Balance of Performance de dos etapas a partir de las 24 Horas de Le Mans.

Hay otros cambios bajo el capó, que Alpine presentó por primera vez en el Circuito Bugatti de Le Mans en octubre, antes de realizar un ensayo completo de su coche para 2026 en Bahréin el mes pasado. Alpine utilizó previamente un evo joker para actualizar la unidad de potencia del A424, durante el último parón invernal.

#50 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #51 Ferrari Af Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images

Ferrari no utilizará más evo jokers el año que viene, pero eso no significa que su 499P, coche ganador del título, vaya a permanecer inalterado. La marca italiana ha revelado un plan para hacer pequeñas revisiones a su prototipo LMH, centradas principalmente en la aerodinámica, para mantenerse por delante de la competencia. Mejorar la fiabilidad también es un objetivo clave después de que los dos coches de fábrica tuvieran problemas durante las 24 Horas de Le Mans de este año.

Desde el debut de su Hypercar, la única vez que Ferrari desplegó un evo joker fue después de Le Mans 2024, cuando actualizó los sistemas de frenos del 499P. Su próxima actualización sustancial está prevista para 2027, lo que supondrá su quinta temporada en la máxima categoría.

Peugeot (WEC)

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Peugeot afrontará 2026 sin grandes cambios en el 9X8 LMH. Se entiende que la marca de Stellantis ha agotado todos los comodines evo -así como la segunda homologación- que le estaban permitidos hasta el final de la temporada 2027. Sin embargo, dado que la última gran revisión del coche en 2024 no consiguió cambiar la suerte de Peugeot, actualmente está en conversaciones con los responsables del reglamento para estudiar si se podrían autorizar nuevos cambios. Esto se produce tras la publicación de la normativa técnica del WEC para 2026, que permite conceder "extensiones adicionales de Evoluciones (EVO Jokers)" en caso de "una falta de rendimiento significativa demostrada".

Incluso si se da luz verde a algún comodín Evo adicional, es poco probable que Peugeot pueda traer alguna actualización para el inicio de la campaña 2026. Los fabricantes también tienen prohibido introducir actualizaciones Evo a mitad de curso, lo que significa que el 9X8 podría permanecer sin cambios al menos hasta 2027. Los planes para un diseño nuevo al completo parecen haber quedado aparcados.

Porsche (IMSA)

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Julien Andlauer, Scott McLaughlin, Matt Campbell, Felipe Nasr, Josef Newgarden Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Puede que Porsche esté fuera de la categoría reina del WEC, pero su programa 963 seguirá vivo en la IMSA. De hecho, el fabricante alemán está utilizando dos comodines evo más para actualizar su ya de por sí potente LMDh, a pesar de haber dominado la temporada 2025 en la clase GTP.

Aunque los cambios no son obvios visualmente, siguen siendo sustanciales. Al igual que varios rivales, la casa teutona se ha centrado en la aerodinámica, con un nuevo splitter delantero y un difusor revisado que representan una parte significativa de su revisión de 2026. La suspensión del 963 también se ha actualizado. A Porsche sólo le queda un evo joker hasta el final de 2027.

BMW (WEC e IMSA)

#25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Kevin Magnussen, Dries Vanthoor, Marco Wittmann, Rene Rast Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

BMW pretende que el M Hybrid V8 sea más consistente con su nuevo paquete aerodinámico para 2026. El fabricante alemán ha revisado alrededor del 50% de la carrocería, con el cambio más visible en la parte delantera, donde sus características rejillas en forma de riñón se han reducido de tamaño para optimizar el flujo de aire. BMW puso en pista su renovado coche de 2026 relativamente pronto, completando un test privado en Paul Ricard en agosto.

Aunque BMW compartió en las redes sociales imágenes del prototipo rodando con una decoración de camuflaje, no ha querido revelar cuántos evo jokers -si es que se ha utilizado alguno- se han usado para la actualización. Anteriormente, la marca había tirado de un único evo joker para revisar el sistema de frenado de su LMDh.

Acura (IMSA)

#60 Acura Meyer Shank Racing c/Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Acura, la marca premium de Honda, tampoco se queda de brazos cruzados. HRC US ha anunciado que utilizará un comodín evo para actualizar la aerodinámica del ARX-06, con nuevos 'diveplanes' (extensiones aerodinámicas) y una parte trasera ligeramente modificada entre los cambios visuales. El LMDh revisado de Acura hizo su debut público en los test de la IMSA de noviembre, en Daytona, donde marcó el ritmo absoluto entre los GTP, con Meyer Shank Racing.

Esta es la segunda actualización importante del ARX-06 después de que Acura mejorara sus frenos delanteros de cara a la campaña 2025.

Aston Martin (WEC e IMSA)

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble Foto: Shameem Fahath / Motorsport Network

Aston Martin afrontará la nueva temporada esencialmente con la misma versión del Valkyrie LMH que debutó en 2025. La marca británica considera que es demasiado pronto para pensar en desplegar comodines evo y, en su lugar, se centra en extraer todo el potencial del que sigue siendo el único coche no híbrido de la categoría.

Desde el final de la temporada, Aston Martin ha realizado varios ensayos en Oriente Medio y Estados Unidos, sobre todo para preparar su debut en las 24 Horas de Daytona en la categoría GTP. El programa Valkyrie se puso en marcha en las 12 Horas de Sebring de este año, poco menos de dos meses después de la prueba inaugural de la IMSA en Daytona International Speedway.