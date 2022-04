Miguel Molina, ante la posibilidad de pilotar el Hypercar de Ferrari

Cargar el reproductor de audio

Poco a poco, 2023 se va acercando. El año en el que Ferrari retornará a la categoría reina del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) y, por extensión, a las 24 Horas de Le Mans.

Un proceso que, en palabras de Antonello Coletta, director de Ferrari Attività Sportive GT, es "un gran reto para la marca". Un reto, desde el punto de vista técnico, pero también, por la competencia que habrá sobre la pista.

Por el momento, se sabe poco del Hypercar de Ferrari, un modelo que debutará tras las 24 Horas de Le Mans de este año, meses después que, por ejemplo, los coches de Peugeot y Porsche.

Otra gran incógnita son los pilotos, pero en un reciente encuentro de Motorsport.com España con Coletta, el directivo habló sobre su política de pilotos y también sobre las posibilidades del español Miguel Molina.

"Empezaremos el proceso con nuestros pilotos actuales. Tenemos muchos test por delante y tenemos que elegir a seis pilotos para la alineación final, tres por coche. Los seis mejores estarán en los coches", afirma tajante.

Ahora bien, parece que si no ofrecieran los resultados esperados, ya hay listo un plan B. "Si uno, dos o tres pilotos no están listos para el Hypercar, probablemente, para Ferrari sea más sencillo ir al mercado".

"En cualquier caso, mi primera opción ahora mismo son los pilotos oficiales de Ferrari. Y Miguel es uno de ellos". Así que parece que los pilotos de la casa, incluyendo a Miguel Molina, están ante la gran oportunidad de subirse al Hypercar de Ferrari en la temporada 2023.

Fisichella: "Ganar las 24 Horas de Le Mans es una sensación única"

Durante la cita portuguesa de la Ferrari Challenge, Motorsport.com tuvo la oportunidad de charlar con Giancarlo Fisichella, asesor especial de dirección de carrera de esa competición, sobre su nueva temporada.

Antes de la segunda cita del WEC, que será en Spa-Francorchamps, Fisichella, piloto del equipo Iron Lynx con el Ferrari, habló de las 24 Horas de Le Mans, en sus propias palabras, "la carrera más importante del año", que ha ganado en dos ocasiones y en las que tiene otros cuatro podios.

"Las 24 Horas de Le Mans es la carrera más importante del mundo. Conducir en Le Mans es increíble, pero ganar allí es insuperable. Estar en el podio, en lo más alto, con toda la gente debajo, es simplemente alucinante. Una sensación muy, muy bonita", comentó 'Fisico'.

Además, rememoró cómo fue su primer triunfo: "Fue muy especial, en los entrenamientos libres tuvimos un accidente y el chasis quedó muy dañado. Nos llegó otro desde Piacenza y reconstruimos el coche justo a tiempo para el warm-up. No tuvimos libres, no participamos en la clasificación y salimos desde la última posición. Pero el equipo trabajó a tope, el coche fue muy fiable, sin problemas en todo el fin de semana, y ganamos la carrera".

A sus 49 años, Giancarlo sigue sintiéndose competitivo y no tiene problemas para encontrar la motivación. "No es fácil, pero amo este deporte. Todavía soy rápido y me encanta seguir comparándome con pilotos más jóvenes. Esta sensación me encanta, me ayuda a seguir, unos cuantos años más incluso, quién sabe".

Eso sí, admite que el hecho de que los GT sean menos exigentes que los monoplazas, físicamente hablando, también ayuda. "El principal problema es el calor, hace mucho calor dentro, pierdes mucho líquido. En una carrera de 24 horas necesitas beber mucho. Y la preparación es algo diferente, una carrera como Le Mans o Daytona es muy exigente físicamente, pero también para la parte mental. Especialmente por la noche, donde tienes que mantener la concentración", concluyó.