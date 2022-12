Cargar el reproductor de audio

El piloto polaco hizo el cambio de los monoplazas a otro tipo de vehículos tras su temporada final en Williams en 2019, y probó suerte en el DTM hasta llegar a la resistencia. Robert Kubica, desde entonces, ha tenido algo de éxito en los LMP2, con el título de la European Le Mans Series en 2021 con WRT, además de estar casi a punto de vencer en las 24 Horas de Le Mans, donde abandonaron en la última vuelta.

El vencedor del Gran Premio de Canadá de 2008 de Fórmula 1 pasó otro curso más en LMP2, esta vez con Prema, con un segundo puesto en el circuito de La Sarthe como mejor resultado, detrás del dominante JOTA. El atractivo de los Hypercar a partir de 2023 es evidente, ya que muchos fabricantes regresan al WEC después de varios años, y Kubica es uno de los pilotos de alto perfil que busca un hueco en el campeonato.

El piloto de 37 años ha revelado que ha mantenido negociaciones con varios conjuntos de Fórmula 1, aunque no es muy optimista sobre la posibilidad de asegurarse un asiento para 2023 según como están las cosas: "Diría que me esforcé mucho y traté de estar en la máxima categoría (la F1), no creo que vaya a ser así, todavía hay algunas conversaciones, pero ya no parece sencillo".

Respecto al WEC y a la nueva era de hypercar, declaró: "Creo que es un gran reto para los nuevos equipos y los nuevos fabricantes, y el primer año será muy exigente. Pienso que la mayor posibilidad que tengo que continuar en la resistencia, aunque seguiré en la Fórmula 1", dijo. "Así que son algunas piezas que tienen que encajar y unirse, y espero que dentro de unas semanas pueda estar más claro".

El WEC recibirá un gran número de inscripciones, puesto que Porsche, Cadillac y Ferrari entran en el campeonato para unirse a Toyota y Peugeot. Los Hypercar crecerán más,y en 2024 se prevé que lleguen Lamborghini y Alpine con sus LMDh, mientras que BMW estará presente en el IMSA el próximo año.

"Estoy hablando con unos cuantos para 2023, pero no necesariamente para esa temporada, sino más allá, aunque como he dicho, es un poco más complicado con mi continuidad en la Fórmula 1, no es tan sencillo. Además, algunos calendarios no son tan fáciles de ajustar, es así", comentó.

El equipo Prema, con el que corrió, ahora forma parte del grupo empresarial Iron Lynx, y jugará un papel clave en el programa LMDh de Lamborghini en el WEC e IMSA a partir de 2024. Kubica admitió haber mantenido conversaciones con las partes implicadas, pero reconoció que sus posibilidades de estar con los italianos son mínimas: "Creo que podemos decir que hablamos algo, todavía creo que están demasiado lejos para decir que sí y contarlo en exclusiva por completo, aunque hay una pequeña opción de que esté ahí".

En caso de que el polaco no consiga una plaza en los Hypercar, seguir en LMP2 parece lo "más natural" según Kubica, que participó en las 24 Horas de Daytona de la IMSA con un Oreca 07 de High Class Racing en 2021. También estuvo en el fin de semana de "Super Sebring” que se celebró junto con el WEC a principios de marzo, e insiste en que esa categoría sigue siendo su prioridad.

No obstante, no dudó en admitir que le gustaría probar más en IMSA en el futuro: "Es más complicada que la Fórmula 1 [pero] me gustaría estar en la IMSA para ser sincero, creo que es algo muy bonito, y pienso que el campeonato tiene un nivel muy alto, no hay muchos coches, pero hay carreras de verdad".

"En realidad no estaba yendo con mucho cuidado, porque como he dicho, no es tan fácil compaginar calendarios y todos los deberes. La IMSA será algo que un día me encantaría hacer", concluyó.