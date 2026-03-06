Imola también albergará el Prólogo del WEC tras el aplazamiento de Qatar

Además de haberse convertido en la carrera inaugural de la temporada 2026, Imola será también el escenario del Prólogo que equipos y pilotos del FIA World Endurance Championship afrontarán como preparación para el nuevo curso.

En los últimos días se había hecho oficial que los conflictos en Oriente Medio obligaban a la organización del campeonato mundial de resistencia a aplazar los 1812 km de Qatar hasta una fecha por determinar, designando así las 6 Horas previstas del 17 al 19 de abril, a orillas del Santerno, como punto de partida de la temporada.

En las últimas horas también se ha alcanzado un acuerdo para celebrar al menos una jornada de pruebas colectivas, que en Losail debían disputarse el 22 y 23 de marzo, con el objetivo de ofrecer a todos una oportunidad adicional para quitarse el óxido del invierno.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: AG Photo - Daniele Paglino

La fecha elegida es el martes 14 de abril, con los protagonistas de las clases Hypercar y LMGT3 pudiendo salir a pista durante tres horas y media por la mañana y cuatro horas y media por la tarde, para un total de ocho horas de trabajo que, sin duda, resultarán muy útiles para todos.

Una decisión inteligente y, en cierto modo, obligada, la de encender los motores el martes, dado que el fin de semana anterior varios equipos y pilotos estarán ocupados en los eventos del GT World Challenge Europe en Paul Ricard y de la European Le Mans Series en Barcelona, permitiendo así que todos puedan trasladarse al circuito Enzo e Dino Ferrari con calma y sin carreras contra el reloj.

El miércoles será jornada de descanso, las actividades paralelas comenzarán el jueves, antes de volver a los coches el viernes para las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La clasificación se disputará el sábado y la salida de las 6 Horas está prevista para el domingo a la hora del almuerzo.

