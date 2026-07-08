WEC 2026 - Horarios de las 6h de Sao Paulo y cómo verlo en TV

Los protagonistas del WEC están listos para regresar a la pista este fin de semana, trasladándose al otro lado del Atlántico para disputar las 6 Horas de São Paulo en el mítico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Después de las 24h de Le Mans, entre los Hypercar hay equipos dos con los focos puestos encima: Cadillac, que el año pasado dominó en el trazado paulista, y Ferrari, cuyo 499P habitualmente digiere mal los tortuosos desniveles de Sudamérica, y que por tanto tendrá que correr a la defensiva parar mantener vivas sus opciones de título.

BMW llega tras el podio en La Sarthe, así que se espera que pueda estar de nuevo en la lucha por la victoria, al igual que Alpine, que se había comportado bien hasta la mitad de la carrera en territorio francés, para luego caer en el orden clasificatorio. Peugeot y Aston Martin están llamadas a dar un golpe sobre la mesa.

Horarios de las 6 Horas del WEC en Sao Paulo

En Interlagos, Brasil, los motores se encenderán el viernes para llevar a cabo las dos primeras sesiones de entrenamientos, con la clasificación prevista para el sábado y la salida de las 6h de Sao Paulo programada para el domingo poco antes de la hora de comer según el horario local.

Teniendo en cuenta las cinco horas de diferencia horaria entre España e Interlagos, estos son los horarios para todo el programa durante los tres días de acción.

VIERNES 10 DE JULIO

Entrenamientos Libres 1: 16:00h - 17:30h

Entrenamientos Libres 2: 20:50h - 22:20h

SÁBADO 11 DE JULIO

Entrenamientos Libres 3: 15:10h - 16:10h

Clasificación LMGT3: 19:30h - 19:42h

Hyperpole LMGT3: 19:50h - 20:00h

Clasificación HYPERCAR: 20:25h - 20:37h

Hyperpole HYPERCAR: 20:45h - 20:55h

DOMINGO 12 DE JULIO

Carrera: 16:30h - 22:30h

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens Foto de: FIAWEC - DPPI

FIA WEC 2026: cómo puedo ver las 6h de São Paulo

Este año todo el Mundial de Resistencia (WEC) se puede ver en vivo y en directo a través de Eurosport (a través de DAZN España) y su plataforma HBO Max.

Aunque este curso tenemos la gran novedad que supone la web FIAWEC+, también disponible con su aplicación, en la que también se puede seguir un Live Timing proporcionado por el cronometrador oficial Al Kamel. Dicha opción tiene un coste de 49.99€ para toda la temporada o de 9.99€ si únicamente quieres contratar la carrera de Sao Paulo para este fin de semana.

Como siempre ocurre con las sesiones del WEC, los Entrenamientos Libres 1 y 2 no se emitirán en directo por TV, pero se podrán seguir mediante el live timing oficial.

La cobertura en directo comenzará a partir de la FP3, en directo en FIAWEC+ y también en el canal oficial de YouTube del WEC, con el mismo programa para seguir también la sesión de clasificación a partir de las 19:20h de la tarde.

La Carrera será retransmitida de forma íntegra a partir de las 16:00 en Eurosport (disponible en DAZN) y FIAWEC+.

Resumen sobre dónde y cómo se pueden seguir las actividades en Interlagos:

VIERNES 10 DE JULIO

Entrenamientos Libres 1: 16:00-17:30 (solo Live Timing)

Entrenamientos Libres 2: 20:50-22:20 (solo Live Timing)

SÁBADO 11 DE JULIO

Entrenamientos Libres 3: a partir de las 15:00 (Eurosport (DAZN), Canal YouTube del WEC y FIAWEC+)

Clasificación: a partir de las 19:20 (Eurosport (DAZN), Live timing en directo por FIAWEC+)

DOMINGO 12 DE JULIO

Carrera: a partir de las 16:00 (Directo en Eurosport (DAZN) y FIAWEC+)