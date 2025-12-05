La historia completa del Porsche 963: su viaje de tres años en el WEC

Es difícil evaluar un programa que no ha seguido su curso completo. El Porsche 963, un LMDh que debutó en el Mundial de Resistencia en 2023, fue concebido para permanecer en lo más alto durante mucho más tiempo que las tres temporadas que finalmente cosechó. Pero mientras el fabricante alemán luchaba contra la desaceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos y el debilitamiento de la demanda en China, se vio obligado a hacer recortes en un área que ha sido fundamental para su identidad y patrimonio: las carreras de resistencia.

Por supuesto, todavía es posible que la marca del Grupo Volkswagen regrese a la máxima categoría del WEC en los próximos años, dependiendo de su salud financiera. Y aún existe una remota posibilidad de que el 963 permanezca en la parrilla el año que viene en manos de equipos cliente. Pero por ahora, Porsche Penske Motorsport se despide de la clase Hypercar, y sin una victoria en las 24 Horas de Le Mans.

Aunque este vacío en el palmarés de Porsche es evidente, el paso del 963 por el WEC puede considerarse un éxito, sobre todo si se tiene en cuenta lo mucho que ha evolucionado el programa desde sus difíciles comienzos.

Los primeros problemas del Porsche 963

Fue a finales de 2020 cuando Porsche anunció que volvería al escalón más alto de las carreras de resistencia con un doble asalto al WEC y la IMSA bajo la nueva normativa LMDh. Tras el final del programa 919 Hybrid LMP1 en 2017, Porsche regresaba al campeonato apenas cinco temporadas después. Fue una empresa enorme, ya que la firma teutona tuvo que reconstruir su actividad de primera clase desde cero, comprometerse con dos categorías a la vez y ser el primer fabricante en navegar con un paquete híbrido completamente nuevo.

El equipo interno que gestionaba el 919 Hybrid había sido absorbido hacía tiempo por otras partes de Porsche Motorsport. Para sustituirlo, se asociaron con el legendario equipo de Roger Penske, reviviendo una asociación que había dado tantos éxitos con el RS Spyder.

La elección del LMDh en lugar de la plataforma LMH, más flexible, añadió nuevas capas de complejidad. Porsche tuvo que integrar a importantes socios externos en el proyecto: Multimatic como proveedor preferente de chasis, y Bosch, Williams Advanced Engineering y Xtrac para el sistema híbrido común a todos los coches LMDh. Esto significaba que las principales piezas críticas para el rendimiento quedaban fuera del control directo de Porsche.

Porsche LMDh Fotografía de: Juergen Tap / Porsche

Aun así, Porsche fue el primer fabricante en poner en marcha un LMDh: el 963 llegó a la pista de pruebas de Weissach en enero de 2022, un año antes de su debut. A primera vista, todo iba bien. Sin embargo, el desarrollo del coche estaba resultando mucho más complicado de lo que Porsche había esperado, con el sistema híbrido en particular encontrándose con varios problemas de fiabilidad.

Las dificultades se vieron agravadas por el hecho de que Porsche era el único fabricante que insistía en formar equipos cliente desde el inicio del programa: "Llegamos muy pronto a la categoría LMDh, así que fuimos una especie de conejillo de indias, pero por elección propia, para descubrir muchas cosas que no se habían pensado al principio", recuerda Urs Kuratle, jefe del proyecto LMDh de Porsche, en una entrevista con Motorsport.com.

"Tuvimos todas estas dificultades -no digo problemas híbridos- para desarrollar un coche con tantos socios diferentes a bordo. Nos dimos cuenta muy pronto de que no iba a ser fácil. Eso no se debía a que alguien no estuviera haciendo el trabajo correctamente. Todo el mundo, [incluidos] todos los socios, intentaron hacer el mejor trabajo posible, pero simplemente descubrimos que el coche es muy complejo".

"Ya es bastante difícil desarrollarlo todo internamente con una estructura muy clara, pero aún lo es más tener diferentes socios a bordo, con diferentes filosofías. No digo que haya una filosofía equivocada, sino diferente. Y reunir todo eso y convertirlo en un coche de éxito en la fase inicial del proyecto fue todo un reto".

Las grandes expectativas

Tras un año de pruebas y de resolución de problemas, el Porsche 963 debutó en competición en las 24 Horas de Daytona de 2023, antes de aventurarse por primera vez en Hypercar en las 1000 Millas de Sebring. Dado que el 963 era el sucesor del todopoderoso 919 Hybrid, las expectativas estaban por las nubes para el último prototipo de Porsche.



"Si vas con Porsche y el equipo se llama Porsche Penske Motorsport, si esas grandes marcas o grandes nombres están ahí, tienes que ir a ganar, no vas a quedar segundo, o tercero, o lo que sea", admitió Kuratle.

"Así que esa fue siempre la expectativa clara. Pero también hay que ser realista, y eso es gestionar las expectativas, pero no siempre es fácil".

Contratiempo en Le Mans

#75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Felipe Nasr, Mathieu Jaminet, Nick Tandy Foto de: JEP / Motorsport Images

Porsche sólo necesitó dos carreras para sumar un podio en el WEC, ya que Kevin Estre, Laurens Vanthoor y André Lotterer lograron el tercer puesto en Portimao con el 963 número #6. Pero la verdadera prueba para la marca siempre iba a ser Le Mans, una carrera en la que ha cosechado más éxitos que ningún otro fabricante en la historia.

Sin embargo, es seguro decir que el esperado regreso de Porsche a La Sarthe fue una gran decepción. Dane Cameron, Frederic Makowiecki y Michael Christensen terminaron novenos en su categoría (y 16º en la general) en el mejor de los 963, ya que una serie de accidentes y problemas de fiabilidad (incluyendo un problema en el último eje de transmisión para el #5) descarrilaron sus tres coches de fábrica. Para Lotterer, esto era un reflejo de la "brutal realidad" a la que se enfrentaba la marca.

Pero Porsche asumió el resultado y se puso a arreglar cada parte del proyecto, desde el coche hasta las operaciones, en un intento de volver más fuerte la próxima vez. "Tenemos que decir que [Le Mans 2023] no fue nuestro mejor enfoque como equipo", admitió Kuratle. "Aprendimos muchas lecciones: fue una lista muy larga".

"Pero también fue en cierto modo un cambio de juego, porque eso nos unió. No teníamos otra opción que sentarnos juntos y resolver los problemas en equipo. Eso también hace que te unas. O te separa por completo y acabas peleado, o sales fortalecido. Eso es básicamente lo que hicimos. De nuevo, fue un reto, porque también entraban en juego los factores humanos, pero empezamos a [analizar] punto por punto. Luego, hacia el final de la temporada 2023, también llegaron los resultados en el campeonato".

De hecho, el proyecto LMDh de Porsche fue mejorando en la última parte de su primera campaña en el WEC. En las 6 Horas de Fuji, los dos coches de fábrica se clasificaron tercero y cuarto, con Vanthoor realizando una brillante salida para poner el #6 en cabeza en la primera fase de la carrera.

En Estados Unidos, Porsche también logró dos victorias en rápida sucesión, en Road America e Indianápolis, tras un primer éxito a principios de año en Long Beach. Después de un duro comienzo de programa, el impulso estaba ciertamente del lado de Porsche de cara a la temporada 2024.

El punto de inflexión para Porsche en el WEC

Ganador absoluto #7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor Foto: IMSA

El verdadero punto de inflexión llegó en las 24 Horas de Daytona de 2024. Cameron, Matt Campbell, Felipe Nasr y Josef Newgarden se anotaron la victoria en la prueba reina de la IMSA tras un tenso duelo final con el Cadillac #31 de Action Express Racing, de Pipo Derani, Jack Aitken y Tom Blomqvist. Esta fue la 19ª victoria absoluta de Porsche en la carrera de resistencia de Florida, y la primera desde 2003.

Tras su triunfo en Daytona, Porsche consiguió su primera victoria en Qatar en la categoría Hypercar y, de repente, todo el programa se encaminó hacia el éxito en el campeonato: "Daytona 2024 fue una carrera difícil, porque tuvimos algunos problemas técnicos con algunos componentes antes de la carrera", recordó Kuratle. "Pero la forma en que los tratamos y la forma en que salimos de Daytona, ese fue probablemente uno de los mayores cambios en ese momento. Hay un viejo dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte".

"La diferencia entre Le Mans 2023 y Daytona 2024 fue que el equipo creció unido. Repasamos todos los puntos y conseguimos solucionar los problemas. Luego, tuvimos la carrera de Qatar en el 24, y entonces todo el mundo creyó más, y también hubo confianza en uno mismo".

Porsche siguió siendo un fuerte contendiente durante el resto del año, con Estre, Vanthoor y Lotterer anotándose el título de pilotos y la propia Porsche perdiendo por poco el campeonato de constructores en favor de Toyota. Los logros en el WEC se complementaron con un pleno de títulos en el IMSA, consolidando el estatus del 963 como líder en ambos campeonatos: "Hemos visto recompensado nuestro duro trabajo", dijo Kurtale. "Pero una vez que ganas el campeonato, siempre hay un lunes después de la carrera y entonces buscas el siguiente".

Adaptación a una nueva realidad en 2025

Porsche actualizó la suspensión delantera del 963 antes del inicio de la temporada 2025. En realidad, era la segunda vez que los teutones utilizaban comodines evo en su prototipo LMDh, tras una discreta actualización que introdujo antes de 2024.

El 963 revisado aniquiló a la competencia en la IMSA, ganando las cuatro primeras carreras de la temporada con relativa facilidad. Sin embargo, la realidad no podría haber sido más diferente en el WEC, donde la firma alemana quedó reducida a una segundona. En las tres carreras previas a Le Mans, no pasó del octavo puesto, ya que el sistema Balance of Performance del WEC se convirtió en un obstáculo importante.

Desde fuera, la disparidad entre el 963 ganador del IMSA y sus dificultades en el WEC era evidente. Pero Porsche no fue el único fabricante que se vio afectado negativamente por el BoP, ya que su rival de 2024, Toyota, también tuvo que luchar por las posiciones que dan menos puntos. A la pregunta de si era difícil para Porsche aceptar la falta de resultados en el WEC, Kuratle comentó: "Si compites hoy en día en carreras de resistencia, con todas las limitaciones que conllevan, no puedes esperar ganar siempre".

"Ganamos las cuatro primeras carreras de la IMSA. Los órganos de gobierno tienen que reaccionar de una forma u otra. Si te dedicas a la competición, siempre es difícil aceptar que no ganas. Hay que decir que hubo algunos errores. Los pilotos tuvieron que conducir al límite en las carreras que no ganamos. No nos gusta hacer concesiones, pero a veces es necesario".

Tercera oportunidad en Le Mans

#4 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Nick Tandy, Pascal Wehrlein Foto: Marc Fleury

Porsche había admitido anteriormente que no era "lo suficientemente bueno" durante su segunda participación en Le Mans con el 963 en 2023. Este año, sin embargo, el coche fue rápido y fiable, y PPM acertó en todas las decisiones en el muro de boxes. Aún así, Porsche tuvo que enfrentarse a una desgarradora derrota, ya que el Ferrari 499P satélite #83 de AF Corse se hizo con el primer puesto por 14 segundos.

Motivar a una tripulación que lo había hecho todo bien para luego encajar una derrota sería difícil. Sin embargo, en contra de lo esperado, la casi derrota levantó la moral de Porsche Penske Motorsport y se convirtió en el catalizador para una mejor actuación en la segunda mitad de la temporada.

"Lo hicimos todo bien. Quedamos segundos contra un rival muy bueno, en la mayor carrera de resistencia del mundo. Hicimos un gran trabajo", explicó Kuratle. "No fue suficiente, pero no creo que fuera difícil motivar al equipo después de la carrera. Estuvimos luchando hasta el final. Nos costó un poco las dos primeras carreras de este año en el WEC. Tuvimos que levantar todas las piedras antes de Le Mans para averiguar qué había pasado y qué estaba pasando".

"En Le Mans vimos que había mucho trabajo por delante. Solucionamos muchos problemas y obtuvimos un resultado muy bueno. Por desgracia, sólo fue una P2. Sé que esta pregunta es más fácil de responder ahora que una hora después de la carrera. Todo el mundo se habría alegrado de tener un coche tan bueno como el nuestro o un equipo tan bueno como el nuestro en La Sarthe este año. Excepto el Ferrari #83. Así son las cosas".

Lucha por el título del WEC

Un rejuvenecido equipo PPM se hizo con la victoria en Austin en septiembre, convirtiéndose en sorprendente aspirante al campeonato en el tramo final de la temporada. Desgraciadamente, la diferencia de puntos con Ferrari era demasiado grande y PPM sufrió una carrera desastrosa en Bahrein, que Kuratle describió como la más decepcionante del programa.

No obstante, Porsche terminó la temporada en una sólida tercera posición en la general de constructores, sólo por detrás de Ferrari y Toyota. Combinado con su dominante actuación en la IMSA, fue un año de éxitos para el 963.

Urs Kuratle, Director de LMDh Porsche Motorsport, Roger Penske, Equipo Penske Fotografía de: Andreas Beil

Parecía un momento desafortunado para que el programa del WEC llegara a su fin, dado que Porsche estaba preparando otra evolución del 963 que prometía un regreso más fuerte el año que viene. A pesar de los asuntos pendientes, Porsche deja el WEC con la cabeza bien alta. La victoria en Le Mans nunca llegó, ni tampoco el campeonato de constructores. Pero la empresa ganó casi todo lo demás en las dos categorías principales, transformando un comienzo inestable en un paquete ganador.

"Todos los miembros del equipo pueden estar orgullosos de lo que hemos conseguido", dijo Kuratle. "Ahora podemos decir con orgullo que el Porsche 963 es el coche LMDh con más éxito en los dos campeonatos. Hemos podido ganar campeonatos, carreras y de todo, hemos tenido mucho éxito", cerró.