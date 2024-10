Hay Valentino Rossi en coches para rato... pero en menores dosis

En su temporada 2024 en coches, Valentino Rossi combina su debut en el mundial de resistencia (WEC) con el GTWC (GT World Challenge Europe, antes Blancpain GT Series), ambos campeonatos con el BMW del Team WRT.

Es el tercer año del italiano en coches, pero aunque defiende que espera estar al menos una década más, admite que ha llegado al límite en cuanto a número de carreras por año. Cuando se retiró de MotoGP aseguraba que el calendario era muy extenso, y en una charla en exclusiva con Motorsport.com se le preguntó si también tiene ahora esa sensación sobre cuatro ruedas.

"Sinceramente, me he dado cuenta de que 16 carreras son demasiadas y me encuentro en la misma situación que en MotoGP. Estoy cansado y mi pareja Francesca se enfada porque siempre estoy en la pista", respondió sobre sus planes de reducir sus compromisos para 2025.

"Este año lo he intentado porque quería entender mejor lo que significaba, para 2025 mi objetivo es correr 10-11 carreras. Empezaré en Bathurst, luego tengo que decidir si hago GTWC o WEC: uno es un Campeonato del Mundo y por tanto ganar el título tiene un prestigio especial, pero en las series SRO las carreras son realmente buenas, todas GT3. Es una elección difícil y aún no la he tomado".

Así, el #46 tendrá que deshojar la margarita sobre si quedarse en el GTWC o repetir experiencia en el WEC, pero no habrá programa duplicado.

¿Y dar un salto a otra categoría dentro del propio WEC?: "En primer lugar me gustaría probar el BMW LMDh y lo haré en Bahrein, en el Rookie Test, después de la última carrera del año. Estoy muy, muy contento porque el año pasado probé el LMP2, así que el objetivo ahora es probar el LMDh. Luego, quién sabe... quizás en el futuro haya un hueco en Hypercar... ¡ya veremos!".

"En cuanto al resto de carreras que me gustaría hacer, Daytona no está mal y me gustaría hacerlo, mientras que el Nordschleife era uno de mis primeros objetivos junto con las 24 Horas de Le Mans, pero el problema es que necesitas correr una o dos carreras antes con un coche más pequeño para conseguir el permiso. Y, francamente, no quiero subirme a un coche más pequeño que un GT3".

Valentino Rossi y su pareja esperan a su segunda hija en los próximos meses, pero no cree que, como decía Enzo Ferrari, tener un hijo te haga más lento. "Tenemos una niña de 2 años y medio que se llama Giulietta y en enero nacerá la segunda, cuyo nombre aún no es oficial, ¡estamos pensándolo!", dijo 'Il Dottore'.

"Es bonito, me gusta y soy feliz, sinceramente no me ha dado ningún problema en mi carrera como piloto. Cuando estoy en el coche, nunca pienso en mi hija. Sé que Enzo Ferrari pensaba de otra manera, ¡pero en mi caso no estoy de acuerdo! El problema, en todo caso, es que te haces viejo...".

Tras ese comentario, se le preguntó hasta dónde llegará (cumplirá precisamente 46 años el próximo febrero). Y concluyó: "Me gustaría correr al menos otros 10 años en coches. Ese es el objetivo, luego es verdad que en la vida nunca hay certezas, pero me gustaría correr durante mucho tiempo aún".

"Con estos coches la conducción es muy técnica, pero físicamente, aunque ya no seas joven, no es una desventaja. Por eso creo que puedo seguir varios años, sobre todo porque disfruto y me divierto mucho, lo cual es fundamental. Para eso estamos aquí".

