Ferrari reescribe la historia en el WEC: "Una responsabilidad y un punto de partida"

El 2025 está a punto de concluir y con él se archivará oficialmente una de las temporadas más brillantes de Ferrari en el mundo de las carreras de resistencia.

La conquista de los títulos de Pilotos y Constructores en el FIA World Endurance Championship con las 499P, gracias al título de Pilotos logrado por James Calado/Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi (#51) —campeones entre las tripulaciones— y por Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco, ha permitido por fin a los hombres de Maranello alcanzar el objetivo que se habían marcado desde su regreso a la Clase Reina en 2023.

Si a esto añadimos que un Ferrari se ha impuesto en las 24 Horas de Le Mans por tercer año consecutivo —en 2023 el #51, en 2024 el #50 y en 2025 el #83 privado de AF Corse—, esas páginas de historia teñidas de tinta roja adquieren un carácter aún más glorioso, aunque al mismo tiempo no deben embriagar más de lo debido.

Antonello Coletta, Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti

"Somos conscientes de que estamos viviendo un momento en el que estamos reescribiendo la historia moderna de la compañía. Hay que recordar que desde 1965 Ferrari no ganaba una Le Mans absoluta y que desde 1972 no conquistaba un título de Marcas o Constructores", subraya Antonello Coletta, jefe de Ferrari Endurance y Corse Clienti.

"Hemos conquistado el título de Pilotos con Calado/Pier Guidi/Giovinazzi, es decir, con dos italianos que han ganado un Mundial al volante de un Ferrari".

"Haber tenido la posibilidad de tener la pluma en la mano para reescribir estos éxitos es algo increíble, que nos llena de orgullo y nos hace sentir todavía más motivados para hacerlo mejor, porque para nosotros este es un punto de partida y no, desde luego, de llegada".

"Siempre hemos dicho desde el primer día que nuestro objetivo era la victoria. Ferrari sale siempre a competir para ganar y no podíamos aspirar a otra cosa. Es cierto que desde que recibimos luz verde para el diseño solo han pasado cinco años, en los que hemos logrado ganar tres veces Le Mans y un Campeonato del Mundo".

"Si alguien me hubiera dicho que este sería el recorrido, probablemente no lo habría creído. En cambio, todo ha sido posible y esto es la demostración de la solidez de nuestro proyecto, del staff y del equipo que hemos construido".

Foto de: Ferrari

Y hablando de equipo, Coletta siempre ha defendido a sus hombres, elegidos uno a uno por el manager romano a lo largo de muchos años de experiencia en el mundo del endurance y de los coches cerrados. Un camino hecho de paciencia y duro trabajo, que desde hace tiempo encuentra la manera de regalar satisfacciones al Cavallino Rampante (la última, precisamente, con las 499P), algo que en otros departamentos todavía no se consigue.

"Creo que el secreto de los éxitos puede resumirse en el concepto de equipo. Y con esto me refiero a cada elemento del grupo, porque sin el trabajo de todos y la armonía entre los distintos componentes implicados en el proyecto no sería posible alcanzar ciertos resultados".

"Y la mejor representación de ello es ver a los nueve pilotos de nuestro WEC ganar en tres años las 24 Horas de Le Mans: un éxito coral que premia el trabajo de todos".

Foto de: Ferrari

A esto, Coletta añade que todo camino hacia la cima implica también pasar por momentos difíciles, y que la solidez de un proyecto se demuestra en la capacidad de permanecer unidos y aprender de cada caída, levantándose sin quejarse y aplicando las lecciones aprendidas.

"Partiendo de la base de que de los errores se construyen las victorias, es cierto que hemos cometido algunos errores en los campeonatos anteriores, también por inexperiencia. En el segundo año crecimos mucho, pero probablemente todavía no lo suficiente".

"Creo que dimos un gran salto durante el invierno entre 2024 y la temporada 2025, de modo que cuando llegamos a la salida nos sentíamos conscientes de estar preparados para luchar por la victoria, que además llegó con dimensiones impensables, con el triunfo en la mitad de las carreras y tres equipos en el podio de la clasificación de pilotos".

"Sin falsa modestia, creo que podemos decir sin lugar a dudas que este año hemos sido los mejores. Pero también debemos vivir y trabajar con la conciencia de que siempre se puede hacer mejor, enfocados en la excelencia. Todos nosotros, empezando por mí, tenemos la responsabilidad de mantener este nivel y mejorarlo".

Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Por último, el máximo responsable del equipo emiliano quiso agradecer al presidente John Elkann, quien en primera persona relanzó el asalto a las victorias en la categoría reina de Le Mans y del WEC, permaneciendo siempre al lado de su gente.

"Yo diría que el presidente es el alma de este proyecto; fue el primero en creer en él y por eso debemos estarle infinitamente agradecidos".

"Además, nunca hace faltar su apoyo, ya sea con su presencia física o moral: él es nuestro primer aficionado y de ello nos sentimos orgullosos y también responsables de no decepcionarlo. Al igual que a toda la dirección que nos respalda".