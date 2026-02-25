WEC 2026: Ferrari presenta el 499P con laureles y bandera mundial

En el prestigioso marco del Museo Enzo Ferrari de Módena, Ferrari presentó la decoración del 499P que tomará la salida en el FIA World Endurance Championship 2026 para defender los títulos mundiales de Pilotos y Constructores conquistados la pasada temporada.

En el evento, abierto al público, además del máximo responsable de Ferrari Endurance y Corse Clienti, Antonello Coletta, y del ingeniero jefe Ferdinando Cannizzo, estuvieron presentes el CEO Benedetto Vigna, el director comercial Enrico Galliera y el responsable de Desarrollo de Producto, Gianmaria Fulgenzi.

El Cavallino Rampante ha renunciado al #1 para su prototipo híbrido LMH, manteniendo los #50 y #51 para las confirmadas alineaciones formadas por Miguel Molina/Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen y Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado, actuales Campeones del Mundo.

"Las ambiciones a las puertas de la nueva temporada son similares a las de 2025: intentar dar siempre lo mejor de nosotros, carrera tras carrera. Habrá ocho citas donde será importante sumar la mayor cantidad de puntos posible en cada ronda y reducir los errores, también porque el nivel de los rivales es muy alto y la competencia sigue creciendo. Terminamos la pasada temporada de manera positiva, así que intentaremos confirmar esta tendencia desde el debut en Qatar", comentó Fuoco.

Molina añadió: "Después de tres años en los que hemos sido protagonistas de grandes resultados, terminando entre los tres primeros del Mundial como tripulación #50, la ambición sigue siendo luchar por ganar el campeonato. Esperamos ver en qué situación nos encontraremos al inicio de la temporada".

"Las carreras fundamentales serán la primera en Qatar, porque dará las primeras indicaciones tras el parón invernal, y luego Le Mans, por su encanto y su historia, pero sobre todo porque los puntos otorgados valen el doble y sirven para afrontar mejor la parte final del año. Las pruebas más difíciles creo que volverán a ser São Paulo y Fuji".

También Nielsen se mostró motivado: "Tras tres años muy intensos, ahora obviamente queremos intentar ir a por el Campeonato del Mundo. Hasta ahora el camino que hemos recorrido en la clase reina de la resistencia ha sido increíble: la evolución que hemos visto desde 2023 ha sido notable en todos los aspectos, y sabemos que tenemos un coche competitivo. Debemos seguir manteniendo este impulso positivo".

"El objetivo también es mejorar en circuitos como Fuji y São Paulo, donde hemos sufrido más respecto a otros trazados, pero la experiencia nos ayudará. Competimos con el 499P desde 2023, pero siempre hay algo que aprender tanto como equipo como piloto".

Al otro lado del box hay, obviamente, gran euforia y al mismo tiempo conciencia de la responsabilidad de tener que defender el Mundial logrado con gran mérito el pasado noviembre, como subraya Pier Guidi.

"Reanudar la actividad después de haber ganado el campeonato es sin duda algo positivo, una condición que nos da mucha energía, pero al mismo tiempo somos conscientes de que todos vuelven a empezar desde cero puntos y con las mismas posibilidades de hacerlo bien", analiza el piloto piamontés.

"Revalidar el título siempre es más complicado que conquistarlo, es una situación que ya he vivido tras los éxitos mundiales con los GT. El objetivo de 2026 es confirmar lo que hicimos el año pasado y, si es posible, mejorar el resultado en Le Mans, donde subimos al podio, y en aquellas citas donde podemos hacer más. En Qatar el año pasado fuimos muy rápidos y esperamos repetir para comenzar el campeonato con buen pie".

Le hace eco Calado: "Tenemos un coche competitivo y un gran equipo cohesionado. Para 2026 el deseo es intentar ganar nuevamente el campeonato, pero somos conscientes de que el desafío será duro. Ser constantes en cada carrera de un calendario compuesto por ocho rondas es fundamental, especialmente en una prueba como las 24 Horas de Le Mans, donde la puntuación es doble y el resultado puede ser determinante para la clasificación final".

En 2025, a pesar de la victoria en el campeonato, cometimos algunos errores a lo largo del año y recibimos varias penalizaciones: son aspectos que debemos tener en cuenta de cara al futuro, intentando mejorar también reduciendo el número de errores”.

Giovinazzi concluye: "2025 fue un año fantástico al haber alcanzado el objetivo que representaba mi sueño desde niño: convertirme en Campeón del Mundo con Ferrari. Nos presentamos en 2026 como ganadores, pero repetir lo hecho la pasada temporada no será fácil, y sabemos que todos los rivales volverán a pista con el objetivo de batirnos".

El campeonato arrancará en Qatar, donde en 2025 logramos un fantástico triplete Ferrari: la primera ronda será importante para evaluar nuestro nivel y el de los adversarios. Le Mans es la carrera más importante del año, aunque también espero con la misma pasión las 6 Horas de Imola, en Italia, donde en 2025 ganamos ante nuestros aficionados”.

La bandera mundial vuelve al Rojo

La gran novedad de la decoración que vestirán los 499P del equipo oficial Ferrari - AF Corse son, obviamente, los símbolos de Campeones del Mundo. No el #1, como se ha dicho, descartado ya desde hace tiempo en favor de los números que han caracterizado el regreso de la Casa de Maranello a la clase reina del WEC y para no diferenciar aún más a las alineaciones que contribuyeron por igual al título de Constructores.

Aparecen así los laureles mundiales otorgados por la FIA a los campeones vigentes como símbolos evocadores, situados junto a la rueda delantera bajo el escudo Ferrari y en la franja parasol del parabrisas.

Pier Guidi/Calado/Giovinazzi lucirán también las respectivas coronas sobre sus nombres en la parte alta del habitáculo, en el apéndice aerodinámico que sobresale sobre la puerta, en calidad de campeones vigentes de pilotos.

En cuanto a la coloración, se mantiene la clásica combinación con el Giallo Modena que Ferrari eligió como homenaje al mítico 312 P desde su debut en la clase HYPERCAR en 2023, aunque con una nueva evolución.

El Centro Stile Ferrari ha querido realzar aún más la centralidad del habitáculo, ahora enmarcado por una doble franja, dejando por primera vez libre el círculo central del número en el morro y adoptando una dirección diagonal opuesta a las versiones anteriores, con formas de flecha cuya punta se orienta hacia la parte trasera.

Tras el tono más oscuro y de sabor retro de 2025, para 2026 la elección ha recaído en el Rosso Scuderia con un acabado inédito brillante y ya no mate, utilizando un tratamiento y un color idénticos al SF-26 de F1.

Un trabajo de recalibración

Como ya se había anunciado, el 499P se presentará en la parrilla con la misma versión del año pasado, dado que los técnicos de Maranello han preferido continuar el desarrollo en el simulador y en pista con la base existente —recogida y analizada en profundidad en los campeonatos anteriores— sin gastar más Joker Evo en actualizaciones, que quizá llegarán más adelante.

Sin embargo, ha habido un trabajo de afinamiento porque FIA-ACO e IMSA acordaron realizar una nueva homologación de todos los coches construidos según los reglamentos LMH y LMDh en el innovador túnel de viento Windshear, situado en Concord (Carolina del Norte), con el fin de disponer de más datos para trabajar mejor en la elaboración del Balance of Performance.

"Las carreras en las que sufrimos en 2025 son las que nos dieron más pistas para mejorar. A esto se suma el hecho de que tuvimos que rehomologar el coche y que utilizaremos nuevos neumáticos", explicó el ingeniero Cannizzo.

"La Federación decidió volver a medir todos los coches en un nuevo túnel de viento en Estados Unidos: esto ha supuesto un reposicionamiento del 499P dentro de la ventana de rendimiento, que deberá comprenderse y adaptarse en términos de reglajes. En consecuencia, tenemos una nueva aerodinámica: aunque con pequeños cambios, difiere de manera importante en el comportamiento del coche".

"Para volver a centrar las prestaciones aerodinámicas en la nueva ventana hemos trabajado en algunas áreas del 499P, principalmente el fondo, para alcanzar los objetivos de resistencia y carga aerodinámica exigidos por el reglamento. La nueva ventana ha implicado una recalibración del mapa aerodinámico, por lo que tendremos que reencontrar el equilibrio que siempre ha caracterizado al 499P".

Además, Michelin introducirá una versión completamente nueva de sus Pilot Sport para los prototipos, por lo que todos los equipos afrontarán esta temporada con incógnitas respecto al comportamiento de los tres compuestos que llevará la marca francesa.

"En cuanto a los nuevos neumáticos Michelin, deberemos reencontrar no solo la correlación entre el túnel de viento y los datos en pista, sino también entre la puesta a punto del coche y los propios neumáticos", añadió el responsable de los coches de resistencia de Ferrari.

"Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de explorar completamente todos los compuestos, habiendo probado fundamentalmente el medio. Hay una mejora en términos de calentamiento del neumático, pero aún no hemos comprendido plenamente los impactos en el balance del coche, un trabajo que completaremos en el periodo que nos separa del inicio del campeonato".

Coletta concluyó: "El objetivo para 2026 es defender el liderazgo conquistado en 2025: un ejercicio que no será sencillo porque nuestros rivales son cada vez más competitivos y muchos de ellos se presentan con coches evolucionados, mientras que nosotros hemos tomado una decisión diferente al considerar que la competitividad del 499P sigue siendo suficiente para luchar al máximo nivel".

"Afrontaremos la temporada carrera a carrera con la intención de lograr el mejor resultado posible. Nuestra filosofía es mirar siempre hacia adelante, sin vivir de recuerdos, ni siquiera tras una temporada inolvidable como la de 2025, cuando vivimos una emoción única al devolver a Maranello un título mundial en la clase reina de la resistencia que faltaba desde hacía más de 50 años".

"En 2026, por tanto, afrontaremos el desafío con la máxima concentración sin dejarnos condicionar si las cosas no salen siempre de la mejor manera posible. Nuestros pilotos tienen una gran experiencia, por lo que estoy seguro de que nadie sufrirá la condición de partir como campeones del mundo en vigor", cerró.

