Ferrari muestra "impotencia" por no poder luchar con Toyota en Brasil

Ferrari ha expresado "frustración" y un "sentimiento de impotencia" por su incapacidad para luchar por el podio en la carrera del Mundial de Resistencia del pasado domingo en Interlagos. Antonello Coletta, jefe de carreras de coches deportivos de los de Maranello, dijo estas palabras después de que los dos 499P terminaran en quinta y sexta posición en las 6 Horas de Sao Paulo.

Afirmó también que era "imposible lograr un resultado mejor", sin mencionar el Balance of Performance que estaba vigente para la ronda brasileña. Los comentarios de Coletta y del jefe técnico de los italianos, Ferdinando Cannizzo, sugieren que Ferrari cree que se vio perjudicada por el BoP, aunque no lo mencionaron específicamente por miedo a una sanción. Y es que el reglamento deportivo del WEC prohíbe a fabricantes, equipos y pilotos hablar públicamente de este sistema.

En base al BoP, el Ferrari fue el coche menos potente de la parrilla el pasado fin de semana en Brasil, con 503 kW (674 CV) y, junto con el Toyota GR010 que acabó ganando la carrera, fue el más pesado, con 1060 kg.

El Toyota, sin embargo, competía con una potencia máxima de 506 kW (678 CV), y también tenía un aumento del 2,8 por ciento por encima de los 250 km/h (155 CV), gracias a la nueva función de aumento de potencia del BoP introducida en Le Mans, en comparación con el 1,8% de Ferrari.

"Con el peso [más alto] y la potencia mínima, es muy difícil encontrar la ventana adecuada para tener un coche óptimo", dijo Cannizzo, que también sugirió que la falta de potencia dificultó los adelantamientos de los Ferrari en el estrecho y apretado Autódromo José Carlos Pace.

"Esto significa que a veces, cuando estás atrapado en el tráfico, puedes perder mucho, especialmente en una pista corta como ésta, con muchos coches por kilómetro", explicó. Así, señaló lo fácil que fue para Kamui Kobayashi en el Toyota #7 adelantar al Ferrari #51, pilotado por Alessandro Pier Guidi, por la cuarta posición en los últimos minutos de la carrera.

"El día se puede describir por el adelantamiento que hizo el Toyota #7 al #51", dijo. "Remontó [estando] tres minutos detrás en unos pocos stints. Esa es la situación; eso es en lo que todo el mundo tiene que pensar".

Cannizzo continuó diciendo que no creía que Ferrari y el equipo AF Corse pudieran haber hecho mucho más en Interlagos: "Estábamos contentos con lo que habíamos hecho, con la estrategia de neumáticos, y salvo por el drive-through [para el #51] no tuvimos problemas. La carrera fue bastante buena y los pilotos estaban bastante contentos, pero también muy decepcionados por no poder luchar".

Por otra parte, la fábrica transalpina introdujo su primera mejora evo joker en el Hypercar 499P en la cita americana, y Cannizzo dijo que, potencialmente, pueden haber encontrado un poco más de rendimiento en su actual paquete.

"Quizá se puedan extraer algunas décimas, pero no es lo que nos faltaba. El gran reto que tenemos por delante es mantener los pies en el suelo e intentar digerir esto, y esperar que en las próximas carreras podamos volver a ser competitivos", remachó.