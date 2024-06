Ferrari ya estudia mejoras para el 499P ganador de las 24H de Le Mans

Ferrari está estudiando una mejora para su 499P, reciente ganador de las 24 Horas de Le Mans, que podría ver la luz antes de que termine la actual temporada del WEC.

Ferdinando Cannizzo, director técnico de las operaciones de coches deportivos de Ferrari, dijo antes y después de que la marca retuviera su corona de Le Mans el pasado fin de semana que el fabricante italiano quería aprovechar las normas evo joker (comodín) que rigen el desarrollo de los Hypercar.

Explicó que no se ha fijado ningún plazo para lo que sigue siendo una revisión no especificada del Ferrari Le Mans Hypercar y que podría llegar tan tarde que podría incluso no ver la luz hasta el inicio de la próxima temporada.

"Estamos pensando en introducir un comodín este año o el próximo", dijo Cannizzo entre el Día de Pruebas de Le Mans y el inicio de la semana de la carrera.

"Todavía no hemos tomado ninguna decisión, pero estamos desarrollando más este comodín porque hemos identificado algunas áreas de mejora", dijo.

Tras la carrera, Cannizzo reconoció que el Toyota, con el que luchó por la victoria el pasado fin de semana, era el coche más rápido en condiciones de lluvia y mixtas, pero que el Ferrari "era más competitivo en seco".

"Sabemos las áreas que nos gustaría mejorar".

"Tenemos que ser mucho más competitivos en todas las condiciones, esta carrera es una lección perfecta para nosotros", explicó.

Así fueron las 24 Horas de Le Mans 2024: Le Mans 24H Le Mans: Ferrari suma sobre Toyota la 11ª victoria; Molina, histórico

Ganador de la carrera #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto: Emanuele Clivati | AG Photo

Ferrari todavía no ha utilizado una de las cinco mejoras de rendimiento de los conocidos como evo jokers o comodines permitidos a un fabricante durante la vida útil de un prototipo LMH o LMDh.

A finales del año pasado dijo que estaba evaluando introducir uno para 2024, pero confirmó antes del inicio de la temporada en Qatar en el mes de marzo que habían optado por no ponerlo en marcha.

Cannizzo reconoció antes de Qatar que era importante que Ferrari primero "explotara el potencial del coche base. Antes de solicitar cualquier comodín queremos entender el rendimiento completo".

Un fabricante debe solicitar los comodines a los responsables del reglamento del WEC, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, para poder hacerse con uno de los evo jokers que tiene a su disposición.

Su utilización no es de dominio público y la FIA y el ACO no la comparten con los fabricantes. No se sabe, por ejemplo, cuántos fueron utilizados por Toyota para sus revisiones del GR010 HYBRID LMH en las temporadas 2022 y 2023 o por Peugeot en su reelaboración del 9X8 LMH para 2023 y 2024.