La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

Tras anunciar su deseo de regresar a las carreras de resistencia poco después del final de la temporada 2025, Doriane Pin ha hecho oficial su programa para 2026: la francesa competirá en la European Le Mans Series (ELMS) con el equipo francés Duqueine Team, inscrito en la categoría LMP2.

"Pocket Rocket llega al Duqueine Team. Nos complace anunciar que Doriane Pin, campeona de la F1 Academy en 2025, será nuestra tercera piloto para la temporada 2026 de la European Le Mans Series, en la clase LMP2 PRO/AM. Bienvenida, Doriane, estamos encantados de tenerte con nosotros este año", se pudo leer en el mensaje publicado por el equipo en las redes sociales.

Doriane Pin regresa así a un campeonato que ya conoce. En 2022, disputó las tres últimas pruebas de la ELMS en la categoría LMGTE con Iron Lynx, al volante de un Ferrari 488 GTE Evo, y ganó las 4 Horas de Portimão en su categoría. La corredora del país vecino también destacó en GT al conseguir la victoria en las 24 Horas de Spa 2022, con Iron Dames en la categoría Gold.

En 2026, Pin pilotará un prototipo LMP2, un coche que ya condujo en la temporada 2023 del WEC, con Prema Racing, antes de que la categoría se retirara del Mundial de Resistencia. Además, consiguió un podio en su primera aparición, en Sebring.

Doriane Pin en la F1 Academy. Foto de: Jordan McKean - Motorsport Images

Este programa marca, al menos temporalmente, el final de su aventura a tiempo completo en los monoplazas. Tras un debut muy destacado en resistencia entre 2021 y 2023 -coronado con el trofeo Revelación del Año del WEC en 2023-, Doriane Pin se pasó a los monoplazas, compitiendo en la F1 Academy y la Fórmula Regional Europea en 2024. Tras dos temporadas en el campeonato femenino que acompaña a la Fórmula 1, se proclamó campeona en 2025, frente a Maya Weug, en la última prueba en Las Vegas.

La francesa, sin embargo, seguirá en parte unida a estos coches, ya que se ha incorporado al equipo de reservas de Mercedes en la F1 para la temporada 2026, como piloto de desarrollo. Además, ha indicado que actualmente se está preparando para un test al volante de un F1.

