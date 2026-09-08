Cómo las desgracias de Toyota y BMW en Austin han abierto por completo el WEC 2026

La lucha por el título en el Mundial de Resistencia se ha abierto por completo después de que tres de los coches de cabeza de la general no lograran puntuar en el Lone Star Le Mans.

Así fue la carrera: WEC WEC Austin: Molina y Ferrari ganan tras el drama final de Toyota

Antes de la cita de seis horas en el Circuito de las Américas, el BMW M Hybrid V8 #20 y el Toyota TR010 Hybrid #7 estaban empatados al frente de la clasificación con 75 puntos, con el Ferrari 499P #51 a 18 de ellos en la tercera posición. Toyota parecía estar en una posición ideal para distanciarse de sus rivales por el campeonato en las fases finales de la carrera, con Nyck de Vries manteniendo una cómoda ventaja en el coche #7 que compartía con Mike Conway y Kamui Kobayashi.

Sin embargo, a menos de 15 minutos de la bandera a cuadros, problemas hidráulicos empezaron a afectar a la dirección asistida del Toyota líder, obligando a de Vries a llevar el coche de vuelta a boxes y a retirarse de la carrera. En circunstancias normales, eso habría sido un gran golpe para las aspiraciones al título de la tripulación del #7. Pero sus perseguidores más cercanos, Robin Frijns y Rene Rast, solo pudieron acabar en la duodécima plaza con el BMW #20 que compartían con Sheldon van der Linde.

BMW era considerado por muchos como el favorito al título por su estado de forma reciente, pero sus coches inscritos por el equipo oficial WRT nunca estuvieron realmente en la pelea, en lo que resultó ser su peor fin de semana en el WEC desde la cita final de Bahréin del año pasado.

Ferrari fue el mayor beneficiado de la desgracia de Toyota, pero no fue el coche del equipo mejor situado en el campeonato el que se llevó el premio gordo. En su lugar, el vehículo #50 de Nickas Nielsen, Antonio Fuoco y Miguel Molina logró la victoria después de haber acumulado solo 29 puntos en las rondas previas a Austin.

El principal aspirante de Ferrari, el coche #51 de Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado, solo pudo conseguir la undécima posición después de verse sorprendido por el último coche de seguridad. La tripulación ya había perdido tiempo cuando Giovinazzi apagó accidentalmente el coche en boxes al ceder el volante a Calado.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto de: FIA WEC / DPPI

Increíblemente, el BMW #20 y el Toyota #7 estaban tan por delante de la competencia antes de Austin que aún lideran conjuntamente la clasificación después de la carrera, pero su favoritismo la lucha por el título se ha debilitado considerablemente. Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa están ahora de lleno en la pelea con el Toyota #8, a solo 11 puntos del dúo líder, pese a terminar solo sextos en Texas.

El Ferrari #51 se encuentra ahora en la cuarta posición, a 17 unidades del liderato, tras sumar un punto por lograr la pole position en Austin. En la clasificación de fabricantes, Toyota ha arañado una ventaja de nueve puntos sobre BMW, con Ferrari ahora a 24 en la tercera posición.

Más importante aún, el WEC 2026 ya no parece una lucha a dos bandas entre Toyota y BMW, que se habían repartido las victorias entre ambos en la primera mitad del curso. La primera victoria de Ferrari desde las 24 Horas de Le Mans de 2025 ha servido como un gran impulso para la marca italiana en la recta final de la campaña, al mismo tiempo que también ha demostrado que Toyota y BMW no son invencibles.

Toyota, ya tocada por una pobre actuación en Sao Paulo, tendrá ahora que darle vueltas a la cabeza después de que los problemas de fiabilidad afectaran a ambos coches en Austin. Del mismo modo, BMW se quedará reflexionando sobre su falta de velocidad, después de terminar primero o segundo en las tres carreras previas al COTA.

Se esperaba que la decisión del WEC de eliminar las carreras con puntos extra en Qatar y Bahréin debido a la guerra en Oriente Medio dificultara que los equipos más retrasados en la general recuperaran el terreno perdido. Con las pruebas sustitutas en Barcelona y Monza disputándose con el formato estándar de seis horas, el WEC 2026 otorgará 26 puntos menos de los planeados originalmente,

Pero el coche #7 de Toyota perdió casi exactamente esa cantidad al retirarse cuando lideraba en Austin. Lo que se esperaba que fuera una carrera que consolidara el orden del campeonato ha reiniciado, en cambio, la lucha por el título a falta de tres pruebas.

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