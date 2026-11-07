Crónica de clasificación

WEC Monza

WEC Monza: Antonio Fuoco logra la pole para Ferrari en casa

Antonio Fuoco ha conseguido la pole position para Ferrari en la última cita del Mundial de Resistencia (WEC) 2026, que se disputa este fin de semana en Monza.

Gary Watkins

Editado: 7 nov 2026, 17:29

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Antonio Fuoco consiguió una pole position en casa para Ferrari en la clasificación de la última prueba del Mundial de Resistencia (WEC), que se disputa en Monza.

El italiano marcó el ritmo durante las dos rápidas sesiones de clasificación celebradas el sábado por la tarde al volante del Ferrari 499P Le Mans Hypercar #50 de AF Corse.

Fuoco rebajó su tiempo hasta el 1:33.364 a medida que los registros iban mejorando en unas condiciones frías durante la sesión definitiva de Hyperpole, de diez minutos de duración y reservada a los diez coches más rápidos de la primera clasificación.

Ese registro le permitió superar por apenas una décima a Mathieu Jaminet, que marcó un 1:33.460 con el Genesis GMR-001 Hypercar #19.

"Es muy especial conseguir la pole en Monza y estoy muy contento porque el coche ha sido increíble hoy. Las condiciones eran muy complicadas y los chicos han hecho un trabajo espectacular para poner el coche en pista con una puesta a punto de base fantástica", declaró Fuoco.

Las tres sesiones de entrenamientos libres se disputaron sobre mojado, a excepción de los últimos minutos de los Libres 3 del viernes, por lo que la clasificación supuso la primera oportunidad real para que los participantes del WEC rodaran en condiciones de seco.

Earl Bamber consiguió la tercera posición para el equipo Jota Cadillac, quedándose a otras ocho centésimas del Genesis al volante del Cadillac V-Series.R LMDh #38, con un tiempo de 1:33.541.

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Photo by: FIA WEC / DPPI

Antonio Giovinazzi marcó un 1:33.573 para hacerse con la cuarta posición al volante del Ferrari oficial #51.

Peugeot consiguió el quinto puesto gracias a Théo Pourchaire, que registró un 1:33.617 con el 9X8 LMH #94, justo por delante de Victor Martins, sexto con un 1:33.858 al volante del Alpine A424 #36.

Norman Nato terminó séptimo en la Hyperpole con el Cadillac #12 de Jota, un par de centésimas por delante de Robert Kubica, que compite con el Hypercar privado de Ferrari.

Nick Cassidy, al volante del Peugeot #93, y Sheldon van der Linde, con el BMW M Hybrid V8 LMDh #20 de WRT, completaron las diez primeras posiciones.

Ninguno de los dos Toyota, los únicos coches que todavía mantienen opciones de conquistar el título de pilotos en el último fin de semana del campeonato, consiguió clasificarse para la Hyperpole.

Ryo Hirakawa terminó 15º en la primera sesión de clasificación con el Toyota HYBRID TR010 Le Mans Hypercar #8, líder del campeonato, justo por delante de su compañero Kamui Kobayashi, que fue 16º con el #7.

Aston Martin tampoco consiguió superar el corte. Marco Sorensen terminó 12º con el Valkyrie LMH #009, mientras que Harry Tincknell fue 14º con el #007 en la primera sesión, de 12 minutos de duración.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

Lexus consiguió la pole position en LMGT3 en la última carrera de su RC F GT3, antes de que este veterano modelo sea sustituido por el Toyota GR GT3 la próxima temporada.

Hadrien David se hizo con el mejor tiempo de la clasificación al volante del Lexus #76 de Auto Sport Promotion, al término de una Hyperpole muy disputada en la que los tres primeros coches quedaron separados por apenas seis centésimas.

David marcó un 1:47.523, superando por solo 14 milésimas al líder del campeonato de LMGT3, Jonny Edgar, que registró un 1:47.537 con el Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport.

Ben Tuck terminó inmediatamente por detrás, con un 1:47.595 al volante del Ford Mustang GT3 Evo #77 de Proton Competition.

Eduardo Barrichello acabó cuarto con el Aston Martin Vantage #23 de The Heart of Racing, después de que le anularan una vuelta que le habría dado la pole position por superar los límites de la pista.

Las 6 Horas de Monza comenzarán el domingo a las 11:00, hora local.

Resultados de la clasificación de las 6 Horas de Monza del WEC

Q4

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 7

1'33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+0.096

1'33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 6

+0.177

1'33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 6

+0.209

1'33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 6

+0.253

1'33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 6

+0.494

1'33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 6

+0.536

1'33.900

0.042 222.095 8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 6

+0.558

1'33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 6

+0.720

1'34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 6

+1.051

1'34.415

0.331 220.884 Ver resultados

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