Crónica de carrera

WEC Barcelona

6 Horas de Barcelona del WEC: Toyota lidera con doblete la primera mitad de carrera

Toyota lideraba con un doblete en la primera mitad de carrera de las 6 Horas del WEC, por delante de los Ferrari.

Jose Carlos de Celis

Editado: 18 oct 2026, 13:03

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto de: FIA WEC / DPPI

Barcelona.- Aquí os ofrecemos una crónica de lo sucedido en la primera mitad de carrera de las 6 Horas de Barcelona del WEC 2026. En el ecuador, Toyota lidera con un doblete, pero el #8, que va justo por delante del #7 después de sobre todo un brillante primer stint de Sebastien Buemi, aún no podría coronarse matemáticamente campeón hoy si acaba así, pero que sí permitiría ganar el título a su marca.

1ª Hora de las 6 Horas de Barcelona del WEC: Mucha neutralización en mojado

Sin llover pero sobre pista mojada arrancaron las 6 Horas del WEC, que comenzaron de manera complicada, con tensión y cierto peligro. Mientras Juncadella llevaba al Genesis #19 a la primera posición con un doblete para su marca, un toque de un Cadillac hizo al Alpine #35 tener que irse por la grava. Durante la primera vuelta continuaron los problemas y Dani Juncadella, que salía tercero tras recibir la noticia de su renovación y ya estaba en cabeza, se salió de pista y cayó a última plaza.

Otros LMGT3 también se salieron y apareció ahí el Virtual Safety Car, que más tarde se convirtió en Safety Car. Ya se habían cumplido los 20 primeros minutos cuando se relanzó la carrera, con el Toyota #8 de Buemi en cabeza. Sin embargo, tras pocas vueltas se anunció que ese coche, que se jugaba ganar ya este domingo el mundial, tenía que cumplir 5 segundos de sanción en su siguiente parada por infracción del procedimiento de salida.

Un error de Harry Tincknell con el Aston Martin #007 de nuevo llevó la bandera amarilla a parte de a pista catalana antes de que se instaurara un periodo de Full Course Yellow y luego de Virtual Safety Car. La mayoría aprovechó entonces para entrar en boxes, y nuevamente se convirtió en Safety Car.

El Safety Car se retiró a seis minutos de cumplirse la primera hora, y mientras el Toyota #8 se mantenía delante, el BMW caía muchas posiciones y el Toyota #7 trataba de robarle la segunda plaza al Ferrari #50. Los Peugeot seguían subiendo posiciones, pero se anunció un Drive-Through al #94, que iba undécimo, por infrigir el procedimiento de VSC.

Antes de cumplirse la primera hora, el Toyota #7 ya era segundo, en un doblete de la marca japonesa.

2ª Hora de las 6 Horas de Barcelona del WEC: los Toyota se escapan

También hubo un incidente al inicio de la segunda hora, cuando se desprendió un cartel de la recta principal, que hizo detener la competición con Full Course Yellow para que salieran los comisarios a retirarlo. Entre medias, se anunció penalización de 20 segundos al BMW #20 por incorrecta presión de neumáticos.

Con la carrera ya en bandera verde, el ritmo de los Toyota fue tan alto que ya sacaban casi medio minuto al tercero, el Ferrari #50 de Molina. Más entretenida era la lucha francesa entre Alpine y Peugeot por la séptima plaza, tras los Toyota, los tres Ferrari y un Cadillac. Y después de otro error en el Genesis #19, el #17 recibió una penalización. Con la pista secándose, el Peugeot comenzó a perder ritmo.

Cuando quedaban diez minutos para acabar la segunda hora, el Toyota líder entró y cambió de piloto, antes de que lo hiciera el #7 y el resto de perseguidores, dejando en cabeza al Peugeot #93. Después de lo que parecía un undercut del #7 al #8, el coche que va al frente en el campeonato volvió a tomar el mando de la prueba con la parada del Peugeot y adelantando al coche hermano para mantener el mismo doblete con los dos Ferrari tercero y cuarto.

3ª Hora: carrera estabilizada en seco; cambian los ritmos

Después de las paradas a montar neumáticos de seco, lo único que se mantuvo igual fue el fuerte ritmo de los Toyota, que mantenían el doblete.

Con neumáticos slicks y la pista seca, los Alpine y Cadillac dieron un paso adelante, y de hecho superaron a uno de los Ferrari privados, mientras el #51 había caído más atrás con poco ritmo con los neumáticos medios. Pero Yifei Ye con el Ferrari #83 de AF Corse no dio su brazo a torcer y comenzó a acercarse mucho al Cadillac #12, antes de que los coches ya se acercaran a quedarse sin energía.

Quedaba todavía unos 15 minutos de la tercera hora cuando volvió el turno de paradas, lo que nuevamente puso al Peugeot, que paraba más tarde, al frente. Cuando la marca del león por fin entró, la carrera se estabilizó de cara a las últimas tres horas con Toyota delante de Ferrari y Alpine como principal perseguidor.

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