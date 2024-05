Aston Martin, lista para correr con dos Valkyrie en el WEC 2025

El jefe de resistencia de Aston Martin, Adam Carter, ha explicado que la marca británica se adaptará a la norma propuesta en el Mundial de Resistencia, que obliga a los equipos oficiales de la categoría Hypercar a presentar dos coches, si fuera necesario.

Aston Martin y su equipo asociado, Heart of Racing, anunciaron programas de un solo coche, con su Valkyrie, tanto para el WEC como para IMSA 2025 el pasado mes de octubre, pero desde entonces se ha sabido que el Mundial de Resistencia está planeando obligar a las fábricas a tener dos vehículos en pista para la próxima campaña.

"Apoyamos plenamente lo que está haciendo el WEC a medida que crece el campeonato", dijo Carter. "Estamos comprometidos con el proyecto: revisaremos lo que venga con el reglamento y nos adaptaremos a ello. Todo es especulación en este momento, hasta que la normativa esté clara, y haremos un anuncio a su debido tiempo".

Parece seguro que la norma de los dos coches entrará en vigor el año que viene, aunque sigue estando sujeta a la aprobación del Consejo Mundial del Motor de la FIA. Se espera que Heart of Racing cuente con dos Valkyries en el WEC, aunque Carter no quiso confirmarlo cuando se le preguntó al respecto.

Sin embargo, sí confirmó que el programa de la IMSA con el equipo estadounidense no se verá afectado por ningún requisito reglamentario del WEC. El Valkyrie LMH sigue con el objetivo de debutar en pista antes del final del segundo trimestre de 2024, es decir, de acuerdo con el calendario que se reveló en el lanzamiento del proyecto.

"Será justo a finales del segundo trimestre, todo va según lo previsto, y entonces empezaremos las pruebas en pista en julio", explicó Carter. Los tests iniciales se centrarán en un coche que correrá primero en Europa, antes de que un segundo realice pruebas en Estados Unidos en los circuitos de la IMSA a finales de año.

"Nos centraremos en un coche de pruebas para empezar en Europa, y una vez que superemos un cierto umbral de kilometraje, pondremos un coche en EE.UU. y otro en Europa", detalló. Carter también confirmó que las pruebas con la versión AMR Pro trackday del Valkyrie, a partir de la cual se está desarrollando el nuevo LMH, ya han concluido.

El programa, centrado en los sistemas, el software y la adquisición de datos, incluyó una prueba en Silverstone en enero, y otros dos días en Portimao en abril.

La nueva base de Heart of Racing, en Brackley, ya está en funcionamiento y Carter describió a Multimatic Motorsport, que desarrolló el AMR Pro después de que el Valkyrie LMH original naciera 'condenado' en 2020, como un "proveedor de servicios" para Heart of Racing. "En última instancia será Multimatic quien lo dote de personal, pero será un equipo de Heart of Racing", finalizó.