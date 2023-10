Aston Martin descarta a Alonso y Stroll para su proyecto Hypercar

Casi de forma instantánea, los nombres de Lance Stroll y sobre todo Fernando Alonso fueron vinculados al nuevo proyecto de Aston Martin con un Valkyrie que competirá en la categoría Hypercar del WEC y de Le Mans. Sin embargo, esa posibilidad ya ha sido descartada.

Tanto el conjunto británico como su socio Heart of Racing, tienen la intención de contratar a una alineación a tiempo completo para pilotar el Valkyrie LMH en el WEC y en el IMSA a partir de la temporada 2025 que salga de su actual lista de pilotos de resistencia.

Eso significa que los pilotos elegidos saldrán de las alineaciones de Heart of Racing en el GT Daytona en IMSA y GTE Am en WEC, junto con la lista de seis GT de Aston Martin.

Adam Carter, director de deportes de motor de resistencia de Aston Martin, aseguró que los dos pilotos del equipo de Fórmula 1 ya "tienen trabajos diarios" cuando se le preguntó por la posible participación de Fernando Alonso, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans con Toyota, o también de Lance Stroll, en el programa Valkyrie que fue anunciado el pasado miércoles.

"Tenemos un buen equipo en AMR, como en el grupo del programa GT", dijo.

"Se les utilizará para las pruebas iniciales y si muestran las credenciales adecuadas se les dará la oportunidad de demostrar su valía en la pista".

El director del equipo Heart of Racing, Ian James, reiteró la postura de Carter y señaló que Ferrari y Porsche han promocionado con éxito a sus pilotos del programa GT para que compitan en sus respectivos prototipos LMH y LMDh.

"Hemos visto en los programas de Ferrari y Porsche que han adaptado perfectamente a sus pilotos de GT y que les ha ido muy bien", dijo James a Motorsport.com.

"Intentaremos elegir nuestra alineación inicialmente entre los pilotos actuales de Heart of Racing y AMR, y luego la complementaremos según sea necesario", añadió.

Respecto a la posibilidad de que Alonso, que actualmente tiene contrato con Aston Martin en la F1 hasta finales de 2024, pueda subirse a un Valkyrie una vez termine su carrera en el Gran Circo, James respondió: "No hay ninguna puerta cerrada".

"Pero desde el punto de vista de Heart of Racing no hay ambición de tener un gran nombre; no creo que sea crucial para el éxito del programa", explicó.

La cantera de GT de AMR incluye a los bicampeones de GTE Pro del WEC Nicki Thiim y Marco Sorensen.

Sorensen forma parte de la alineación GTD de Heart of Racing en el IMSA este año al volante de un Aston Martin Vantage GT3, mientras que Thiim disputó las 24H de Daytona 2020 con el equipo.

Tanto Thiim como Sorensen tienen experiencia en prototipos en LMP2 en las últimas temporadas: Thiim pilotó en las Asian Le Mans Series de 2021 y Sorensen en las 24 Horas de Le Mans de 2021.

Ross Gunn también es miembro de la alineación GTD Pro del equipo durante toda la temporada.

Los otros miembros de la alineación de fábrica en la actualidad son Jonny Adam, Charlie Eastwood y Valentin Haase-Clot.

Alex Riberas, habitual de Heart of Racing, es el otro piloto a tiempo completo del equipo en GTD Pro y también compite con su Vantage GTE en el WEC.

En un principio, las pruebas del programa del Valkyrie se centrarán en una variante del AMR Pro track-day Valkyrie, a partir del cual se está desarrollando el LMH, antes de que salga al mercado un coche definitivo.

