WEC 2026: AF Corse renueva el Ferrari 499P campeón de Le Mans en 2025

A solo dos días de la presentación de Ferrari en el MEF de Módena, le ha llegado el turno a AF Corse de mostrar la decoración del 499P que competirá en la temporada 2026 del FIA World Endurance Championship.

Tal y como se había anunciado desde hace tiempo, al volante del #83 con su característica decoración en Giallo Modena volveremos a ver al trío ganador de las 24 Horas de Le Mans 2025: Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson. Este último, además, ha pasado a formar parte de la nómina de pilotos oficiales del Cavallino Rampante junto al piloto chino.

El equipo de Piacenza dirigido por Amato Ferrari mantiene la misma tonalidad amarilla que lo ha distinguido en la parrilla de la clase Hypercar desde su debut, aunque introduce pequeños retoques estilísticos que aportan un aire renovado al prototipo.

Al igual que las unidades oficiales #50 y #51, el #83 incorporará una franja —en este caso en Rosso Ferrari— que rodea el habitáculo. Sin embargo, la gran diferencia es que también aparece otra banda en el morro, justo sobre los faros, ofreciendo así un aspecto completamente inédito. En temporadas anteriores, el coche invertía los colores de sus "hermanas" oficiales, reforzando la identidad racing propia del equipo, tal y como destaca el comunicado oficial.

Además, se suman nuevos patrocinadores, como Natzka y EsaNano, que ocupa un lugar destacado tanto en las dos franjas rojas como a lo largo de todo el alerón trasero.

Como detalle final, luce la bandera arcoíris en la franja parasol del parabrisas, situada sobre el habitáculo, un distintivo conquistado gracias al triunfo en la categoría reservada a equipos privados dentro de la clase Hypercar.