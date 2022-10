Las W Series, en peligro por una traición

Cargar el reproductor de audio

La categoría 100% femenina se ha quedado en una alarmante situación financiera tras el inesperado fracaso de un acuerdo con un inversor estadounidense (no identificado) que había firmado un contrato que habría asegurado su futuro a largo plazo.

Tras lo que la CEO del campeonato Bond Muir calificó de "un lento choque de trenes" al darse cuenta de que el dinero prometido no iba a llegar, ahora está en conversaciones con nuevas partes interesadas para ayudar a las W Series a seguir adelante con la actual temporada.

Si no se llega a un acuerdo en los próximos días, existe el riesgo de que las dos últimas pruebas de las W Series 2022, que se iban a disputar en Austin y México el mes que viene en paralelo con la Fórmula 1, tengan que cancelarse, mientras la categoría se plantea sus opciones de futuro.

En su intervención en el Gran Premio de Singapur, donde las W Series son también una categoría de apoyo a la Fórmula 1, Bond Muir dijo que tenía la esperanza de llegar a un acuerdo a tiempo, pero admitió que no había nada garantizado.

"Estamos hablando con un gran número de personas, por lo que no estoy durmiendo mucho, para conseguir más dinero", dijo. "Estoy más o menos segura de que eso ocurrirá. Espero que las últimas carreras sigan adelante".

Como los coches que tienen que ser enviados pronto a a Norteamérica, Bond Muir admitió que no hay mucho tiempo para que la categoría tome una decisión sobre sus dos últimas carreras, y ha admitido que "tendrá que tomar una decisión esta semana".

Acuerdo colapsado de las W Series con un inversor

Bond Muir dijo que los problemas financieros de las W Series se habían desencadenado porque un potencial inversor había incumplido un contrato firmado.

"El dinero que se había acordado no llegó", explicó. "Por eso se ha vuelto un poco estresante".

Ante la pregunta de si el colapso de ese acuerdo había surgido de la nada, dijo: "Estas cosas tienden a ser un poco como un choque de trenes lento en el sentido de que hay un día en el que se supone que vas a recibir el dinero, y luego no llega".

"Entonces lo persigues durante un tiempo, y luego vas y te sientas frente a ellos y dices: ¿dónde está el dinero?".

Bond Muir dijo que el asunto con ese inversor fallido probablemente acabaría en un proceso legal, pero que el objetivo de momento era encontrar nuevos patrocinadores para asegurar el futuro de las W Series.

Y aunque los titulares negativos que rodean a la categoría no eran lo ideal, dijo que el haber podido saber de la situación que sufrían las W Series había suscitado un nuevo interés por parte de posibles patrocinadores.

"Esa es la parte positiva, que la gente ha salido de la nada", dijo.

"Todo el mundo se dio cuenta, obviamente, de que buscábamos financiación de la forma en que lo hacíamos. Teníamos asesores con sede en Estados Unidos y buscábamos sobre todo en ese país. Así que, sin duda, aunque no sea una experiencia feliz o genial, nos ha ayudado bastante".

Las W Series seguirán luchando

Bond Muir se comprometió a no rendirse, aunque haya tenido que superar muchos obstáculos para poner en marcha las W Series.

"Estuve a punto de rendirme dos veces porque trabajé mucho para intentar recaudar el dinero y no creí que fuera a conseguirlo", añadió.

"Fue mi marido quien me hizo seguir adelante. Así que nunca me he rendido, y no voy a hacerlo ahora. Mira lo que hemos hecho, mira lo que hemos conseguido".

"Tenemos 18 pilotos, siento una enorme responsabilidad hacia ellas e igual responsabilidad hacia este increíble equipo que tenemos".

Y añadió para concluir: "Hablé con las pilotos hace dos días, fue una especie de llanto. Me apoyaron al 100%, todo el mundo estaba muy afectado. Esto significa mucho para todas y he recibido de ellas mensajes de apoyo increíbles".