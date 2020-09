Las W Series femeninas, ¿categoría de apoyo de la F1 en 2021?

La temporada 2020 del campeonato 100% femenino, que se canceló en junio debido a la crisis de COVID-19, iba a disputarse en los grandes premios de F1 de Estados Unidos y México.

Cuando anunciaron la cancelación, se destacó que ambos eventos estarían en el calendario provisional de 2021. Sin embargo, la relación entre la categoría y la F1 parece que aumentará aún más el próximo año.

Hasta ahora, las W Series se han disputado paralelamente al DTM, pero el futuro del campeonato alemán es incierto tras la retirada de Audi, lo que obliga a buscar apoyo en otra parte.

Galería Lista Belén García 1 / 48 Foto de: Mediagé Calentamiento de las pilotos 2 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Coches en Parc Ferme 3 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Miki Koyama 4 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Marta García 5 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Marta García 6 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Marta García 7 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Marta García 8 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Marta García 9 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jessica Hawkins, Vicky Piria y Gosia Rdest 10 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jessica Hawkins, Megan Gilkes y Fabienna Wohlwend 11 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jessica Hawkins y Gosia Rdest 12 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jessica Hawkins 13 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jessica Hawkins 14 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick y Jonathan Palmer 15 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 16 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 17 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 18 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 19 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 20 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 21 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 22 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 23 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jamie Chadwick 24 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jamie Chadwick 25 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jamie Chadwick 26 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jamie Chadwick 27 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Gosia Rdest 28 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans 29 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans 30 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fabienne Wohlwend 31 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Fabienne Wohlwend 32 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Fabienne Wohlwend 33 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Fabienna Wohlwend y Naomi Schiff 34 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fabienna Wohlwend 35 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fabienna Wohlwend 36 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fabienna Wohlwend 37 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esmee Hawkey 38 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esmee Hawkey 39 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esmee Hawkey 40 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esmee Hawkey 41 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esmee Hawkey 42 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Esmee Hawkey 43 / 48 Foto de: Alexander Trienitz Emma Kimilainen 44 / 48 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Emma Kimilainen 45 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images David Coulthard en el escenario en la sesión de firma de autógrafos de los pilotos 46 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images David Coulthard en el escenario en la sesión de firma de autógrafos de los pilotos 47 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images David Coulthard en el escenario en la sesión de firma de autógrafos de los pilotos 48 / 48 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Como reveló Motorsport.com, el plan es separar F2 y F3 en 2021, y solo una de las categorías de apoyo estará junto a la Fórmula 1.

Por si te lo perdiste: La F2 y la F3 planean un cambio de formato drástico en 2021

Eso dejaría un hueco a otra categoría. Actualmente, entre la F2 y la F3 disputan ocho sesiones en pista entre entrenamientos libres, clasificación y carreras, que podrían pasar a ser solo cinco en 2021, asumiendo que la única categoría de las dos pase a tener tres carreras en lugar de dos.

Los tres 'libres' podrían usarse para entrenamientos libres, clasificación y una carrera de la competición femenina W Series.

Una relación más cercana entre los dos campeonatos tendría mucho sentido para Liberty Media, ya que reflejaría el impulso a la diversidad que pretende, y posiblemente ayudará a acelerar la llegada de una piloto a la F1. También sería un gran impulso para los patrocinadores de las W Series como ROKiT.

En julio, la directora ejecutiva de las W Serie, Catherine Bond Muir, sugirió que el campeonato ya estaba buscando alternativas al DTM.

"El mensaje que me gustaría dar es que si el DTM se disputa, nos encantaría continuar con la asociación, pero si no es así, entonces tenemos otros planes", dijo a Motorsport.com. "Estamos considerando todo en este momento, no solo una opción".

Tras cancelarse las W Series 2020 en junio, el jefe de la F1, Ross Brawn, destacó su apoyo a la categoría.

"Las W Series han tenido un impacto increíble en el mundo del automovilismo y estábamos emocionados de que se unieran a nuestro calendario este año", dijo en ese momento.

"Es una gran decepción para todos nosotros que, debido a las dificultades presentadas por la COVID-19, no se vayan a celebrar los eventos, pero estamos ansiosos por tener carreras emocionantes en 2021 cuando regresen las W Series".

Información adicional de Anna Duxbury