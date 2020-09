La CEO de la W Series: "Veremos a una mujer pronto en la F1"

No fue una decisión fácil, pero muchas categorías que han reiniciado sus actividades porque sentían que debían hacerlo han perdido mucho dinero. Ante esta situación, la directora ejecutiva de W Series, Catherine Bond Muir, sintió que con un campeonato naciente como el que ella dirige no podían tomar ese riesgo.

Ahora, en la más reciente de nuestra serie de entrevistas #ThinkingForward con los líderes del deporte, Bond Muir explica por qué la W Series se reconstruirá de una mejor forma tras la pandemia, y por qué su corazón le dice que próximamente veremos a una mujer compitiendo en la Fórmula 1.

Mucha gente expresó sus dudas cuando la W Series arrancó, pero lograron ponerse en el mapa en el primer año. ¿Podría resumirnos lo que cree que se ha logrado hasta ahora con este campeonato y cómo han cambiado las percepciones?

En nuestra primera carrera del año pasado fue un gran logro tener 20 mujeres en la parrilla, lo cual fue extraordinario. Nadie había visto antes algo parecido en los monoplazas y esto fue recibido con gratitud porque la gente sintió que ya era hora de que hubiera más mujeres en el automovilismo. Desde entonces, hemos ayudado a elevar el perfil de las mujeres dentro del deporte motor porque es un tema del que la gente está hablando y creo que hemos contribuido a ello, pero aún hay mucho más trabajo por hacer. Lo que queremos es lograr que más mujeres alcancen los niveles más altos del motor.

Obviamente, la decisión de cancelar la temporada 2020 fue difícil, pero no está sola en este tema: Wimbledon lo hizo y muchos otros eventos siguieron ese camino. Otras categorías del deporte motor siguieron adelante con un plan más compacto, pero algunas de ellas están perdiendo dinero. ¿Por qué cancelar fue lo correcto para ustedes?

El simple hecho logístico de trasladar a las pilotos de 15 países diferentes por Europa y mantenerlas ahí por un largo periodo ya era algo imposible de hacer, y probablemente injusto para las que no pudieran llegar aquí. ¿Cómo podíamos tener una W Series que dijera que está “abierta para todas” y tener 10 o 12 pilotos, pero algunas, simplemente por problemas de dónde vienen, no pudieran competir? Nosotros estamos configurados de una manera fundamentalmente diferente a todas las categorías del deporte motor; somos una serie gratuita y pagamos todos los gastos de las participantes y queremos ser global. Creo que limitarnos a quizás uno o dos países europeos simplemente no va acorde con lo que estamos tratando de hacer y esperamos con ansias el próximo año. Por ahora, no puedo deciros dónde vamos a correr aparte de Austin y México, porque aún no tenemos nada acordado. Queremos que el próximo año sea más grande y mejor. Pienso que éramos demasiado jóvenes como deporte para entrar en una dinámica que creo hubiera sido muy buena, porque entonces por esa decisión nos recordarían.

Al igual que la Fórmula E, la W Series es un campeonato que tiene una misión, un sentido incorporado. Este año hemos visto muchos mensajes en relación a la búsqueda de la justicia social y la diversidad en el deporte, quienes han tenido que transformarse para orientarse a un propósito. ¿Cómo cree que eso ha ayudado a la W Series?

Creo que comercialmente, por las conversaciones que estamos teniendo. Estamos impulsados por una misión y no estamos haciendo trivialidades al respecto. Estamos allí para promover a las mujeres en un deporte que históricamente no ha tenido una gran proporción de participantes femeninas. Nosotros ofrecemos autenticidad a las marcas porque no nos vamos a poner camisetas para promover una causa. Somos lo que decimos ser.

¿Y qué piensa de que la noción de propósito esté en el corazón del deporte, incluso cuando se desvíe a la esfera política?

Tomemos el movimiento Black Lives Matter como ejemplo. Pienso que es fantástico que los pilotos hayan tomado la postura que mostraron, que Lewis Hamilton usara su plataforma para el bien, pero me interesaba más ver cómo Mercedes apoyaba la posición de su piloto posición diciendo "no es una cuestión de política, es una cuestión de derechos humanos". En un diagrama de lo que es la política y los derechos humanos, en donde existe un gran punto de convergencia, al ver la forma en que Mercedes apoya a Lewis nos hace ver que no solo es el piloto diciendo que el equipo lo apoya, porque lo que está sucediendo es que los deportistas están utilizando su plataforma para promover una causa justa y equitativa, pero poco a poco los patrocinadores, las empresas y los propios organismos deportivos se están poniendo al día.

Uno de los aspectos positivos para el deporte durante este periodo de pandemia ha sido el auge de los Esports. Positivo en muchos niveles, pero para mí uno de los más importantes es la accesibilidad, ya que ha permitido atraer nuevas personas al deporte, que no necesariamente lo habrían encontrado por otro camino. ¿Cuál ha sido su experiencia con los Esports y cómo esto les ha abierto a nuevas audiencias?

Prácticamente nos hemos abierto a un nuevo público. Queremos que sea una puerta de entrada al deporte motor y a nuestra serie. Uno de los grandes problemas del deporte motor es el gasto que conlleva, y los Esports son una puerta que es relativamente barata y por lo tanto, potencialmente se abre a absolutamente todo el mundo porque no hay un límite de gasto. El truco está en trasladar a todas esas personas que están interesadas en los Esports y convertirlos en fans de la W Series, la Fórmula 1 o la Fórmula E.

Ustedes financian los viajes de sus participantes, lo cual es muy inusual en este deporte, así que no se depende de pilotos que tengan padres ricos o patrocinadores detrás de ellas, como es el caso de la ruta tradicional en los monoplazas. Quisiera conocer qué efecto ha tenido esto en el tipo de gente que están atrayendo...

En la W Series tenemos a alguien como Alice Powell, que fue la primera mujer en conseguir puntos en la GP3, pero que después se quedó sin dinero y sin poder conducir, por lo que no compitió durante cinco años hasta que llegamos y estamos orgullosos de traerla de nuevo al deporte. Esto indica que cuando las jóvenes pilotos piensan que el deporte motor es una opción para ellas miran a la W Series, y pueden ver que no necesitan a un padre o madre que gane la lotería para competir. Con suerte seguiremos derribando esta clase de puertas.

Nosotros, como marca, tenemos que involucrarnos más con las bases. Tenemos que ser capaces de apoyar a pilotos a un nivel más joven, pero aún no tenemos una conclusión de cómo lo vamos a hacer. Es algo en lo que tenemos que trabajar porque lo que no queremos es dejar que una mujer talentosa caiga en esas redes porque no puede conseguir el dinero para entrar siquiera a la Fórmula 4.

Me preguntan todo el tiempo "¿cuándo tendremos una mujer corriendo en la F1? Usted es la experta, ¿cuán lejos cree que estamos ahora de eso?

Siempre me he negado a responder a esa pregunta.

...¡hasta hoy!

Podría suceder de dos maneras: que una piloto rápida consiga suficiente apoyo y patrocinio para abrirse camino a través de la FIA Fórmula 3 o Fórmula 2. El otro, que es lo más probable que suceda, es que algunas de las niñas de 10 a 13 que corren mucho obtengan miles de horas de experiencia al volante para que conduzcan tanto como los niños de esa misma edad.

Como la gente desea tanto que una mujer regrese a la Fórmula 1, es posible que esa piloto reciba un fuerte apoyo comercial a una temprana edad, por lo que es de esperar que llegue a la W Series, para que al final compita en la Fórmula 3 y la Fórmula 2. No puedo decir un tiempo exacto, ¿tal vez 10 años? Emocionalmente va a suceder más rápido que eso porque creo que alguien dará el apoyo para que una mujer llegue allí, pero desde un punto de vista práctico, creo que sería en un plazo de 10 años.

Mirando el panorama actual, hablando los jefes de las diferentes categorías y los equipos de carreras, está claro que el tema de los patrocinios para 2021 será muy difícil bajo el actual entorno. ¿Confía en que su patrocinadores sigan adelante con esto?

Tengo la confianza en mi cartera de patrocinadores porque tenemos una gran plataforma debido a la diversidad, además de que hemos sido transmitidos en todo el mundo con grandes cifras de audiencia, pero nosotras no dependemos del patrocinio para competir. Necesitamos, a su debido tiempo, mantenernos en pie como un negocio rentable porque obviamente nuestros accionistas quieren ver un retorno de su inversión. Pero si yo dependiera únicamente del patrocinio, sin duda estaría nerviosa por el entorno macro y microeconómico por el que pasará el mundo el próximo año. Pero el año próximo estaremos compitiendo, incluso si no conseguimos otro patrocinador.

Finalmente, Catherine, mirando mucho más ampliamente, me gustaría conocer su opinión sobre el impacto que este año tendrán en el camino que ya estábamos viendo hacia la movilidad eléctrica y la descarbonización de las carreras. ¿Cómo la W Series abordará esto en el futuro?

En el fondo, soy una purista del automovilismo. Me encantaron los coches de Fórmula 1 previos a la era híbrida, porque me encanta el sonido de los motores. Creo que desde una visión empresarial tenemos que ser neutros en cuanto a nuestras emisiones de carbono. Hay muchas nuevas tecnologías que se pondrán en marcha en los próximos años que la eficiencia de los motores es tal que no tenemos que hacer que todas las competencias se vuelvan eléctricas, pero creo que en el futuro la W Series no querrá tener un motor de gasolina y pienso que avanzaremos hacia los híbridos. Creo que las carreras eléctricas serían fantásticas. Pero me gusta el sonido. Me gusta que mi corazón lata cuando estoy corriendo.