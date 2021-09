Mouton: "Las W Series son limitadas y discriminatorias"

Michèle Mouton ha sido un referente para las mujeres en el mundo del motor, después de batirse de tú a tú contra pilotos masculinos en la década de los años 80 en el Mundial de Rallies. De hecho, la francesa logró cuatro victorias, nueve podios y fue subcampeona del WRC en 1982 con el famoso Audi Quattro.

Además, ganó en su categoría las 24 horas de Le Mans 1975 y el ascenso a Pikes Peak una década después.

Desde 2009 es la presidenta de la Comisión de la FIA para la Mujer en el Motorsport, y entre sus múltiples responsabilidades está la de promover la presencia de mujeres en los diferentes peldaños de la pirámide del automovilismo deportivo.

Uno de ellos es desde 2019 las W Series, una competición con monoplazas F3 pensada únicamente para mujeres y que les sale gratis a las seleccionadas (después de pasar por múltiples pruebas físicas, psíquicas y de conducción).

Estos días, el periódico francés Le Figaro preguntó a Mouton qué pensaba de las W Series, dado que las pilotos no se enfrentan a sus iguales masculinos en dicho campeonato.

"Todas las iniciativas que contribuyen a la promoción de las mujeres en el automovilismo son positivas. Las W Series no solo ofrecen un impulso, sino también una importante visibilidad. Es una oportunidad que algunas jóvenes pilotos han aprovechado. Pero el automovilismo es uno de los pocos deportes (junto con la equitación y la vela) en los que pueden competir hombres y mujeres sin distinción. Es una particularidad de la que debemos estar orgullosos", comentó la ex piloto de rallies.

"No hay barreras para el progreso de las mujeres en nuestro deporte, así que no hay razón para limitarnos dejándolas solas. Tenemos que ser más ambiciosos. El objetivo no es ser la mejor mujer, sino la mejor piloto, lo que significa competir contra los hombres".

"Si las W Series pueden ser vistas como un canal de detección/selección para atraer a más mujeres jóvenes al automovilismo y permitirles subir a las categorías mixtas superiores para continuar su progresión, como hace nuestro programa de karting Girls on Track, ¡entonces estoy a favor! Si no es así, este campeonato seguirá siendo, en mi opinión, limitado y discriminatorio, con mujeres que solo pueden competir entre sí".

"Los mejores pilotos que ya están en equipos profesionales, por supuesto, no quieren correr en las W Series, lo que también explica su nivel limitado, ya que las mejores no participan".

Esto provocó alguna reacción en redes sociales de alguna de las actuales competidoras de la categoría 100% femenina. Así, Alice Powell, candidata al título de la segunda temporada de la serie dijo: "Creo que ella debería revisar sus datos. Estar pilotando crea oportunidades. Algunas de esas pilotos, que son profesionales, querían hacer las W Series, pero no pudieron porque les coincidían con otros eventos".

Cuando a Mouton se le insistió si creía que el campeonato femenino ayudaría a atraer a las pilotos a los equipos de F1, con los que comparten fin de semana en varios Grandes Premios este 2021, la francesa volvió a la carga.

"Ser un campeonato de apoyo en ciertos fines de semana de Fórmula 1 permitirá que las pilotos sean observadas. Pero los equipos de F1 se fijan primero en el rendimiento y solo hay que seguir los tiempos para ver el nivel de este campeonato. Personalmente, creo que mientras no se enfrenten a los chicos de su generación, será difícil que lleguen a la F1, donde ya no se trata de ser una de las mejores mujeres, sino una de las mejores pilotos del mundo, y para eso el camino es todavía largo. Por ello, animo a las mejores de este campeonato a perfeccionar su formación en la F4 o la F3 y a desafiar a los hombres en nuestra "pirámide de monoplazas", que es mixta", deslizó.

Y cuando se le cuestiona por cuál cree que es la clave para lograr que las pilotos puedan llegar a competir contra sus homólogos chicos en las mejores categorías, Mouton asegura que hay que ampliar las bases.

"Muchas chicas con talento y, a menudo, rápidas, acaban abandonando porque no ven ningún futuro en el deporte y carecen de modelos y apoyo. En este contexto, no es de extrañar que sean tan pocas las que han llegado a los niveles superiores. Si queremos que las chicas tengan éxito en la F1, debemos ampliar la base de la pirámide, que actualmente es demasiado pequeña en comparación con los chicos, que ya son muy pocos para llegar a la cima de la F1", apunta.

"Esta es la única manera de resolver el problema. Por eso, desde hace varios años, desarrollamos iniciativas (FIA Girls on Track) destinadas a ampliar esta base, dando a conocer a las jóvenes las distintas profesiones del deporte del motor. Les damos esperanza, y eso es muy importante".

Mouton deja claro además que, si ella ahora estuviera en edad de competir, no habría participado en las W Series, como no lo hizo en su momento en ninguna categoría que fuera solo femenina. "Para mí, competir es medirse con los mejores, y en el automovilismo son hombres. Así que me gustaba competir con ellos, no para ganarles, sino para alcanzar su nivel. Eso era bastante difícil. Ya en mi época, rechacé cualquier Copa de Damas, ¡ya que era prácticamente la única! Además, las carreras en circuito no me atraían y nunca pensé en la F1. Estoy hecha para la improvisación, los rallies y el descubrimiento de países hermosos", añadió.