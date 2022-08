Hamilton cree que queda "mucho por hacer" en las W Series

Cargar el reproductor de audio

Las W Series fueron una de las categorías soporte de la Fórmula 1 durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, y Lewis Hamilton aprovechó para visitar su paddock y charlar con algunas de las mujeres que compiten en la que es su tercera temporada de existencia.

El británico consideró que había que hacer más para intentar ayudar a las pilotos de las W Series a encontrar oportunidades para ascender de categoría tras triunfar en esta.

"He estado siguiendo las W Series durante todo el año y estos últimos también, y quería intentar ir allí y ver a las jóvenes e inspiradoras mujeres", explicó Hamilton cuando se le preguntó sobre su visita durante el fin de semana de la carrera de Hungría, que documentó en sus redes sociales.

"He estado viendo sus pruebas entre sesiones, e incluso hoy he visto su carrera [en Hungría], así que tenía muchas ganas de acercarme", dijo el inglés. "Para ellas, creo que es estupendo que tengamos las W Series, pero nosotros, como deporte, tenemos que hacer mucho más por las chicas jóvenes que se inician, y por estas mujeres, si no hay una progresión desde allí, desde las W Series".

"Han pasado tres años, así que tenemos que trabajar de verdad para intentar crear algo. Cuando ganas esto, ¿subes a la GP2 [F2] o a lo que sea? Definitivamente podemos hacer mucho más para apoyar a estas chicas", explicó Hamilton.

Todo apunta a que Jamie Chadwick será la que se alce con el título por tercera vez consecutiva en 2022, tras haber ganado cinco de las seis carreras de la temporada y tener una ventaja de 75 puntos a falta de tan solo cuatro fines de semana de competición.

Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Chadwick ha tenido dificultades para encontrar oportunidades fuera de las W Series, lo que le llevó a permanecer en la categoría más tiempo del que esperaba en un principio.

Aunque las W Series cuentan con una bolsa de premios a repartir para todas las pilotos que compiten, la británica confesó a finales del año pasado que "no lleva tan lejos" cuando intentas asegurarte un asiento competitivo en campeonatos como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, las antesalas más claras de la F1.

La joven de 24 años finalmente decidió regresar a las W Series en 2022, ocupando una de las plazas del recién creado Jenner Racing.

Chadwick y su compañera de categoría, Abbi Pulling, están entre los 10 últimos pilotos que optan al premio Aston Martin Autosport BRDC de este año, que tiene como objetivo encontrar y apoyar a los mejores pilotos británicos junior.