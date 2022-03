¿Cómo de talentosa es la prodigio de la W Series Juju Noda?

Cargar el reproductor de audio

Juju Noda, hija de Hideki Noda, quien participó en tres carreras de Fórmula 1 y fue piloto de IndyCar, ha estado en el camino del estrellato desde muy joven.



Empezó a correr en karts a los cuatro años, y probó un coche de F4 por primera vez cuando solo tenía nueve años. A los 11, ganó una carrera con un monoplaza de Fórmula 3, en la Formula Under-17 Challenge Cup que organiza de forma exclusiva el Circuito Internacional de Okayama.

Durante este proceso, Noda nunca dejó de ser noticia y se ganó la reputación de "niña prodigio", e incluso algunos observadores sugirieron que podría convertirse en la primera mujer piloto en conseguir un asiento en la F1, desde Giovanna Amati, que lo hizo hace tres décadas.

Sin embargo, a pesar de una formación inicial en el automovilismo que incluso algunos de los actuales pilotos de F1 podrían envidiar, las dos temporadas que ha disputado en el campeonato danés de F4 no han estado exactamente a la altura de lo que parecía prometer su trayectoria, lo que ha creado más preguntas que respuestas a la hora de evaluar su potencial.



Teniendo esto en cuenta, la temporada de debut de Noda en las W Series es una de las más importantes para el impulso de su carrera. Ganar el título contra rivales mucho más experimentadas puede que sea pedirle demasiado, pero tendrá que mostrar suficientes destellos de ritmo, como ya hizo en Dinamarca, para silenciar a los escépticos.



En 2020, Noda y su padre optaron por inscribirla en la F4 danesa, en la que la edad mínima exigida para los pilotos es de 14 años, para que así ella pudiera probar por primera vez lo que significa competir en el extranjero. Sin embargo, en vez de correr con uno de los equipos locales, el elegido fue el equipo Noda Racing, propiedad de la familia. El propio Hideki supervisó toda la operación de una estructura formada por ingenieros y mecánicos japoneses.

Noda consiguió la pole position en las tres pruebas de la temporada afectada por el COVID-19, pero sus resultados en las carreras fueron algo más irregulares.



Después de ganar la primera carrera, solo pudo subir al podio en dos ocasiones de las ocho restantes. Esto la dejó en la sexta posición de la clasificación, a lo que se sumó el hecho de que fue descalificada de la tercera posición de la segunda carrera de la temporada por "utilizar neumáticos no homologados". Esta infracción de la normativa también la relegó al fondo de la parrilla para la siguiente carrera.



"Fui capaz de marcar los mejores tiempos en todas las carreras, lo que me dio mucha confianza", reflexionó Noda en una entrevista a finales de 2020 con la edición japonesa de Motorsport.com. "Sin embargo, también hubo carreras en las que no pude ganar, a pesar de ser rápida, y me di cuenta de que ser rápida, por sí solo, no es suficiente para ganar".

"Experimenté muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y fue una temporada en la que crecí mentalmente. Hubo momentos en los que me topé con obstáculos que no habrían existido si estuviera en Japón, pero estoy segura de que los habría experimentado con el tiempo, así que me alegro de haberme enfrentado a ellos antes".

Esos obstáculos que menciona Noda parecen ser una referencia encubierta a las numerosas disputas con los organizadores de la serie, e incluso con los equipos y pilotos rivales, muchos de los cuales, sin duda, no estarían encantados de verse superados por una niña de 14 años que conduce para un equipo 'extranjero'.



De hecho, en una columna para Autocar Japan, Noda afirmó que se vio involucrada en una serie de incidentes "poco razonables" en la pista, algo que achacó a ser la única piloto no danesa de la parrilla, así como a su género.



El plan era que Noda disputara la F4 estadounidense en 2021, y de hecho acudió a la primera ronda en Road Atlanta con el equipo Jay Howard Driver Development.

Pero después de marcar el mejor tiempo en los entrenamientos, Noda se retiró de la clasificación y se anunció repentinamente que no participaría más en el fin de semana. Unas semanas más tarde, se anunció que la piloto japonesa disputaría una segunda temporada en Dinamarca con el equipo familiar.

Nunca se dio una explicación oficial de la ruptura entre Noda y JHDD, pero una fuente de Motorsport.com fue testigo de una "pelea a gritos" entre Hideki Noda y Howard, que probablemente fue el resultado de un desacuerdo sobre los cambios que el personal japonés de Juju quería hacer en el coche.

La segunda temporada de Noda en Dinamarca fue más dura que la primera. Sus mejores resultados fueron cuatro segundos puestos, aunque perdió una victoria en Padborg Park tras un choque con Emerson Fittipaldi Jr., por el que fue considerada culpable. El hecho de que fuera descalificada por completo y no solo penalizada pareció ser una prueba más de los roces de la escuadra japonesa tanto con los organizadores como con los equipos rivales.



El resultado final fue la séptima posición en la clasificación y la incertidumbre sobre el próximo paso de Noda, después de lo que solo puede describirse como un año lleno de problemas.



Algunos sesiones durante la pretemporada con monoplazas de Fórmula 3 hicieron que se especulara con la posibilidad de un ambicioso salto hacia delante. Sin embargo, la respuesta real llegó finalmente cuando Noda hizo una aparición en un test de pretemporada de las W Series en Barcelona, precursor del anuncio de la semana pasada de su inclusión en la alineación de pilotos del campeonato femenino de 2022.



Noda también ha pasado algún tiempo en el simulador durante el invierno, bajo la tutela del campeón de la Fórmula Nippon 2010 y actual piloto de SUPER GT, Joao Paulo de Oliveira. Motorsport.com ha hablado con el brasileño para conocer su opinión sobre el verdadero potencial de Juju.

"No cabe duda de que tiene talento", dijo de Oliveira. "Pero suelo decir que el talento no lo es todo. Tendrá que enfrentarse a muchas cosas: vivir fuera de Japón, hablar un idioma diferente y estar en un lugar donde se enfrentará a muchas adversidades. Eso demostrará lo bien que puede enfrentarse a todo. Se trata sobre todo de eso [de si tendrá éxito]".



"Es difícil decir lo buena que es, sus resultados hasta ahora han sido poco concluyentes. En las W Series se enfrentará a algunas chicas que tienen mucha más experiencia que ella, lo que es difícil. Pero todos los pilotos tienen que enfrentarse a eso en algún momento de su carrera".



Merece la pena insistir en este último punto: Noda no solo será la piloto más joven de la parrilla, sino que estará entre las menos experimentadas. Tendrá que aprenderse la mayoría de los circuitos desde cero, mientras lucha contra rivales que, en algunos casos, ya han completado dos años en el campeonato.

El hecho de que las W Series compartan cartel con la F1 también significa que hay muy poco tiempo de entrenamientos, uno de los pocos momentos que ella podría aprovechar para intentar recortar la diferencia de experiencia.

Quizás lo más difícil de todo sea que, por primera vez en su carrera, Noda estará en el ojo del huracán, y cada uno de sus movimientos en la pista será analizado por la mirada de la comunidad de la F1. Y aunque, sin duda alguna, su padre estará presente para brindarle el apoyo que tanto necesita, tendrá que acostumbrarse a trabajar con el equipo proporcionado por la serie, y no con su propia gente.



La buena noticia para la japonesa es que ha sido nombrada como piloto de la Academia de las W Series, garantizándole así un asiento en la categoría durante dos temporadas, le quitará parte de la presión inmediata de tener que rendir, y le proporciona el lujo de poder tratarlo como un proyecto a dos años.

En resumen, sería erróneo esperar que Noda se haga con el campeonato este año. Sus objetivos deberían ser aumentar su confianza y progresar durante el año, y con suerte mostrar algunos de los destellos de velocidad que le permitieron acaparar los titulares en su infancia. Pero, sin duda, si se adapta bien a los retos que se encuentre por el camino, le espera un futuro brillante.

"Todavía es muy joven y tiene todo su futuro por delante", añadió de Oliveira. "Será muy emocionante llegar a las W Series. Puede empezar a demostrar su valía allí y abrir una nueva ventana de oportunidades para su carrera y su futuro. Sé que tiene talento y veo su determinación. Haré todo lo que pueda para ayudarla".