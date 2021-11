Las futuras campeonas de la W Series podrían acabar en la F3

Michele Mouton, quien lidera la Comisión de Mujeres en el Deporte de Motor de la FIA, cree que sería "fantástico" que la ganadora de la W Series tenga asegurado un asiento en la Fórmula 3, y reconoció que eso "es exactamente lo que les hemos propuesto".

Mouton dice que no tiene "nada en contra de la W Series porque es una categoría de promoción para mujeres en el automovilismo, pero no estoy de acuerdo con el objetivo de unir a todas las mujeres jóvenes, porque la única forma de crecer es pelear con los mejores pilotos".

Tras eso, también reconoció que en su formato actual, sería "demasiado precipitado" que las piloto se asegurasen un asiento en la Fórmula 1.

"Cuando estás en la previa de una carrera de F1, en lo que yo llamo un desfile, es agradable ver a las mujeres pilotando, pero si miras lo que son capaces de hacer, aún no es suficiente", dijo Mouton.

"Tienes que correr con los mejores para ver a dónde puedes llegar. El formato de ahora es divertido porque no tienen nada que pagar, se les ve y se promocionan, es bueno, es un buen espectáculo".

Por otra parte, ella también cree que si tuvieran una mayor integración en las categorías que actúan como antesala de la Fórmula 1, convencería más sobre el propósito que tiene la W Series.

"Si esto es una categoría única, no ayuda, pero si esto se convierte en una plataforma como lo que hacemos con Rising Stars, en la que una vez que ganas asciendes, entonces sería fantástico", dijo. "Si no tienen que pagar y pilotan gratis en los mismos fines de semana que la F1 y además la ganadora sabe que llegará a la F3, me uniré a ellos. Mi posición es bastante clara al respecto".

"Ya hemos tenido conversaciones con ellos, para que la ganadora vaya a alguna parte".

Hablando antes de que saliese a la luz un documental sobre su vida, que se emitió en Sky el 30 de noviembre, Mouton afirmó que había habido "mucho" progreso en cuanto a la representación femenina en el automovilismo durante los últimos 10 años.

"Creo que hoy hay mucho más esfuerzo por la igualdad y es algo que se puede ver y sentir en todas partes, no solo en la competencia, sino también en la industria", añadió.

"Queremos más mujeres en el automovilismo y en todas partes. Esto es lo más importante que buscamos en el apoyo que recibimos de los equipos profesionales y es algo en lo que he estado trabajando en los últimos 10 años, es algo serio y es una gran oportunidad".

"Es la única forma de ascender para una mujer, cuando tienes unas buenas condiciones y solo tienes que pensar en pilotar. Espero que no echen a perder esta oportunidad y que el progreso en este sentido pueda seguir creciendo. El WEC es increíble para nosotros, tenemos a seis mujeres jóvenes compitiendo, y espero que eso siga así".