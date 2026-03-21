Vídeo: ¡La brutal batalla rueda a rueda de Verstappen en Nürburgring!

El nombre de Christopher Haase es desde hace tiempo conocido entre los expertos del automovilismo, pero tras esta tarde de sábado, medio mundo conoce ya al piloto de Kulmbach. El veterano de Audi logró la hazaña de plantarle cara al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, en un duelo directo en la Nordschleife e incluso distanciarlo por momentos. Solo justo antes del primer relevo de pilotos pudo el neerlandés devolver el golpe.

Haase, al volante del Audi #16 de Scherer-Phx (Haase/Hantke), mantuvo tras la salida del 58º ADAC Barbarossapreis el contacto directo con el Mercedes #3 de Winward (Verstappen/Juncadella/Gounon), pilotado por el poleman Verstappen. Ambos profesionales se escaparon del resto del grupo.

Al final de la primera vuelta llegó la clásica maniobra de la Nordschleife: Haase se pegó al Mercedes-AMG GT3 en la recta de Döttinger Höhe aprovechando el rebufo, se abrió y adelantó. Era la primera vez que Verstappen era derrotado en un duelo directo rueda a rueda en la Nordschleife.

Después, Verstappen permaneció durante varias vueltas pegado, parachoques con parachoques, a la zaga del Audi R8 LMS GT3 Evo II. El momento más crítico llegó en la tercera vuelta, en la zona de Kesselchen, cuando Haase tuvo que frenar en un punto poco habitual debido a un accidente delante de él; Verstappen evitó la colisión por muy poco.

"Simplemente a fondo"

El Audi tenía algo más de velocidad punta que el Mercedes-AMG, por lo que a Verstappen le costaba encontrar la manera de devolver el adelantamiento. Tras varias vueltas de lucha, justo antes del cambio de piloto llegó un nuevo momento decisivo.

Esta vez rodaron lado a lado por la zona más rápida de la Nordschleife, el rápido giro a izquierdas de Antoniusbuche y la posterior bajada hacia Tiergarten. Fue ahí donde Haase levantó el pie para evitar un accidente. Verstappen llevó el Mercedes-AMG GT3 como líder hasta el box de Winward.

"Ha sido realmente muy, muy divertido. Creo que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en una carrera", comentó Haase tras el duelo. "Sinceramente, ya no me quedaba nada. Había zonas donde Max era un poco más rápido, en otras yo lo era. Ha sido simplemente un espectáculo de carreras."

Preguntado por cómo se siente luchar "puerta con puerta" contra un cuatro veces campeón de F1 en el circuito más exigente del mundo, el piloto de Audi respondió con su habitual combatividad: "Apretar los dientes, darlo todo, disfrutar del automovilismo y acelerar: simplemente ir a fondo."

Según el propio Haase, poder seguir el ritmo de Verstappen también se debió a la meticulosa preparación del equipo Scherer Sport PHX (antes Phoenix Racing): "Ayer seguimos trabajando en el setup fino para adaptarnos a las condiciones de la pista. El equipo ha hecho hasta ahora un trabajo increíble."

Incluso la competencia en el pit lane se quitó el sombrero. Raffaele Marciello, que compite para Rowe-BMW, resumió el stint de forma breve: "Hoy Haase está realmente ‘on fire’."

Aunque el Audi pudo incomodar al Mercedes-AMG durante varias vueltas, el equilibrio de fuerzas cambia ahora con el segundo piloto. Mientras Winward cuenta con dos experimentados pilotos oficiales de AMG como Jules Gounon y Dani Juncadella, Nico Hantke en el Audi de Scherer es todavía un novato en la categoría GT3 en la Nordschleife. Está disputando apenas su segunda carrera en la clase SP9 y la primera con Audi.

Por ello, a mitad de carrera la situación pinta bien para Verstappen Racing y el equipo Winward.