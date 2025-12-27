Verstappen explica qué le engancha de las carreras GT lejos de la F1

Además de la Fórmula 1, Max Verstappen ha realizado en 2025 varias incursiones en el Nordschleife. El piloto de Red Bull probó inicialmente bajo el seudónimo Franz Hermann en un Ferrari GT3, antes de disputar su primera participación en la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Lo hizo al volante de un Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport, ya que todos los pilotos que quieren competir en el Nordschleife con coches más rápidos deben demostrar primero que pueden mantenerse fuera de problemas en un vehículo más lento.

Como Verstappen era considerado rookie durante esa carrera, el Porsche GT4 recibió además lastre adicional, tal y como establecen las normas. Esto dejó imágenes llamativas en la salida de la carrera de cuatro horas: el Porsche azul de Verstappen cayó con fuerza por falta de velocidad, lo que provocó en ocasiones situaciones peligrosas.

"Eso es un poco una caja de jabón", recuerda Verstappen en declaraciones a Viaplay sobre la obtención de su licencia para poder correr también en GT3. "Son las reglas. Hay que cumplirlas y me parece bien", explica Verstappen, quien sí expresó sus preocupaciones a la organización. "Por ejemplo, esa salida, en la que estaba tan adelante: eso es realmente peligrosísimo entre esos coches", juzga. "Por supuesto, no se clasifica de forma normal, porque estaba mojado. Que te recorten un poco, vale, pero ¿por qué tiene que pesar ese coche 150 kilos más? Eso en realidad solo lo hace más difícil".

Foto de: Jan Brucke/VLN

"He dado un poco mi opinión", continúa Verstappen. "Sobre lo que quizá deberían cambiar". Desde entonces, según él, ya se ha introducido un cambio positivo: la primera parte de la licencia para poder correr en el Nordschleife ahora se puede obtener mediante simracing, eso sí, al más alto nivel. "Yo me lo salté, pero me parece algo bonito", dice Verstappen.

"Si das muchísimas vueltas en el simulador y participas en las carreras que ellos organizan, puedes completar ya esa primera parte. Siempre hay gente que se queja de que ahora se permita esa parte de simulador. A mí me parece estupendo. Simplemente tienes que cumplir las reglas. Los alemanes son muy estrictos con eso, así que perfecto, yo lo he hecho".

Vuelta a los orígenes

Verstappen no ha ocultado que le gustaría volver a la ‘Infierno Verde’, también para las 24 Horas de Nürburgring. Asegura que esta forma de automovilismo "vuelve más a los orígenes" que la Fórmula 1. "La F1 a veces es muy política", afirma Verstappen. "Y, por supuesto, allí [en el Nordschleife] también hay política, con el Balance of Performance y demás, pero me resulta algo más relajado. Además, me gusta correr en otros coches: multicategoría, compartir el coche con compañeros de equipo".

Mientras que en la Fórmula 1 Verstappen lo tiene todo bajo su control, en las carreras de resistencia no ocurre lo mismo. Así, tuvo que compartir su Ferrari GT3 en la NLS9 con Chris Lulham, un simracer de Team Redline que, a través de Verstappen.com Racing, dio el salto a las carreras GT3. Verstappen admite que eso requiere adaptación. "Naturalmente, siempre intentas encontrar compañeros de equipo que conduzcan de forma parecida, pero que sea exactamente igual nunca lo es. Por suerte, en estos GT3 modernos puedes ajustar bastantes cosas cuando te subes al coche".

Con Verstappen.com Racing, Verstappen se crea oportunidades para competir fuera de la Fórmula 1, pero al mismo tiempo ofrece a otros pilotos la posibilidad de estar activos y puede supervisarlo todo desde la distancia. "Es mi pasión", subraya Verstappen. "También me gusta mucho hacerlo: incluso no conducir yo mismo, sino aportar desde fuera y, por supuesto, intentar que sea un éxito. La primera temporada ha ido bien", dice en referencia a la participación en la GT World Challenge Europe Endurance, donde su equipo, con el Aston Martin AMR Vantage GT3, se proclamó campeón de la Gold Cup.

"Tampoco era el objetivo salir de inmediato como una inscripción Pro para luchar delante. La referencia sí eran los coches Pro. Creo que, con prácticamente rookies, lo hemos hecho bastante bien".

Recientemente, Verstappen fue visto en el circuito portugués de Estoril durante un test de GT3. Allí, el neerlandés de 28 años pilotó el Mercedes-AMG GT3 Evo, posiblemente el nuevo coche de Verstappen.com Racing en la GT World Challenge Europe Endurance. Verstappen reconoce ante Viaplay que puede haber cambios en cuanto a fabricantes, aunque Thierry Vermeulen —hijo del mánager de Verstappen, Raymond Vermeulen— debería continuar en el DTM con Ferrari en Emil Frey Racing. "El Aston [Martin] ya no lo usamos", añade Verstappen. "Será otro fabricante".